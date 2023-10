Lokakuussa on näin kylmää joka kymmenes vuosi – ”Laajoja sadealueita ei ole vyörymässä Suomeen”

Joka kymmenes vuosi lokakuussa on näin kylmää, Ylen meteorologi Matti Huutonen kertoo. Arkistokuva.

Suomessa on nyt viisi astetta kylmempää kuin keskimäärin lokakuussa. Sää jatkuu kylmänä myös ensi viikolla.

Kylmä sää jatkuu, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen viikonlopun säästä. Lumikuurot ovat mahdollisia, etenkin vesistöjen äärellä.

Ensi yönä Suomenlahdella liikkuu kapea sadealue. Huutonen arvioi, ettei se varmaankaan tule Suomeen.

– Laajoja sadealueita ei ole Suomeen vyörymässä. Pilvisyys on kuitenkin runsasta, Huutonen kuvailee.

Huutonen kertoo, että nyt Suomessa on viisi astetta kylmempää kuin keskimäärin lokakuussa. Pakkasta voi olla esimerkiksi keskisessä Suomessa ensi yönä 10 astetta.

– Joka kymmenes vuosi lokakuussa on näin kylmää, Huutonen kertoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Matti Huutonen / Yle

Sää jatkuu kylmänä myös ensi viikolla.

– Talven tuntua on ilmassa, Huutonen kuvailee.

Tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää. Muina aikoina nastarenkaita voi käyttää kelin mukaan.

Ilmatieteen laitos on antanut Uudellemaalle, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan kelivaroituksen, joka on voimassa huomisaamuun asti. Ajokeli voi muuttua huonoksi lumi- tai räntäsateen takia.

Lunta on tällä hetkellä eniten Lapissa Sallassa, 34 senttimetriä. Keski-Lapissa lunta on yleisesti 20–30 senttimetriä. Eteläisessäkin Suomessa lunta on pari senttiä monin paikoin muun muassa Varsinais-Suomessa.

– Maanantain vastaisena yönä lunta voi sataa etelärannikolle, mutta ennuste tarkentuu vielä, Huutonen sanoo.