Tiina Helinin kolumni: Yhteiskunnan eriytymisen seuraukset on tiedetty pitkään, mutta vasta nyt ne ovat alkaneet häiritä keskiluokan arkea

Keskustelu jengirikollisuudesta on jämähtänyt pelkoon, ylhäältä alaspäin esitettyyn huolipuheeseen, jossa jenginuoret nähdään lähtökohtaisesti viallisina. Missä on aikuisten vastuu, Helin kysyy.

Aikuisilla on peiliin katsomisen paikka. Suomalaista kaupunkikehitystä on leimannut eriytyminen, ja taloudellinen huono-osaisuus on kasautunut tietylle kasvaville alueille.

Varattomammista perheistä tuleville lapsille ja nuorille perheen taloudellinen tilanne tulee tällöin entistä kirkkaammin näkyväksi. Toisilla on hienommat vaatteet, uudemmat kengät, enemmän rahaa – ja mikä ehkä tärkeintä – mahdollisuus purkaa energiaa ja hakea asemaa harrastusten parissa.

Kaikki vanhemmat haluavat suojella lapsiaan, mutta joitakin suojellaan paremmin kuin toisia.

Haastattelin jengissä nuoruutensa viettänyttä aikuista. Hän muisteli minulle näin:

”Eriytyminen näky jo ala-asteella, ehkä jopa päiväkodissa. Oli urheilijat ja harrastajat, joiden perheillä oli varaa maksaa jäsenmaksuja. Ei niitä usein siellä kaduilla meidän köyhempien kanssa näkyny kuin ehkä kerran viikkoon.”

Kalliissa urheiluharrastuksessa käyvän teinin keskiluokkainen äiti puolestaan purki mieltään tähän tapaan:

”Pelottaa, että nyt kun meidän poika on loukkaantunut, niin se eksyy väärille teille hakemaan adrealiinikicksejä kiellettyjen asioiden parista.”

Kukaan ei ole immuuni nuoruudelle. Siksi kaikki vanhemmat haluavat suojella lapsiaan nuoruuden kolhuilta, mutta joitakin suojellaan paremmin kuin toisia. Jotkut tarvitsevat taustansa vuoksi arkeensa enemmän tukea, emmekä voi vain kaataa nuorten niskaan sitä, että tukea ei ole.

On myös yhteiskunnan asia, jos harrastusmahdollisuudet riippuvat vanhempien tuloista – ja on myös yhteiskunnan asia, jos tulotaso tai luokka-asema johtaa siihen, että ”hyvien” harrastusten ulkopuolelle jääneet päätyvät etsimään omanarvontuntoaan ”huonoista” harrastuksista.

Varakkaan perheen nuorelle roolimalleja löytyy joka suunnasta, pienituloisen nuoren reviiri on huomattavasti rajatumpi .

Varakkaan tai keskiluokkaisen nuoren reviiriä ovat koulu, oma tai ystävien tilava koti, harrastuspaikat ja treenitilat, kesämökki, mummola ja muut valtaväestön yhteisöt. Tällaiselle nuorelle valvovia silmiä ja ohjaavia roolimalleja löytyy vähän joka suunnasta.

Pienituloisen tai vähemmistöön kuuluvan nuoren reviiri on huomattavasti rajatumpi – ja niin on myös oikeaan suuntaan ohjaavien aikuisten määrä.

Kaikilla nuorilla on silti samat tarpeet. Jokainen haluaa kuulua yhteisöön ja tulla arvostetuksi osana porukkaa. Jokainen tarvitsee onnistumisen kokemuksia ja haluaa löytää oman paikkansa. Toiset etsivät näitä elämän perusasioita treeneissä ja harrastuksissa valmentajansa johdolla, toiset poliisin ja vartijoiden valvovan silmän alla.

Mitä jos aikuiset ottaisivatkin vastuun tilanteesta, jossa heikommista lähtökohdista ponnistavat nuoret ovat? Miten silloin nuorten rikoksentekijöiden uhasta kirjoitettaisiin mediassa? Miten heikommassa asemassa olevista nuorista puhuttaisiin omalle jälkikasvulle?

Kun keskitymme vain pelkäämään, puheet nuorista rikollisista tuntuvat vain syventävän eriytymisen kokemusta.

Huomaisimmeko silloin, että jengeihin kuuluvilla nuorilla ei yleensä ole samanlaisia sosiaalisia ja kulttuurillisia lähtökohtia kuin heillä, jotka nuoria herkästi jengiläisiksi leimaavat? Tulisiko näkyväksi, että tämä ei ole muiden, vaan meidän ongelmamme?

Nyt, kun aikuiset keskittyvät lähinnä pelkäämään, puheet nuorista rikollisista tuntuvat vain syventävän eriytymisen kokemusta. Julkisuus välittää näille nuorille tylyä viestiä: nuo eivät hyväksy meitä, meitä ei arvosteta, miksi me arvostaisimme heitä.

Sellaisessa ilmapiirissä kovan esittäminen on nuorelle entistä parempi keino suojautua ulkopuolista uhkaa vastaan ja pitää yllä asemaansa laumassa.

Me vähääkään etuoikeutetusta asemasta nauttivat olemme vastuussa siitä, että emme itse näyttäydy uhkana syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

Sillä uhan edessä jokainen meistä vetäytyy kuoreensa.

Tiina Helin

Kirjoittaja on sosiologi, jolle työskentely nuorten parissa on osoittanut, että vastuun ottaminen nuoren ympäristöstä tuntuu olevan aikuisille vaikeaa.