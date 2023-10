Viisareiden veivaamiselle ei ole loppua näkyvissä – talviaika alkaa taas

Kellojen kääntelyn lopettaminen on juuttunut EU:n päätöksenteon rattaisiin, vaikka Euroopan parlamentti äänesti asian puolesta jo keväällä 2019.

Kellojen siirtämisestä ei tulla luopumaan Suomessa, vaikka EU:ssa on ollut jo vuosia vireillä hanke, jolla kellojen rukkaaminen lopetettaisiin.

Näin kertoo tietoliiketoimintayksikön johtaja Maria Rautavirta liikenne- ja viestintäministeriöstä.

On siis jälleen aika säätää ajannäyttäjät talvi- eli normaaliaikaan sunnuntain vastaisena yönä. Kesäaika koittaa taas aikanaan keväällä, ja tämä kiertokulku näyttää jatkuvan hamaan tulevaisuuteen.

Euroopan parlamentti äänesti jo keväällä 2019 sen puolesta, että kelloja ei enää siirrettäisi. Esityksen mukaan aikaraudan viisareihin piti kajota viimeisen kerran vuonna 2021, mutta ehdotus jäi koronapandemian jalkoihin.

Asia ei ole vieläkään päässyt EU:n neuvoston käsittelyyn, sillä kaikki jäsenmaat eivät ole päättäneet kantaansa kellojen siirtämisestä.

– Vain Baltian maat ovat pitäneet kantansa. He valitsivat pysyvän kesäajan jo silloin takavuosina, sanoo Maria Rautavirta.

EU:n jäsenmaissa ei ole suurta kiinnostusta kellojen siirtämisen lopettamiseen, sanoo tietoliiketoimintayksikön johtaja Maria Rautavirta liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Rautavirta uskoo, että Euroopassa on tällä hetkellä tärkeämpiä asioita ratkottavaksi kuin kesäaikadirektiivin kumoaminen.

– Meillä on ollut pandemia käsillä ja nyt on esimerkiksi Ukrainan tilanne päällä. Lentoliikenne on ollut sekaisin pandemian alkamisesta lähtien. Lentoliikenne ja matkailu ovat esimerkkejä aloista, joihin kellon aikojen siirtämisellä olisi valtavat vaikutukset. Tähän ei varmaankaan ole halukkuutta, hän arvioi.

”Kellojen siirtely on turhaa hommaa”

Suomessa Euroopan parlamentin äänestys kellojen siirtämisen lopettamisesta otettiin vastaan toiveikkaana.

Jalkautuminen Turun keskustan kaduille kertoo, että monet ovat edelleen sitä mieltä, että viisarien kääntelystä olisi päästävä eroon.

– Kellojen siirtely on turhaa hommaa. Tiedämme, että talviaika on terveydelle hyödyllisempää. Se voisi olla ihan pysyvä ratkaisu, toteaa Panu Saari.

– Kellojen siirtämisen huomaa siinä, että unirytmiä joutuu hakemaan. Nyt siirtäminen on sentään kivaa, kun tulee yksi tunti lisää unta, Piita Lehtinen sanoo.

Turkulaiset Sirkka Penttilä, Ari Salminen, Panu Saari ja Piita Lehtinen luopuisivat mielellään kellojen siirtelystä.

Turkulainen Ari Salminen muistaa ajan, jolloin Suomessa ei kelloihin kajottu. Kuulemma silloin elämä sujui vähintään yhtä mukavasti kuin nykyään.

Hän kertoo pitävänsä usein yhteyttä Turkkiin, mikä tuo mukanaan joskus käytännön ongelmia.

– Turkissa ei kelloja siirrellä. Se kyllä hämää. Jos työ on sellaista, että ollaan yhteydessä eri maissa asuviin ihmisiin, siinä pitää olla tarkkana, Salminen muistuttaa.

Eläkepäiviään viettävä Sirkka Penttilä nukkuu makeasti niin kesä- kuin talviaikana. Jos saisi valita, hän eläisi Suomessa vain kesäaikaa.

– Jaksamiseeni kellojen siirtely ei vaikuta. Näin eläkeläisenä ei ole niin nuukaa, mihin aikaan menen nukkumaan. Mutta kyllä jo pikkuisen kauhulla ajattelen, kuinka illat tulevat jo aikaisin pimeiksi, Penttilä pohtii.

Ratkaisua ei ole näkyvissä

Kellojen kääntelyn lopettaminen on tiukasti jumissa EU:n päätöksenteon rattaissa. Yksi syy on siinä, että asia ei kiinnosta muissa EU-maissa niin paljon kuin Suomessa.

Jäsenmaiden pitäisi neuvotella asiasta yhteinen näkemys, joka on helpommin sanottu kuin tehty, sanoo Maria Rautavirta liikenne- ja viestintäministeriöstä.

– Kun puolet haluaa kesäaikaa ja toinen puolikas haluaa talviaikaa, ollaan pattitilanteessa. Kun otetaan huomioon 27 eri maata, erilaista kulttuuria ja eri aikavyöhykkeet, niin soppa on valmis.

Valtioneuvoston sivuilta selviää, että liikenne- ja viestintäministeriön hanke kellonaikojen siirtämisen lopettamiseksi on vireillä vuoden 2023 loppuun asti. Hanke on kuitenkin lähinnä nimellinen.

– Meillä ei ole muita aktiivisia toimia kuin tarkistaa säännöllisesti EU:sta, onko puheenjohtajamaa ottamassa asiaa agendalle. Belgia ei aio keväällä nostaa asiaa esiin, joten todennäköisesti me vain jatkamme hankkeemme aikataulua taas vuodella eteenpäin, Maria Rautavaara toteaa.