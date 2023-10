Perinteikkään yleisurheiluseuran tulevaisuus uhattuna – keskuskentän remontti lykkääntymässä

Huittisten taloustilanne on heikentynyt, ja virkamiehet esittävät keskusurheilukentän remontin siirtämistä useilla vuosilla. Lauttakylän Lujan yleisurheiluväki näkee esityksessä isoja riskejä.

Huonoon kuntoon päässeen Huittisten keskusurheilukentän remonttiaikataulu herättää tunteita.

Kaupungin virkamiesjohto katsoo, että keskusurheilukentän kunnostustyö pitäisi säästösyistä siirtää ensi vuodelta alkamaan vasta vuonna 2026. Taustalla on Huittisten taloustilanteen heikkeneminen.

Kentän remontti SM-tason yleisurheilukisat mahdollistavaksi areenaksi maksaa arviolta 1,1 miljoona euroa. Hintaa lisää se, että SM-tason kilpailujen järjestämisen ehtona on kahdensadan henkilön katettu katsomo.

Pelkkä urheilupaikkojen kunnostaminen tulisi joitakin satojatuhansia euroja halvemmaksi.

Lauttakylän Luja: Käyttökielto olisi kuolinisku

Urheiluseura Lauttakylän Luja vetoaa kaupunkiin, jotta remonttia ei lykättäisi. Jos kenttää ei kunnosteta, se voi johtaa käyttökieltoon, millä olisi vakavat seuraukset.

Lujan yleisurheilujaoston sihteeri Helena Kaasalainen arvioi, että suorituspaikkojen käyttökielto johtaisi pahimmillaan toiminnan alasajoon.

– Seuratoiminnan kannalta käyttökielto olisi kuolinisku. Toiminta ei kestä taukovuosia, Kaasalainen sanoo.

42-vuotias kenttä huonossa kunnossa

Huittisten keskusurheilukenttä on rakennettu vuonna 1981, ja se on kunnostettu vuonna 2001. Kenttä on päässyt huonoon kuntoon.

Esimerkiksi aita- ja estejuoksujen järjestäminen on ollut Lauttakylän Lujan mukaan jo pitkään mahdotonta. Käytöstä on otettu pois myös kiekko- ja moukarihäkki. Kentän pinnoitteet ovat heikossa kunnossa.

Alun perin tavoitteena oli tehdä remontti niin, että se olisi valmis jo vuonna 2025.

Lauttakylän Luja on valmis keskustelemaan pienimuotoisemman remontin toteuttamisesta, jotta yleisurheilutoiminta voisi jatkua katkeamatta.

Huittisten valtuusto päättää lähivuosien taloussuunnitelmasta kokouksessaan 13.11.

