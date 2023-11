Tästä vuodesta on tulossa lämpimin sitten teollistumisen alun – Pariisin sopimuksen raja lähestyy nopeasti

Kanadassa on palanut useita kertoja Suomen metsäalan verran metsää kuuman vuoden aikana. Kuva paloista maan luoteisosissa heinäkuussa.

Tutkijoiden kriittisenä pitämä 1,5 asteen nousu maailman lämpötilassa voi ylittyä ensimmäisen kerran tänä vuonna. Kuluvasta vuodesta on joka tapauksessa tulossa lämpimin vuosi sitten teollistumisen alun.

Ilmaston lämpeneminen etenee tutkijoiden arvioiden mukaan. Esimerkiksi päiväntasaajan tuntumassa äärimmäiset säät ovat seuranneet toistaan: Kreikassa, Espanjassa, Italiassa ja Marokossa.

YK:n ilmastopaneelin puolentoista asteen erikoisraportti julkaistiin viisi vuotta sitten. Sen pääviesti oli, että päästöjä ja ihmisten toimien vaikutusta kannattaa vähentää, jos halutaan välttää ilmaston lämpenemisen pahimmat seuraukset.

Maailman ilmastopäästöt ovat koronan aiheuttamaa kuoppaa lukuun ottamatta silti kasvussa. Nykyiset toimet vähentää päästöjä eivät riitä siihen, että keskilämpötilan nousu saataisiin pysähtymään puoleentoista asteeseen tämän vuosisadan aikana.

Pariisin sopimuksen raja lähestyy nopeasti

Ilmatieteen laitoksen ilmastontutkimuksen vastaava johtaja Hannele Korhonen on monen muun tutkijan kanssa hämmentynyt lämpenemisen nopeudesta.

1,5-asteen erikoisraportin julkaisun aikaan keskilämpötila oli noin asteen verran enemmän kuin 1800-luvulla alkaneissa mittauksissa. Kulunut vuosi on ollut useamman kuukauden ajan historiallisen lämmin. Syyskuussa rikottiin kaikkien aikojen lämpöennätys.

Poikkeuksellisten kuukausien takia yksi tutkijoiden seuraama aikasarja ennakoi, että Pariisin sopimuksen mukainen 1,5 asteen lämpöraja voi ylittyä tänä vuonna. Maailman pintalämpötila on jo noussut 1,3 astetta korkeammaksi.

Historialliseen ylitykseen vaikuttaa myös se, että ilmakehään varastoituu koko ajan lisää lämpenemistä lisääviä ilmastokaasuja. Lisäksi El Niño -ilmiön vaikutus vahvistuu arvioiden mukaan vielä lisää. El Niño -ilmiö lämmittää Tyynenmeren aluetta ja sitä kautta koko maapalloa.

– Olemme menossa todella nopeasti kohti Pariisin sopimuksen tavoitetta, vaikka yksittäittäinen ylitys ei kerro vielä, että olemme jo siellä, Korhonen sanoo.

Vuosi 2023 on ollut hyvin poikkeuksellinen

Hannele Korhonen ei sinänsä ole yllättynyt nopeasta lämpenemisestä.

Maailman ilmatieteen järjestö arvioi viimeisimmässä katsauksessa keväällä, että vuoden keskilämpötila ylittää 1,5 astetta melko varmasti vähintään kerran kuluvana vuonna tai jonain seuraavista neljästä vuodesta. Todennäköisyyteen vaikuttaa vahvasti El Niño.

Tämä vuosi on kuitenkin ollut hyvin poikkeuksellinen. Tutkijat hakevat tällä hetkellä tarkempia syitä esimerkiksi Etelänapamantereen historiallisen alhaiseen jääpeitteeseen ja Pohjois-Atlantilla havaittuihin hyvin poikkeaviin pintavesilämpötiloihin. Voimistuva ja keskilämpötiloihin vaikuttava El Niño-kausi ei Korhosen mukaan välttämättä selitä Atlantin havaintoja.

– Tässä voi olla taustalla muita luonnollisia vaihteluita. Myös meriliikenteen ja ilmanlaadun puhdistuminen voivat vaikuttaa lämpenemiseen, Korhonen sanoo.

Ilmanlaatuun ja ilmakehän toimintaan vaikuttavien niin sanottujen aerosolien merkitys ilmastonmuutokselle on vielä epävarma. Esimerkiksi kesän havaintoihin Atlantilla on voinut vaikuttaa alueella vaikuttaneet heikenneet ilmavirtaukset.

Ilmastopäästöt lisääntyvät vuonna 2023

Syyskuun kaikkien aikojen lämpöennätys oli vielä selvempi kuin edeltävinä kuukausina. Syyskuun ennätys rikottiin puolella asteella. Sekä merten että mantereen lämpötiloissa tehtiin ennätykset, ja esimerkiksi Suomessa ja Euroopassa rikottiin ennätykset.

Yhdysvaltalaisen sää ja merentutkimuslaitos NOAA:n mukaan syyskuu oli 49. perättäinen syyskuu, jolloin on ollut lämpimämpää kuin tavallisesti mittausten alettua 1800-luvun puolivälistä.

– Tämä ei tule yllätyksenä, että kasvavat päästöt nostavat lämpötiloja. Sen sijaan kuinka reippaita ylitykset ovat, on yllättävää, Korhonen sanoo.

Ilmaston lämpenemiseen ajan kanssa eniten vaikuttavat hiilidioksidipäästöt ovat ennakkotietojen mukaan kasvussa tänä vuonna noin prosentilla. Fossiilisten polttoaineiden hiilen ja öljyn käytössä ollaan rikkomassa kaikkien aikojen ennätykset maltillisen talouskasvun aikana.

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n uusimman arvion mukaan maailman maiden nykyisillä ilmastotoimilla fossiilisten polttoaineiden käyttö taittuu vuosikymmenen lopulla. Tämä tapahtuu ensin kivihiilen osalta, sitten öljyn ja maakaasun.

Näillä toimilla maapallon keskilämpotila on nousemassa lähemmäksi kolmea kuin kahta astetta.

Jotta keskilämpötilan nousu pysähtyisi Pariisin sopimuksen tavoitteseen eli 1,5 asteeseen, päästöjä pitäisi vähentää noin viidellä prosentilla tänä vuonna ja siitä eteenpäin.

Joulukuussa vaikeat ilmastoneuvottelut

Maailman mailta haetaan tiukempia ja nopeita ilmastotoimia joulukuun alussa YK:n ilmastokokouksessa Dubaissa.

Kokouksessa käydään ensimmäistä kertaa virallisesti läpi sitä, mitä maat ovat tekemässä, luvanneet tehdä, ja mihin nämä toimet riittävät Pariisin sopimukseen nähden.

Yhtälö on vaikea samalla kun maailmalla on sotia, taloustilanne on epävarma ja maiden välit tulehtuneet, sanoo Suomen pääneuvottelija Marjo Nummelin ympäristöministeriöstä.

– 1,5 astetta tullaan ehkä väliaikasesti ylittämään, mutta toimia tarvitaan todella nopeasti. Yhtälö on hankala.

Maailman päästöt pitäisi saada puolittumaan tämän vuosikymmenen aikana, jotta Pariisin sopimus toteutuu.

EU on komission arvion mukaan pääsemässä omaan vuoden 2030 päästövähennystavoitteeseensa. Unioni on lähdössä Dubain neuvotteluihin muun muassa vaatimuksilla fossiilisten polttoaineiden käytön kääntämisestä laskuun. EU olisi useiden muiden teollisuusmaiden kanssa sallimassa esimerkiksi kivihiilen käytön hiilidioksidin talteenoton kanssa.