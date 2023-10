Analyysi: Vuosi Twitterin ruorissa vei Elon Muskilta yleisneron maineen

Twitter, nykyinen ”X”, on sosiaalinen media. Elon Musk ei kuitenkaan ole sosiaalinen – eikä hän ymmärrä mediaa.

Viime vuonna lokakuun 27. päivänä Elon Musk vei loppuun 44 miljardin dollarin yrityskaupan. Maailman rikkain mies oli some-yhtiö Twitterin uusi omistaja.

Sittemmin Twitterin nimi on korvattu kirjaimella X.

Musk yritti viime metreillä rimpuilla ylihintaisesta kaupasta oikeusteitse eroon, mutta rimpuilu ei auttanut – ja tapaus antoi esimakua siitä poukkoilevasta tyylistä, jolla yhtiötä johdettaisiin.

Moni uskoi Elon Muskiin, ihan hyvästä syystä. Mies oli sentään osunut oikeaan jo monta kertaa. Hän iski ensimmäisen kerran kultasuoneen maksuyhtiö Paypalin perustajana ja nousi maailmanmaineeseen Teslan omistajana.

Kolmas iso menestystarina oli rakettiyhtiö SpaceX, joka kuljettaa Nasan astronautteja ja muita lasteja kiertoradalle.

Musk visioi puhtaasta energiasta ja avaruuden asuttamisesta. Ja toisin kuin monet muut visionäärit, hän myös näytti etenevän kohti tavoitetta. Historiankirjoista oli jo varattu komea paikka tälle yleisnerolle.

Sosiaalinen media pilasi kuitenkin kaiken.

Lähes kaikille potkut

Muskin ensimmäinen vuosi Twitterin ruorissa on ollut puhdasta sekoilua.

Ensimmäisenä toimenaan hän irtisanoi Twitterin johtajat. Se ei sinänsä ole yllätys – kun yhtiöön tulee uusi omistaja, hyvin usein vaihtuu myös johto.

Elon Musk ei kuitenkaan lopettanut tähän. Johtajien jälkeen hän potki pois suurimman osan työntekijäkunnasta.

Twitter työllisti vuosi sitten noin 7500 työntekijää, mutta nyt jäljellä on enää noin viidesosa.

Vuoden ajan pahanilmanlinnut ovat arvailleet, milloin alimiehitetyn Twitterin järjestelmät romahtavat ylläpidon puutteeseen.

Teknisistä ongelmista joutui kärsimään esimerkiksi Floridan kuvernööri Ron DeSantis, joka ilmoittautui toukokuussa presidenttikilpaan Twitterissä järjestetyssä julkistustilaisuudessa. Tuo Elon Muskin isännöimä virtuaalinen tapahtuma epäonnistui surkeasti.

Entiset Twitterin työntekijät todennäköisesti virnistelivät vahingoniloisina.

Twitter, eli X, on kuitenkin yhä pystyssä, vaikka natisee liitoksissaan.

Liiketoiminta syöksyy

Vuoden kuluessa Twitterin liiketoiminta on romahtanut. Yhtiö on tehnyt rahaa ennen muuta mainoksilla, ja puolet noista rahoista on menetetty.

Suuret mainostajat suhtautuvat yhtiöön hyljeksien, ja syitä on helppo löytää.

Disinformaatiota torjuva työntekijäkunta on irtisanottu ja vihapuheen määrä palvelussa on räjähtänyt. Mainostajat eivät halua esiintyä tällaisessa ympäristössä.

Musk itse kunnostautui levittämällä salaliittoteorioita Yhdysvaltain puhemiehen puolisosta, joka oli joutunut vasaralla varustautuneen murtomiehen hyökkäyksen kohteeksi. Viesti poistettiin nopeasti, mutta kolhu jäi.

Käyttökokemus on pilalla

Nykymeno ei tunnu vetoavan myöskään käyttäjiin. Kuten Wall Street Journal kertoo, kilpailijoiden käyttäjämäärät ovat vuoden kuluessa kasvaneet, Twitterin on romahtanut noin 15 prosenttia.

Moni muistaa, miten Twitter oli muutama vuosi sitten erinomainen tapa pysyä kärryillä ajankohtaisista aiheista.

Tänään palvelun etusivu täyttyy tuntemattomien ihmisten meemeistä ja videopätkistä, joilla ei ole mitään tekemistä totuuden tavoittelun tai käyttäjän omien kiinnostuksen kohteiden kanssa.

Sananvapauskin jäi sanahelinäksi

Elon Musk on julistautunut ehdottomaksi sananvapauden puolustajaksi. Twitterin omistajana hän on kuitenkin usein näyttänyt enemmän sananvapauden vastustajalta.

Musk on heittänyt palvelusta ulos toimittajia, joiden viesti ei häntä miellytä, ja irtisanonut työntekijöitä, jotka ovat kritisoineet hänen näkemyksiään. Musk rajoittaa myös palvelun käyttäjien sananvapautta – esimerkiksi uhkaamalla, että termi cis-sukupuolinen voi johtaa porttikieltoon.

Lisäksi Twitter on Muskin kaudella totellut entistä ahkerammin autoritaaristen hallitusten esittämiä tietopyyntöjä.

Entistä suurempi visio

Kun mainostajien joukkopako käynnistyi, Elon Musk ryhtyi kokeilemaan uusia tulonlähteitä. Kokeilut eivät ole sujuneet hyvin.

Hän päätti esimerkiksi ryhtyä laskuttamaan varmennettujen tilien sinisistä tunnuslätkistä, mikä synnytti valtavan määrän valheellisia tilejä ja disinformaatiota.

Tuoreimpien tietojen mukaan koko palvelusta on tulossa maksullinen.

Twitterin uusi nimi on pelkkä X. Nimi viittaa siihen, että Musk haluaa kehittää siitä superpalvelua, joka olisi somen lisäksi, maksualusta, videopalvelu, viestintäkanava, verkkokauppa…

Tällainen kaikenkattava palvelu on jo toteutunut Kiinassa WeChat-sovelluksen muodossa. Musk on jemmannut x.com-verkko-osoitetta vuosia juuri tällaista käyttöä varten.

Mutta haluavatko länsimaiset kuluttajat siirtyä elämään entistä enemmän Elon Muskin verkkoalustalla?

Mikään kuluneen vuoden aikana nähty ei viittaa siihen suuntaan.

Some pilasi sankaritarinan

Sosiaalinen media ei sovi Muskille.

Se oli miehelle ongelma jo silloin, kun hän oli Twitterissä vain käyttäjänä. Nyt kun hän on yhtiön omistaja, ongelma on entistä ilmeisempi.

Elon Muskista kirjan kirjoittanut Walter Isaacson on todennut, että Musk on hyvä sähköautojen ja rakettien kaltaisissa teknisissä haasteissa. Musk ei kuitenkaan ymmärrä vastaavalla tavalla sosiaalista vuorovaikutusta tai mainosmediaa – ja siksi Twitter oli Muskilta virheostos.

Muskin matkassa kahden vuoden ajan kiertänyt Isaacson kuvaa kirjassaan, että Muskilta puuttuvat reseptorit, joilla syntyy jokapäiväinen kiltteys ja lämpö. Häneen ei ole syväkoodattu empatiaa.

– Tai jos puhutaan vähemmän teknisin termein, hän saattaa olla paskiainen, Isaacson kirjoittaa.

Jos Elon Muskilla ei olisi ollut pakkomiellettä some-palveluista, tämä piirre olisi voinut jäädä suurelta yleisöltä ja historiankirjoittajilta huomaamatta.

Viestintäyrittäjä Jan Erola, toimittaja-valmentaja Anna Perho ja opiskelija Emilia Uljas pohtivat Twitterin tilaa heinäkuussa Ylen Jälkiviisaissa.