Alan Wake -videopelin jatko-osa saa ylistystä maailmalla – ”kunnianhimoinen, outo ja viihdyttävä”, kriitikot hehkuttavat

Ensimmäiset kritiikit ovat ilmestyneet ulkomailla, ja niiden perusteella Alan Wake -videopelin jatko-osa on saanut osakseen pääasiassa ylistystä.

Tietokone- ja videopelejä käsittelevä sivusto GameSpot antoi suomalaispelille täyden kympin. Remedy on luonut sivuston mukaan yhtiön historian parhaan pelin. Kritiikin kirjoittaneen Mark Delaneyn mukaan kyseessä on kunnianhimoisin peli, jota hän on koskaan pelannut. Delaney on pitkän linjan pelikriitikko.

Alan Wake 2 vilisee Suomi-viitteitä.

Myös peleihin erikoistunut sivusto GamesRadar+ antaa Alan Waken jatko-osalle täydet viisi tähteä. Kriitikko Josh West kirjoittaa, ettei outo peli petä missään vaiheessa pelaajan odotuksia.

Samoilla linjoilla on myös IGN-sivusto, joka arvioi suomalaispelin erinomaiseksi. Se antaa arvosanaksi yhdeksän. Sivustolle kritiikin kirjoittanut Tristan Ogilvie toteaa, että suomalaispeli on yksi rohkeimmista selviytymiskauhutarinoista, joka panee ajattelun koville.

Alan Waken jatko-osan hehkuttajien joukkoon on ehtinyt myös brittilehti The Guardian. Julkaisuun kritiikin kirjoittanut Rick Lane antaa Alan Waken jatko-osalle neljä tähteä viidestä. Lane luonnehtii Remedyn videopeliä viihdyttäväksi ja surrealistiseksi kokemukseksi.

Taloussivusto Forbes puolestaan muistuttaa, että videopelaajien juhlat sen kuin jatkuvat suomalaispelin ansiosta. Viime viikolla julkaistut uudet pelit, Super Mario Bros. Wonder ja Spider-Man 2 saivat erinomaiset arviot, ja nyt Alan Wake 2 liittyy kehuttujen videopelien joukkoon.

Suomalaispeli nousi arvosteluja yhteen kokoavan Metacritic-sivuston mukaan vuoden 2023 peleistä sijalle kolme (PC).