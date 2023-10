Palestiinalaismyönteinen tili suljettiin Instagramissa – viikkoa aiemmin palestiinalaiset käyttäjät nimettiin palvelussa terroristeiksi

Kuva: Andrea Ronchini/Pacific Press/Shutterstock/All Over Press

Kritiikkiä Gazaan liittyvien julkaisujen rajoittamisesta on esitetty useilla sosiaalisen median alustoilla. Instagram on kiistänyt väitteet sensuurista.

Palestiinalaismyönteinen Eye on Palestine -Instagram-tili varatileineen on ollut suljettuna keskiviikosta lähtien. Samanniminen tili on poistunut näkyvistä myös Elon Muskin omistamassa X-viestipalvelussa. Asiasta kertoi muun muassa yhdysvaltalainen NBC News.

Tileillä julkaistiin kuva -ja videomateriaalia Gazasta. Instagramin päätilillä oli sulkemishetkellä noin 6,1 miljoonaa seuraajaa.

NBC:n mukaan tilien ylläpitäjien henkilöllisyys ei ole julkisesti tiedossa, eikä materiaalin aitoutta ole enimmäkseen voitu vahvistaa. Instagram-tili suljettiin väliaikaisesti myös vuosi sitten väitetyn sääntörikkomuksen takia.

Instagramin omistavan Metan viestintäpäällikkö Andy Stonen mukaan kumpikin tili suljettiin nyt epäillyn tietoturvaloukkauksen vuoksi.

– Yritämme saada yhteyttä tilien ylläpitäjiin varmistaaksemme, että heidän käyttöoikeutensa palautetaan. Emme sulkeneet tilejä niiden sisällön vuoksi, Stone kommentoi toimittaja Yashar Alille X:ssä.

Stone kertoi myöhemmin torstaina, että ylläpitäjien käyttöoikeudet oli saatu palautettua. Kumpikaan tili ei ollut nähtävissä vielä perjantaina kello 14 jälkeen Suomen aikaa.

Eri sosiaalisen median alustoja on syytetty palestiinalaismyönteisten julkaisujen rajoittamisesta Hamasin hyökkäyksen alettua. Mashable-verkkolehden haastattelemien Instagram-käyttäjien mukaan heidän Gazan tilannetta koskevat päivityksensä ovat saaneet selvästi vähemmän näyttökertoja kuin muut julkaisut.

Noin viikko sitten ilmeni lisäksi, että tiettyjen palestiinalaisten, arabiankielisten Instagram-tilien käyttäjäkuvauksiin päätyi automaattikäännöksellä sana ”terroristi”. Instagramin mukaan kyse oli teknisestä virheestä.

Metan omistamien Facebookin ja Instagramin lisäksi myös X:ää ja kiinalaista Tiktokia syytetään Palestiina-aiheisten päivitysten sensuroimisesta. Rajoitusten väitetään koskevan myös päivityksiä, joita ei voi luokitella disinformaatioksi tai valeuutisiksi.

Ilmiössä epäillään olevan kyse varjosensuurista (shadowbanning), jossa julkaisujen näkyvyyttä rajoitetaan käyttäjiltä salassa.

Vastaavaa toimintaa on epäilty aiemminkin esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin liittyvien julkaisujen kohdalla. Instagramin edustajat ovat kiistäneet syytökset varjosensuurista.

Korjattu 27.10.2023 kello 20.56: Gaza ei ole Palestiinan pääkaupunki, kuten jutussa aiemmin luki.

