Roman asuu kerrostalossa, jonka kaikki muut asunnot ovat tyhjiä – kerrostalotkin autioituvat, kun suomalaiset muuttavat kasvukeskuksiin

Monessa rakennemuutoksen runtelemassa kaupungissa on yhä enemmän asuntoja, joiden ikkunoissa ei loista valo. Tilastokeskuksen mukaan yli 10 000 asunnon kaupungeista eniten tyhjiä asuntoja on Kemissä.

Roman Levdikov lisää ruokaa neljän kerrostalon keskellä piha-alueella olevaan oravien ja lintujen ruokintatelineeseen. Talojen piha-alueelle on satanut edellisyönä lunta, mutta vain pariin asuntoon johtaa jalanjälkiä. Jälkien vähyys johtuu siitä, että talot ovat valtaosin tyhjillään.

Useissa lähekkäin sijaitsevissa taloissa vain yksi asunto on enää asumiskäytössä. Aikoinaan lapsiperheiden suosiossa ollut asuinkortteli on hiljentynyt. Ainoastaan muutamassa ikkunassa on enää verhot, osa ikkunoista on jopa särjetty.

Pihalla kulkumatkallaan luonnoneläimiä ruokkimassa ollut Roman Levdikov kertoo, että hänen kerrostalonsa muut asunnot ovat tyhjillään. Viereisessä talossa tilanne on sama. Talossa majailee vain muutamia Itä-Euroopasta kotoisin olevia komennustyöntekijöitä. Hekin ovat lähdössä vuoden lopussa.

Levdikov asuu talon ainoassa asutetussa asunnossa yhdessä kolmen muun asukkaan kanssa. Hän kertoo olevansa taustaltaan ukrainalainen, mutta hänellä on Venäjän kansalaisuus. Hän on tullut Suomeen viime toukokuussa itänaapurissa käynnistyneiden mobilisaatioiden vuoksi. Kemissä ja nykyisessä asunnossaan hän on asunut pari kuukautta. Asuintalon hiljaisuus ei ole ollut ongelma.

– Naapurien äänet eivät häiritse. Aamulla on hiljaista, päivällä on hiljaista ja illalla on hiljaista, hän kertoo lähes autiossa kerrostalossa asumisen hyvistä puolista.

Tyhjien talojen kaupunki

Kemissä yli viidennes asunnoista on tyhjillään, vaikka kaupungista on viime vuosina purettu useita kerrostaloja. Kaupungin asukasluku on laskenut kiihtyvällä tahdilla ja nyt Metsä Groupin ison tehdasprojektin aiheuttaman hetkellisen asuntojen kysyntäpiikin jälkeen yhä useampi asunto on vailla asukkaita.

Kemin kaupungin kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Itätuuli suunnittelee purkavansa useita taloja lisää väliaikaisen kysyntäpiikin tuottamilla vuokratuloilla.

Myös Levdikovin asuttama talo odottaa purkamista. Hänellä ei ole vielä tietoa, kuinka kauan hän saa asunnossaan asua.

Hän kertoo olevansa alkujaan kotoisin Ukrainan itäosasta, jossa hän tottui elämään rauhallisessa ympäristössä, joten pikkukaupunki ja sen hiljainen asuinympäristö ovat tuntuneet tutuilta.

– Myös ilmasto oli samankaltainen, joten olen sopeutunut tänne hyvin.

Rakennemuutos vei asukkaat

Kemi on malliesimerkki teollisuuden rakennemuutoksen runtelemista alueista. Enimmillään kaupungissa oli lähes 30 000 asukasta, kun nyt kemiläisiä on reilut 19 000. Niinpä asuntoja on enemmän kuin niihin riittää asukkaita.

Kaupungin omistama Kiinteistö Oy Itätuuli aikoo purkaa 14 vanhaa kerrostaloa. Tontit on tarkoitus ottaa uuteen käyttöön.

Toistaiseksi Roman Levdikov ja muutama muu lähitalojen asukas voivat kuitenkin jatkaa asumista uinuvan hiljaisessa ympäristössä vailla naapureiden häiritseviä ääniä.