Pankit ovat myyneet korkokattoa asuntolainoihin – nyt Osuuspankki myöntää, ettei tyypillisen lainan todellisia maksueriä tiedä kukaan

Korkojen nousu on lisännyt erilaisten lainakuluja suojaavien tuotteiden, kuten korkokaton, suosiota. Samaan aikaan niiden tulkinta on tavalliselle pankkiasiakkaalle hankalaa.

Kirjailija Jessikka Aro kertoi viestipalvelu X:ssä (entisessä Twitterissä), että hän oli solminut asuntolainaansa korkokaton kymmeneksi vuodeksi.

Kuukausittaisen maksuerän ei Osuuspankin tarjouksen mukaan pitänyt nousta seuraavan kymmenen vuoden aikana yli 898 euron, mutta jo seuraavassa korontarkistuksessa maksu nousi 939 euroon. Nyt Aro lyhentää lainaansa lähes 1 000 eurolla kuukausittain.

Osuuspankki myönsi ”virheen asiakasviestinnässään”, mutta Aro ei ole ainut, jolle korkokatto aiheuttaa enemmän päänvaivaa kuin helpotusta.

Pankit mainostavat korkokattoa mielenrauhaa tuovana palveluna, mutta tosiasiassa korkokatto ei takaa tasaisia maksueriä, jos lainan muoto on annuiteetti. Kahdeksan kymmenestä asuntolainasta on annuiteetteja.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon on tullut viimeisen vuoden aikana kymmenkunta yhteydenottoa epäselvästä tai harhaanjohtavasta markkinoinnista liittyen korkosuojauspalveluihin eri pankeissa. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finessä on huomattu sama: kuluttajat ovat ihmetelleet korkosuojauspalveluiden ehtoja.

Tässä jutussa kerromme, mikä korkokatto on ja miksi annuiteettilainan kanssa se voi aiheuttaa harmaita hiuksia.

Avaa kuvien katselu Osuuspankin korkokattotarjoukseen on kirjattu, ettei maksuerä voi nousta tiettyä summaa korkeammaksi. Aron tiliotteista huomaa, ettei lupaus pidä paikkaansa. Kuva: Jessikka Aro

Mikä on korkokatto?

Korkokatto rajaa lainan korkokuluja sovittuun tasoon asti. Todellisten kuukausierien kannalta olennaista on se, millainen lyhennystapa lainassa on.

Jos asuntovelallisella on tasaerälaina, maksuerä on kuukaudesta toiseen sama. Korkokatto rajaa korkojen määrää maksuerässä.

Jos asuntovelallinen on ottanut annuiteettilainan kuten useimmat suomalaiset, ei maksuerän suuruutta voi rajata edes korkokaton aikana. Korkokatto kuitenkin rajaa korkokuluja sovittuun tasoon asti.

Miksi korkokatto ja annuiteettilaina ovat kehno yhdistelmä?

Korkeiden korkojen aikana lainan kuukausierä kasvaa, vaikka korkokatto rajaisi asianmukaisesti lainan korkotasoa.

– Annuiteettilainalle ei voi korkokaton aikana eikä sen jälkeen laskea enimmäismaksuerää koko laina-ajalle, vaan korkeintaan seuraavaan viitekoron tarkistukseen asti, henkilöasiakasrahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Satu Nurmi OP-ryhmästä kertoo.

Maksuerä voi siis nousta heti, kun viitekorkoa tarkistetaan seuraavan kerran.

Tämä johtuu monimutkaisesta mekanismista, joka menee näin:

Annuiteetin laina-aika on kiinteä, ja korkokatto kattaa pitkässä lainassa usein vain osan. Lainaa on siis jäljellä senkin jälkeen, kun korkokattosopimus päättyy.

Annuiteettilaina on toteutettu niin, että siinä oletetaan korontarkistushetken, vaikkapa neljän prosentin tason lokakuussa 2023, jatkuvan koko jäljellä olevan laina-ajan. Lainassa korkokatolla suojaamatonta pääomaa siirretään maksettavaksi korkokaton aikana.

Tavoitteena on, että korkokaton päättyessä mahdollinen neljän prosentin korko ei kuormita asiakasta, kun pääomaa on maksettavana vähemmän.

Korkokatto kyllä noudattaa sovittua korkotasoa, mutta seuraa myös vallitsevaa viitekorkoa korontarkistuspäivänä.

Lopputulos on, että maksettava kuukausierä voi vaihdella korkokatosta huolimatta.

Jos haluaa rajata kuukausieränsä, millainen laina kannattaa ottaa?

Mielenrauhaa kiinteän kuukausierän muodossa tarjoaa vain tasaerälaina. Sitä harvoin saa pitkälle lainalle tai esimerkiksi ASP-lainalle.

Tasaerälainassa kuukausittainen maksuerä on koko laina-ajan sama. Jos korot nousevat, kuukausittain maksettava summa ei muutu. Laina-aika kuitenkin pitenee, jotta lainan koko pääoma tulee maksetuksi.

Korkokatolla ei siis voi lukita maksuerän suuruutta, jos lyhennystavassa on kiinteä laina-aika. Annuiteetti- ja tasalyhenteisiin lainoihin muuttumattoman maksuerän voi saada esimerkiksi suojaamalla koko lainan kiinteällä korolla.

Miten sitten kävi Jessikka Arolle?

Jessikka Aron asuntolainan kuukausikustannukset ovat nousseet reilun 1,5 vuoden aikana 775 eurosta yli 978 euroon. Näin siitäkin huolimatta, että Aro luuli kesällä 2022 solmineensa Osuuspankin kanssa lainaansa kymmenen vuoden korkokaton, jonka aikana yksittäinen kuukausierä ei ylitä 898 euroa.

Yle on nähnyt Arolle tehdyn sopimustarjouksen, tiliotteet sekä keskustelut pankin kanssa.

Virhe Aron ja tuhansien muiden Osuuspankin asiakkaiden sopimustarjouksiin on eksynyt, sen OP-ryhmän Satu Nurmi myöntää. Tarjouksissa on lukenut, että kuukausierä ei korkokattoaikana nouse tiettyä summaa suuremmaksi.

– Ymmärrän täysin, miksi se on tulkittu niin, koska niin siellä on sanottu. Todellisuudessa kuukausierä on taattu yhden korontarkistusjakson ajaksi, Nurmi selventää.

Aron tapauksessa maksuerän suuruudeksi tarjouksessa luvattu 898 euroa olikin laskettu voimassa olevan 12 kuukauden euriborin tason mukaan.

Korkokatto on kuitenkin Nurmen mukaan toiminut kuten kuuluukin.

Avaa kuvien katselu Jessikka Aro on yksi Osuuspankin tuhansista asiakkaista, jotka ovat saaneet virheellistä tietoa korkokattotarjouksessaan. Aro kuvattu vuonna 2022. Kuva: Mikael Norri / Yle

Aro kertoo Ylelle, että hän on voinut jättäytyä kirjoittamaan kirjaansa, koska on olettanut lainanlyhennyksen olevan korkeintaan tarjouksen summan suuruinen. Nousevilla kuukausierillä on kuitenkin ollut merkittävä vaikutus talouteen.

Nurmi muistuttaa, että virheenkin jälkeen maksuerät ovat olleet alle luotonmyöntöhetkellä stressitestatun kuuden prosentin tason.

– Olemme muuttaneet tarvittaessa lainoja esimerkiksi tasaerälyhenteisiksi, jos maksuerän kiinnittäminen on ollut asiakkaalle tärkeää, Nurmi kertoo.

Sitä, onko kyse sopimusrikkomuksesta, ei ole vielä OP-ryhmässä ehditty pohtia. Myöskään korvaustarpeita pankissa ei ole vielä mietitty.

– Toki ymmärrämme, että annettu tarjous sitoo meitä. Mutta sopimuksessa, joka korkokatosta on allekirjoitettu, on nämä asiat ilmoitettu niin kuin se toimiikin, Nurmi sanoo.

Pankkilautakunta auttaa kuluttajia Jos on törmännyt harhaanjohtavaan markkinointiin tai kaipaa apua pankkituotteiden ymmärtämiseen, kannattaa ensisijaisesti yrittää keskustella oman pankin kanssa. Jos ongelma ei ratkea, neuvotteluapua saa korkosuojatuotteeseen liittyvissä asioissa ensisijaisesti Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finestä tai kuluttajaneuvonnasta. Riidanratkaisuelimet eli Finen alainen pankkilautakunta tai kuluttajariitalautakunta antavat ratkaisusuosituksia yksittäisen kuluttajan riita-asiaan. Kuluttajalle annettu virheellinen tai harhaanjohtava tieto sopimussuhteen sisällöstä on lainvastaista. Tämä koskee varsinaisten sopimusehtojen lisäksi myös pankin markkinointia ja käytyjä neuvotteluita. Pankkien harhaanjohtavaa toimintaa suitsii kuluttaja-asiamies. Niitä valvovat yhteisesti Finanssivalvonta sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Juttua varten on haastateltu Suomen Yrittäjien pääekonomistia Juhana Brotherusta, Kilpailu- ja kuluttajaviraston ryhmäpäällikköä Anna-Emilia Siréniä sekä Finanssivalvonnan toimistopäällikköä Virva Waloa.