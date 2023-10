Gazassa siviilit eivät pakene pommituksia kuten Ukrainassa – tutkija kertoo syyn

Rajanylityspaikat ovat suljettuina, koska Egypti ja Israel eivät halua ottaa vastaa pakolaisia. Taustalla on huoli turvallisuudesta.

Venäjän hyökäytyä Ukrainaan ensimmäisenä maasta poistuivat vaarassa olevat siviilit, naiset ja lapset.

Nyt Israelin moukaroidessa Gazaa ilmaiskuilla ulkomaille lähteviä pakolaisia ei ole kuitenkaan nähty.

Yle kysyi Lähi-itään ja Palestiinaan erikoistuneelta tutkijalta Mikko Joroselta Tampereen yliopistosta, miksi Gazan asukkaat eivät pakene sotaa.

Miksi Gazassa asuvat siviilit eivät lähde ulkomaille sotaa pakoon?

– Osa varmasti pelkää, että jos he nyt jättävät kotinsa, he eivät pääse enää palaamaan. Heillä on kyllä oikeus palata, mutta ihmiset eivät luota sen toteutumiseen, Joronen sanoo.

– Toinen syy on tietysti se, että pois lähteminen on käytännössä mahdotonta. Rajanylityspaikat Israeliin ja Egyptiin ovat suljettuina, eivätkä edes ulkomaan kansalaiset pääse pois Gazasta.

Avaa kuvien katselu Gazan kolmesta rajanylityspaikasta vain Egyptiin johtava Rafah on ollut osittain auki avustusliikenteelle. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Miksi Israel ei ota vastaan Gazasta tulevia pakolaisia?

– Nyt kun käynnissä on mittava sotilasoperaatio, puheet Israelissa ovat pikemminkin olleet siinä, miten palestiinalaista pääsisi eroon, Joronen sanoo.

– Poliittisesti pakolaisten ottaminen Gazasta olisi hyvin vaikeaa. Israelin julkisessa keskustelussa asenteet ja puheet Gazan siviilejä kohtaan ovat olleet kovia.

– Pääosa gazalaisista on jo pakolaisia, ja heillä on YK:n myöntämä paluuoikeus koteihinsa nykyisessä Israelissa. Pakolaisten ottaminen olisi paluuoikeuden hyväksymistä. Tähän Israel ei ole historiallisesti ollut valmis.

Avaa kuvien katselu Palestiinalainen YK:n työntekijä vastaanotti viime lauantaina humanitaarisen avun rekkoja Rafahin raja-asemalla. Kuva: Ahmed Zakot / AOP

Miksi Egypti pitää oman rajansa suljettuna?

– Egypti pelkää, että Gazasta tulevat ihmiset asettuvat pysyvämmin Egyptin puolelle, eikä Israel päästä heitä palaamaan, Joronen sanoo.

– Egyptissä Gaza nähdään Israelin luomana ongelmana, johon ei haluta sotkeutua. Egyptin presidentti Abdel Fattah el-Sisi on ehdottanut gazalaisten evakuointia Negeviin, Israeliin.

Egyptin presidentti Abdel Fattah el-Sisi ei halua maansa ottavan vastaan pakolaisia Gazasta.

Kuinka vaikea gazalaisen oli poistua alueelta ennen konfliktia?

– Ei sieltä lomamatkoja ulkomaille ole tehty. Lähteminen on ollut vaikeaa. Viisumien ja muiden lupien saaminen on ollut hankalaa ja aikaa vievää. Toki Israel ei ole täysin estänyt poistumista. Jos kaikki lähtisivät Gazasta, ongelma heidän näkökulmastaan ratkeaisi, Joronen sanoo.

– Paluu Gazaan on myös tehty vaikeaksi. Rajanylitystä voi joutua odottamaan pitkään ja siinä on monenlaista tarkastusta.