Väsyttääkö etäkokouksissa? Tutkimuksen mukaan et ole ainoa

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että etäkokoukset uuvuttavat, koska kokoukset aiheuttavat ylikuormitusta.

Aalto-yliopiston professori Niina Nurmen uusi tutkimus osoittaa päinvastoin, että virtuaalikokouksiin osallistuminen saattaa johtaa lisääntyneeseen uneliaisuuteen alikuormituksen ja tylsistymisen seurauksena.

– Oletin, että löydän tutkimustuloksena sen, että ihmiset stressaantuvat etäkokouksissa, mutta tulos olikin päinvastainen. Erityisesti työhönsä sitoutumattomia alkoi etäkokouksissa nopeasti nukuttaa, Nurmi sanoo.

Tutkimuksessa hyödynnettiin sydämen sykevaihtelua, vertailtiin virtuaalikokouksia ja kasvokkain pidettäviä kokouksia keskenään, ja tutkittiin erityyppisiä uupumuksen kokemuksia.

Koehenkilöinä oli 44 tietotyöntekijää, joita seurattiin lähes 400 kokouksen ajan. Aalto-yliopiston lisäksi tutkimukseen osallistui Työterveyslaitos, jossa tutkitaan stressiä ja palautumista sykkeenmittausteknologioiden avulla.

Tutkijat yhdistivät tutkimuksessa fysiologisia menetelmiä etnografiseen tutkimukseen. Tutkimus unettavista virtuaalikokouksista on julkaistu työpsykologian alan julkaisussa Journal of Occupational Health Psychology.

– Varjostimme jokaista tutkimushenkilöä kahden työpäivän ajan kirjaten ylös kaikki tapahtumat aikaleimojen kanssa, jotta saimme selville, mikä kaikki vaikuttaa ihmisen fysiologisiin reaktioihin, kuvailee Nurmi.

Työhön sitoutumattomat väsyvät eniten etäkokouksissa

Tutkimukseen liittyi kysely, jonka avulla tunnistettiin ihmisten yleistä suhtautumista ja sitoutumista työhön.

Työn imua kokeneet henkilöt olivat innoissaan työstään. Heille kokouksen muodolla ei ollut juuri vaikutusta, ja he pystyivät pysymään aktiivisena myös virtuaalisten kokousten aikana.

– Jos taas työn imun kokemus oli vähäistä eikä työstä oltu niin kovin innostuneita, virtuaalikokoukset koettiin erittäin väsyttäviksi, Nurmi kertoo.

Tylsistyminen johtaa multitaskaukseen

Kasvokkain pidettävissä kokouksissa on helpompaa säilyttää keskittyminen, kun taas etäkokouksissa on vain rajallisesti kognitiivisia vihjeitä ja käytettävissä olevia aistimia.

– Varsinkin jos kamerat eivät ole päällä, osallistuja jää alivirittyneeseen tilaan ja alkaa ehkä kompensoida sitä multitaskauksen avulla, Nurmi sanoo.

Hereillä pysymisen pinnisteleminen on tuskallista.

– Mieluummin ihminen aika usein pyrkii hallitsemaan nukahtamistilannetta sillä tavalla, että alkaa puuhailemaan muita juttuja, jotka nostavat energia- ja vireystasoa, jotta pystyy pysymään mukana kokouksessa.

Tutkimuksen mukaan alivirittyminen etäkokouksessa heikentää kognitiivista suoriutumista myös kokouksen jälkeen. Tällä on merkitystä vaativaa tiedonkäsittelytyötä tekevillä.

– Huomasimme, että jos koehenkilömme olivat kokeneet väsymistä kokouksen aikana, se vaikutti negatiivisesti heidän kognitiiviseen suoriutumiseensa. Heidän kognitiiviset suoriutumistestinsä tulokset laskivat keskimäärin 21 prosenttia, Nurmi kertoo.

Ratkaisuna fyysinen aktivointi

Vaikka aivot kaipaavatkin virikkeisyyden nostoa, virtuaalikokouksen näkökulmasta tilanne on ongelmallinen.

– Jos pyrkii keskittymään kahteen kognitiivista huomiota vaativaan asiaan samaan aikaan, ei voi kuulla, jos virtuaalikokouksessa tapahtuu jotain tärkeää. Vaihtoehtoisesti joutuu koko ajan vaihtamaan tehtävien välillä. Se on tosi kuormittavaa aivoille, Nurmi sanoo.

Vain hyvin automatisoituja asioita, kuten kävelyä, voi tutkijan mukaan tehdä samaan aikaan, kun on virtuaalikokouksessa.

Seisomaan nousu etäkokouksen aikana, käveleminen ja muu automatisoitunut puuhastelu saattaa nostaa vireystilaa ja auttaa keskittymään virtuaalikokouksen seuraamiseen. Tällöin pitää Niemen mukaan kuitenkin ottaa huomioon se, ettei häiritse toiminnoillaan muiden kokoukseen osallistuvien keskittymistä.

Niina Nurmen viisi vinkkiä tehokkaaseen etäkokoukseen:

1. Suuri etäkokous on tehoton ja unettava.

Suurissa kokouksissa iso osa osallistujista on näytöllä mustina ruutuina ja nimikirjaimina. Tämä on hankalaa kaikille osallistujille, koska toisten reaktioita on vaikeaa havaita. Passiivisuus langoilla aiheuttaa myös väsymystä. Jos kokous on osallistujalle vain tiedoksi, kannattaa lähettää muistio kokouksesta jälkikäteen.

2. Ihanteellinen kesto on alle puoli tuntia.

Tutkimuksen mukaan ihmiset alkavat etäkokouksissa väsyä jo 10 minuutin kohdalla, ja 30 minuutin kohdalla väsyminen kasvaa radikaalisti. Kokoukset kannattaa siksi pitää lyhyinä ja keskusteluun kannustavina. Kalvojen ääneen lukeminen on turhauttavaa, koska ihmiset omaksuvat tiedon nopeasti. Jokainen voi perehtyä kokousmateriaaliin itsenäisesti, ja kokouksessa pelkästään keskustellaan.

3. Yhden multitaskaus vaikuttaa muidenkin kokemukseen.

Etäkokouksissa osallistujat vetäytyvät helposti omiin tehtäviinsä. Varsinkin, jos kamera ei ole päällä, osallistuja voi jäädä alivirittyneeseen tilaan ja alkaa kompensoida sitä multitaskauksen avulla.

Sähköpostiaan lukeva kollega voi sammuttaa toisten hakukkuuden osallistua keskusteluun etäkokouksessa. Erityisen lannistavaa on huomata kokouksen järjestäjän, esihenkilön tai muun korkean statuksen osallistujan keskittyvän muihin asioihin kokouksen aikana.

4. Palautteen antaminen etänä on tärkeää.

Vireystilaa pitää yllä se, että saa palautetta omalle sanomiselleen. Mustilta ruuduilta ja nimikirjaimilta on mahdotonta saada mitään palautetta, siksi kamerat kannattaa pitää auki. Ihmisten aktiivisuutta voi nostaa peukuilla tai emojeilla, jos työkulttuuri sellaiset sallii.

5. Oman kuvan piilottaminen itseltä voi vähentää stressiä.

Tutkimusten mukaan ihmiset tuijottavat virtuaalikokouksissa omaa kuvaansa. Monet kokevat sen häiritseväksi, stressaavaksi ja kuormittavaksi. Oman kuvan voi kuitenkin piilottaa itseltään, vaikka kamera onkin päällä ja kuva näkyy muille.

