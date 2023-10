Rauman telakalla rakennettava matkustaja-autolautta vesille – projektijohtaja Johanna Kaijo: ”Aikataulusta sovittu yhdessä tilaajan kanssa”

Rauman telakalla laskettiin tänään vesille ensimmäinen kahdesta Spirit of Tasmania -aluksesta. TT-Line Companyn tilaama autolautta valmistuu ensi kesänä. Aikataulua on jouduttu muokkaamaan uusiksi.

Rauman telakalta tilatuista kahdesta matkustaja-autolautasta ensimmäinen laskettiin vesille perjantaina. Seremoniapäivän aikana alus sai myös nimen: Spirit of Tasmania IV.

– Raumalainen laivanrakennusprojekti on kaikkien aikojen suurimpia yksittäisiä Suomen ja Australian välisiä vientikauppoja, kertoi juhlapuheessaan Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Mika Nieminen.

Uudet alukset liikennöivät valmistuttuaan ankaralla avomerireitillä Bassinsalmessa, jonne alukset on erityisesti suunniteltu.

Toisen aluksen koonti alkaa

Spirit of Tasmanian projektijohtaja Johanna Kaijon mukaan aikatauluja on muokattu uusiksi. Käytännössä se tarkoittaa, että projekti on myöhästynyt alkuperäisistä suunnitelmista.

– Aikataulu on sovittu yhdessä tilaajan kanssa. On ollut asioita, jotka ovat vaikuttaneet siihen, kuten Ukrainan sota ja osin myös korona.

Projektijohtaja Johanna Kaijon mukaan aluksen vesillelasku on aina juhlava hetki laivanrakennuksessa.

Ensimmäisen aluksen vesillelasku tarkoittaa, että telakalla päästään aloittamaan rakennusaltaassa toisen aluksen rungonkoonti. Massiivisia osia odottaa jo valmiina telakan rannassa.

Vasemmalla oleva ensimmäinen autolautta siirtyy ensi viikolla pois rakennusaltaasta. Silloin alkaa oikealla näkyvien osien koonti toiseen alukseen.

Rakenteilla kohta kolme alusta

Nyt vesille lasketun Spirit of Tasmania IV:n kölinlasku oli Raumalla lokakuussa 2022. Sen sisaraluksen, Spirit of Tasmania V:n, tuotanto alkoi viime joulukuussa.

Rauman telakalla rakennetaan ensi viikosta alkaen yhtä aikaa kolmea alusta, sillä silloin alkaa myös Merivoimille toteutettavan Laivue 2020 -hankkeen ensimmäisen monitoimikorvetin rakentaminen. Tilaukseen kuuluu kokonaisuudessaan neljä alusta. Sotalaivojen rakentamisen aloitus on myöhästynyt suunnittelun takia lähes kaksi vuotta.