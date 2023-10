Asiantuntija: Hamas saa muilta islamistiryhmiltä vain näennäistä tukea – terrorismi silti todellinen vaara

Hamasin tukijat pystyvät vain kiusaamaan Israelia raketti-iskuillaan. Niiden on kuitenkin mietittävä, miten pitkälle ne voivat mennä ennen kuin Israel ärsyyntyy liikaa.

Israel aloittaa suurella todennäköisyydellä lähiaikoina maahyökkäyksen Gazaan. Sen tavoitteena on tuhota terroristijärjestö Hamasin sotilaallinen voima, jotta se ei enää kykenisi uhkaamaan Israelia.

Israelin maahyökkäys laajentaa konfliktia ja saa Israelin vastustajat tehostamaan omia vastatoimiaan, sanoo Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa työskentelevä everstiluutnantti Juha Mäkelä.

Hamasia tukee erityisesti Iran, joka tekee yhteistyötä myös Jemenin huthikapinallisten, Libanonin Hizbollah-järjestön ja Irakissa toimivien shiiamuslimiryhmien kanssa.

Mäkelä pitää varmana, että kun Israelin joukot alkavat tunkeutua Gazaan, nämä ryhmät tehostavat omia hyökkäyksiään niin Israelia kuin myös Lähi-idässä olevia Yhdysvaltain joukkoja ja tukikohtia vastaan.

Hizbollah on koko nykyisen konfliktin ajan tulittanut Pohjois-Israelia raketein ja kranaatein. Irakissa ja Syyriassa olevat amerikkalaisjoukot ovat pelkästään viime viikolla joutuneet 19 kertaa Iranin tukemien joukkojen hyökkäyksen kohteeksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Iskuissa on haavoittunut 21 yhdysvaltalaista sotilasta.

– Lähi-idässä eräät ryhmät vetävät yhtäläisyysmerkit Israelin ja Yhdysvaltain välille, Mäkelä sanoo.

Iskuja Israelia vastaan, mutta ei liikaa

Hamasin tukijat eivät pysty lähettämään Hamasille aseita eivätkä ne voi osallistua sotatoimiin suoraan Gazan rintamalla.Ne kuitenkin tekevät iskuja näyttääkseen omille kannattajilleen, että ovat hengessä mukana taistelemassa Israelia vastaan.

Irakissa toimivilla Iran-mielisillä ryhmillä on käytössään lähinnä raketteja, jotka voivat olla myös omatekoisia. Niiden tuhovoima ei ole merkittävä.

– Kyseessä on lähinnä ”ammu, juokse ja piiloudu” -tyyppiset iskut, Mäkelä toteaa.

Yhdysvallat on yrittänyt estää iskuja tekemällä ilmahyökkäyksiä Iranin tukemien ryhmien tukikohtiin Irakissa ja Syyriassa.

Mäkelän mukaan ryhmittymien on oltava varovaisia, etteivät ne ärsytä Israelia liikaa. Niiden on kyettävä laskemaan, mikä määrä Israelin ärsyttämistä on sopiva.

– Pahinta Hizbollahille olisi se, että Israel lähtisi hyökkäämään Libanoniin, Mäkelä huomauttaa.

Vaikka Hizbollahilla on parempi aseistus kuin Hamasilla, olisi Israel kuitenkin siihen verrattuna ylivoimainen.

Mäkelän arvion mukaan Iranin kyky perinteiseen sodankäyntiin ei ole vahva, mutta sen vahvuus on asymmetrisessä sodankäynnissä, eli kaikkialle Lähi-itään ulottuvissa terroristisoluissa ja verkostoissa joita voidaan käyttää proxy- eli sijaissotiin Iranin puolesta.

Uhkana ”yksinäiset sudet”

Mäkelän mukaan Israelin laajamittainen maahyökkäys kasvattaa uhkaa, jonka aiheuttavat sodasta inspiroituneet yksittäiset terroristit.

– Kuinka paljon näitä esimerkiksi Isisiä kannattavia ”yksinäisiä susia” on, jotka yrittävät tehdä iskuja ”pehmeisiin kohteisiin”, Mäkelä pohtii.

Pehmeillä kohteilla tarkoitetaan siviilikohteita.

Mäkelän mukaan yksittäiset terroristit saattavat ottaa maaleikseen mitä tahansa länsimaisia kohteita.

– Sehän tuolla Lähi-idässä on, että joidenkin terroristiryhmien mielestä ei vain israelilaiset ja amerikkalaiset, vaan kaikki länsimaalaiset ovat laillisia kohteita.

Mäkelän mukaan Euroopan suurkaupungeissa on jo alettu varautua terrorismin uhkaan. Uhka on Mäkelän mukaan suuri, mutta vaikeasti määriteltävä.

Taitavasti tehty tiedusteluisku

Israelin armeija on tehnyt muutamia tiedusteluhyökkäyksiä Gazan rajan sisään. Mäkelän mukaan nämä operaatiot on toteutettu sotilaallisen tarkasti ja ammattitaitoisesti.

– Siinä ilmeisesti kartoitettiin ja maalitettiin, missä Hamasilla on panssarintorjuntavoimaa. Kun panssarit ajaa sisään, samaan aikaan ilmassa on huomattava määrä tiedusteludrooneja, muun muassa lämpökameroilla varustettuja, joilla havainnoitiin Hamasin asepisteitä.

Mäkelän mukaan Israel selvitti, miten nopeasti Hamas saa panssarintorjuntansa paikalle hyökkäyksen tullessa. Samalla tutkittiin hyökkäysreittejä. Hän huomauttaa, ettei Israel tunkeutunut asutuskeskuksiin, vaan tiedustelu koski vain rajan lähiseutua.

– Isomman hyökkäyksen alkustepit on otettu. Asutuskeskuksissa sotiminen onkin sitten paljon vaikeampaa.

Avaa kuvien katselu Israelin armeija teki tiedusteluhyökkäyksen keskiviikon ja torstain välisen yön aikana Pohjois-Gazassa. Kuva: Janine Haidar / AFP

Mäkelän mukaan Israelilla on vielä vaikeita päätöksiä tehtävänä ennen kuin hyökkäykseen lähdetään. Yksi vaikeimpia on panttivankien tilanne.

– Halutaanko heistä neuvotella niin pitkään kuin mahdollista, vai hyökätäänkö vaikka neuvottelut ovat vielä kesken, Mäkelä kysyy.

Israelin suuresta ylivoimasta huolimatta Mäkelä ei usko, että konfliktiin saadaan sotilaallista ratkaisua.

Lähde: Reuters