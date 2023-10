Viron suojelupoliisi julkaisi tänään ensimmäisen kuvan Suomen ja Viron välisestä katkenneesta tietoliikennekaapelista.

Postimees-lehden mukaan syyttäjäviranomainen ja suojelupoliisi pitävät selvänä, että kaapeli on vahingoittunut ulkopuolisen toiminnan seurauksena. Jokin esine on tarttunut kaapeliin, joka on katkennut kokonaan.

Tietoliikennekaapelin vaurio havaittiin samoihin aikoihin kuin huomattiin, että Suomen ja Viron välinen kaasuputki Baltic Connector oli saanut vuodon sunnuntaiyönä 8. lokakuuta.

Viron yleisradion mukaan kaapelirikkoa tutkivat viranomaiset ovat lähettäneet oikeusapupyynnön Kiinaan.

Virolaissyyttäjän mukaan halutaan selvittää Hongkongin lipun alla purjehtivan NewNew Polar Bear -aluksen roolia tapahtumissa. Alus liikkui alueella kaasuputken ja tietoliikennekaapelin katkeamisen aikoihin.

Virolaisviranomaisten julkaisemasta kaapelikuvasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat.