Uhrit saavat seurata Vastaamo-oikeudenkäyntiä leffateatterissa – osa pitää tätä loukkaavana

Psykoterapiakeskus Vastaamon jutussa uhreja on yli 20 000 kappaletta.

Ylen tietojen mukaan osa uhreista saa seurata Vastaamo-oikeudenkäyntiä elokuvateatterissa. Tapauksen uhreista noin 500 on ilmoittanut kiinnostuksensa oikeudenkäynnin seuraamiseen.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneen tietomurron valmisteluistunto alkoi lokakuun lopulla Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, Espoon Otaniemessä.

Oikeudenkäynti on Suomen mittapuulla suurin, sillä rikosten uhreja on yli 20 000. Syyttäjät vaativat Aleksanteri Kivimäelle seitsemän vuoden vankeusrangaistusta törkeästä tietomurrosta, liki 9 600 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, yli 21 300:sta törkeän kiristyksen yrityksestä sekä 20 törkeästä kiristyksestä. Kivimäki itse on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Uhrien suuresta määrästä johtuen he eivät voi seurata oikeudenkäyntiä paikan päällä, vaan heille on järjestetty vaihtoehtoisia tiloja, joissa he voivat seurata oikeudenkäyntiä videoyhteyden välityksellä.

Uhreille on lähetetty kutsu, jossa yhdeksi vaihtoehtoiseksi paikaksi seurata oikeudenkäyntiä on pääkaupunkiseudulla sijaitseva elokuvateatteri. Yle on saanut kutsun nähtäväksi useammalta uhrilta.

Osa Yleen yhteydessä olleista uhreista kokee oikeudenkäynnin seuraamisen elokuvateatterin katsomossa toisten uhreiksi joutuneiden kanssa loukkaavana.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden hallintojohtaja Outi Lehmijoki ei vahvista Ylelle, järjestetäänkö oikeudenkäynnin seuranta elokuvateatterissa. Hän kuitenkin toteaa, että uhrien suuren määrän takia vaihtoehtoisia paikkoja on kartoitettu, ja kaksi sellaista on löydetty.

– Tärkeintä on, että asianomistajat pääsevät tilaan niin, ettei heidän henkilöllisyytensä vaarannu, ja että saadaan turvallinen yhteys ja ympäristö.

Tällä hetkellä kiinnostuksensa oikeudenkäynnin seuraamiseen on Lehmijoen mukaan ilmoittanut noin 500 uhria.

Oikeudenkäyntiä ei voi Lehmijoen mukaan lähettää jokaisen uhrin omalle tietokoneelle, koska järjestelmät eivät taivu siihen, että yhteyksiä olisi useita satoja.

– Pienemmillä määrillä on huomattu, että mitä enemmän osallistujia on, sitä haavoittuvammaksi yhteys käy. Yhteyden pitäisi kuitenkin toimia kaikilla koko ajan, Lehmijoki sanoo.

Tietoturva erityisen tärkeää

Vastaamon oikeudenkäynnissä keskiössä on yksityishenkilöiden tietojen hakkerointi. Hallintojohtaja Outi Lehmijoen mukaan tämä on vaikuttanut esimerkiksi siihen, että etänä seurattavan videolähetyksen tietoturvaan kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota.

– Kun henkilö on tämän laatuisista rikoksista syytteessä, niin niiden kanssa pitää tietenkin olla vielä tarkempi kuin tavallisissa julkisissa oikeudenkäynneissä, jos mahdollista, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Syyttäjät vaativat Aleksanteri Kivimäelle (oik.) seitsemän vuoden vankeustuomiota. Vasemmalla Kivimäen asianajaja Peter Jaari. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Muutenkin turvajärjestelyt ovat todella tarkat. Tarkoitus on pystyä varmistamaan, että paikalle saapuvat eivät ole ulkopuolisia. Tavallisen turvatarkastuksen lisäksi katsotaan, että kaikilla on mukanaan kutsu istuntoon ja henkilöllisyystodistus.

Oikeudenkäynnille on varattu päiviä helmikuun loppuun saakka, ja kaikkina näinä päivinä rikosten uhrien on mahdollista seurata oikeudenkäyntiä. Tämän hetken tietojen mukaan tiloja seurannalle on varattu ainoastaan pääkaupunkiseudulta.