Kirjallisuus muovasi pohjalaisuuden kuvan, joka elää sitkeästi vielä nykyäänkin

Pohjalaisuutta määritellään kirjallisuudessa vielä tänäkin päivänä. Uusi käsikirja lähti ajatuksesta, miten pohjalaisuuden määritelmä on muuttunut kirjallisuudessa vuosikymmenien aikana.

Tietynlainen pohjalaisuuden muotti luotiin yli sata vuotta sitten. Siitä tuli totuus vuosikymmeniksi. Syypää on 1900-luvun alun kirjallisuus.

Kuva pohjalaisuudesta ja tietynlaisesta kansallisluonteesta luotiin 1900-luvun alun kirjallisuudessa – ja tuo kuva on vaikuttanut pitkään.

Se määrittelee edelleen pohjalaisuutta, vaikka kirjallisuuden antama kuva on kehittynyt vuosikymmenien aikana.

Tietokirjailijat Anssi Orrenmaa ja Markku Kulmala ovat saaneet valmiiksi Pohjalaisen kirjallisuuden käsikirjan. Se esittelee 56 pohjalaista kirjaa noin 150 vuoden ajalta.

Pohjalaisuus tarkoittaa tässä historiallista Etelä-Pohjanmaata eli nykyisiä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntia

Pohjalaisuutta selittivät ja kuvasivat etenkin sellaiset nimet kuin Artturi Järviluoma, Santeri Alkio, Artturi Leinonen ja myös Samuli Paulaharju. Kuvailu oli totista, ylevää, juhlavaa ja isänmaallista.

– Esimerkiksi Kaarlo Kramsun Jaakko Ilkka -runo (1887) ei perustunut niinkään Jaakko Ilkkaan, vaan haavekuvaan hänestä, pohtii Anssi Orrenmaa.

Kirjallisuuden antamasta kuvasta tuli pitkäksi aikaa totuus.

– Kun luotua kuvaa toistetaan riittävästi, siitä tulee totuus ja ruvetaan käyttäytymäänkin sillä tavalla, toteaa Orrenmaa.

.

Avaa kuvien katselu Markku Kulmala on väitellyt tohtoriksi Antti Tuurin Pohjanmaa-sarjasta. Tietokirjailija ja freelance-toimittaja Anssi Orrenmaa vetää pohjalaisen kirjallisuuden lukupiiriä ja on ollut valitsemassa Pohjalaisen kirjallisuuspalkinnon saajaa. Kuva: Juha Harju

Ihannoinnista kritiikkiin

Ihannoiva kuva alkoi muuttua 1900-luvun loppupuoliskolla, kun Orvokki Autio, Antti Tuuri, Arto Melleri ja Lars Sund alkoivat katsoa pohjalaisuutta myös kriittisin ja satiirisin silmin.

– Juhlituin sankari on kyllä Antti Tuuri, joka on pystynyt ottamaan historian, yhteiskuntakritiikin ja huumorinkin varjolla pohjalaisuuden haltuun. Uusinkin kirjansa on mahtava näkemys pohjalaisuudesta, miettii Orrenmaa.

Nykyään pohjalainen kirjallisuus on monimuotoista ja teemat ovat usein myös yleismaailmallisia.

Nykykirjallisuus kuvaa pohjalaisuutta ilman korostunutta ylistystä ja ihannointia, yksipuolista muottia, tai toisaalta kritiikkiä ja katkeruutta.

Lue lisää, mitä on myyttinen pohjalaisuus: Heimoerot: pohjalaiset

Nykykirjailijoista Orrenmaa listaa muun muassa Taina Latvalan, Anneli Kannon, Satu Vasantolan, Paula Nivukosken, Merja Mäen, Elina Jokisen ja Elina Annolan. Nykyään jyräävät siis naiset.

Lisäksi hän mainitsee vaasalaiskirjailijat Seidi Saikkosen ja Marko Hautalan, joiden kirjallisuudesta ei pohjalaisuutta irtoa, vaikka ne sijoittuvatkin Vaasaan.

– Kauhu-genre tai dystopia ovat niin voimakkaita, ettei siihen juureva pohjalaisuus pääse tunkeutumaan. Mutta tämä on yksi näkökulma. Näissä ei enää ammenneta pohjalaisesta luonteesta eikä takerruta siihen, pohtii Orrenmaa.

Pohjalainen kirjallisuus elää vahvasti

Orrenmaa on sitä mieltä, että viime vuosina on eletty pohjalaisen kirjallisuuden kulta-aikaa.

– Pohjalaisuus on edelleen vahva teema, ei välttämättä pääteema, mutta sivujuonne, sanoo Orrenmaa.

Myös alueellisen kirjallisuuden lukeminen kiinnostaa. Orrenmaa on vetänyt pohjalaisen kirjallisuuden lukupiiriä liki kymmenen vuotta, eikä loppua näy.

– Käynnistin sen kokeiluna yhdeksän vuotta sitten ja ajattelin, että voisiko pari vuotta lukea pohjaista kirjallisuutta, mutta aina vaan luetaan. Selityksenä on se, että ilmestyy niin valtavasti sellaista, joka voidaan lukea pohjalaiseksi fiktioksi, toteaa Orrenmaa.

Sama on todettu pohjalaisen kirjallisuuspalkinnon jaossa.

– Tämä on nyt runsautta. Kun katsottiin viimeisen kahden vuoden jaksoa, niin oli 80 kriteerit täyttävää pohjalaista kirjaa, kaunokirjallisuutta, sanoo Orrenmaa.