Kirjasto sai paisuneet varausjonot kuriin hyödyntämällä karkkikauppojen oppeja

Yhä useampi kirjaston asiakas lainaa kirjansa varauspalvelun avulla.

Etenkin pienillä paikkakunnilla teokset matkaavat varausten mukana kirjastosta toiseen, ja varausmekanismi teettää kirjastotyöntekijöille runsaasti työtä.

Näin on ollut myös Kotkan kirjastoissa, mutta nyt jonoja on saatu purettua yhtä lainatyyppiä lisäämällä.

– Mietimme, miten puuttuisimme paisuneisiin varausjonoihin ja päädyimme perinteiseen lainatyyppiin eli pikalainaan, kertoo Kotkan kirjastotoimenjohtaja Mikko Vainio.

Avaa kuvien katselu Kirjojen ennakkovaraukset teettävät paljon manuaalista työtä kirjastotyöntekijöille. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Pikalainassa laina-aika on peruslainaa lyhyempi, kaksi viikkoa. Teosta ei voi myöskään varata etukäteen eikä lainaa voi uusia. Pikalainattavia kirjoja on Vainion mukaan ollut ennenkin, mutta niitä on hankittu nyt enemmän.

– Viimeisen kahden vuoden aikana olemme hankkineet noin 5 000 pikalainattavaa nidosta. Brändäsimme pikalainat asiakkaille niin, että kirjat ovat parhaalla paikalla esillä kuten vähittäiskauppojen karkkihyllyt. Silloin on aina yllätys, mitä kirjastosta löytyy, Vainio kuvailee.

Avaa kuvien katselu Kotkan kaupunginkirjastossa pikalainakirjat on brändätty ”Puolen kuun lainoiksi”, koska kirjojen laina-aika on kaksi viikkoa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Varauksen vaivattomuus kasvattaa jonoja

Korona-aikana Kotkan kirjastojen varausjonot kasvoivat ja varausten määrä nousi jopa 50 prosenttia. Viime vuonna varauksia oli noin 50 000, mutta niiden määrä saattaa laskea tänä vuonna jopa 35 000:een pikalainauksen ansiosta.

Vainion mukaan varauksen helppous on yksi syy sille, miksi jonot paisuvat.

– Kirjan voi varata helposti netistä kännykällä, joka on aina mukana. Kun näkee telkkarissa tai missä tahansa jutun jostain kirjasta, niin syntyy helposti impulssi varata kirja, jota ei välttämättä muuten lukisi.

Avaa kuvien katselu Kotkan kirjastotoimenjohtajan Mikko Vainion mukaan suhteemme kirjoihin on muuttunut. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Yksi kirja kestää 50 lainaa

Ihmisten suhde kirjoihin ja niiden omistamiseen on Vainion mukaan muuttunut. Ennen hittikirja ostettiin kotiin luettavaksi ja sen jälkeen symboloimaan sivistyneisyyttä kirjahyllyyn. Nykyihminen sen sijaan arvostaa kierrätystä ja lainaa kirjan mieluummin kirjastosta.

Suosittuja kirjoja halutaan kuitenkin lukea, ja siksi niitä hankitaan Kotkan kirjastoissa etenkin pikalainattavaksi. Tilanpuutteestakaan ei tarvitse huolehtia, sillä kirjat kuluvat lainatessa, ja poistuessaan ne vapauttavat tilaa uusille teoksille.

– Yksi nide kestää noin 50 lainakertaa. Viime vuoden suosituin kirja Kotkan kaupunginkirjastossa oli Italialainen tyttö, jota meillä oli silloin kahdeksan nidettä. Jokaista niitä lainattiin keskimäärin yli 27 kertaa, ja sillä tahdilla kirjat ovat ihan muusia jo vuoden päästä, Vainio kuvailee.