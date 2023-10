Voiko mainoksia ostamalla vaikuttaa journalismiin? En ole koskaan törmännyt ilmiöön, sanoo Keskisuomalaisen toimitusjohtaja

Presidenttiehdokas Mika Aaltolan (sit.) mediaa koskevat väitteet ovat puhuttaneet viime päivinä, kun hän kertoi Journalisti-lehden haastattelussa arvelevansa, että mediat voisivat antaa lisää näkyvyyttä ilmoitustilan ostajille.

Journalistin haastattelussa Aaltolan kerrottiin perustavansa arvelun ”tiedotusvälineiden mainosmyyjien puheisiin”.

Mediakonserni Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi ei ole koskaan törmännyt tapaukseen, jossa ilmoitusmyyjä olisi tarjonnut ostajalle myös muuta näkyvyyttä julkaisussa.

– Uskallan sanoa ainakin oman yhtiön osalta, että tuollaista ei tapahdu, Kangaskorpi vakuutti mediakriittisessä Viimeinen sana -ohjelmassa.

Hän kertoo kohtaavansa paljon mainostajia ja olevansa itse usein mukana merkittävien asiakkaiden neuvotteluissa. Kangaskorpi on myös keskustellut konsernin lehtien päätoimittajien ja myynnin johdon kanssa aiheesta, eikä kukaan heistä ole kertonut törmänneensä ilmiöön käytännössä.

Kangaskorpi pitää absurdina ajatusta, että asia nousisi esille myyntineuvotteluissa.

– Median luotettavuus ja uskottavuus on tärkeä valuutta myös ilmoittajillekin, niin miksi he tekisivät näin?

Kangaskorpi nostaa esille myös sen seikan, etteivät ilmoitusmyyjät yleensä edes kohtaa päätoimittajia tai toimituksen muuta väkeä.

Voiko ilmoittajalle jäädä väärä käsitys?

Alma Mediaan kuuluvan Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki luottaa, että mediatalon myyjien hissipuheet ovat hyviä ja asiallisia.

– Kyllä meillä on käytänteet kunnossa, mutta palomuuri on sen verran kova, että en käy kyselemässä, miten he myyvät ilmoituksia.

Demokraatti-lehden päätoimittaja Petri Korhonen kertoo kohdanneensa uransa aikana muutamia tapauksia, joissa ilmoittajalle on jäänyt käsitys, että myyjä on luvannut jotain, mutta myyjä ei ole vienyt asiaa toimitukseen.

Korhonen törmäsi ilmiöön työskennellessään Otavamedian harraste- ja ulkoilulehtien päätoimittajana.

– Varsinkin jos oli alalla uusi tulokas, maahantuoja ja muu valmistaja, joka oli ilmoittanut meillä, saattoi tulla myöhemmin sanomaan, että ”koska teette meistä juttua, kun tästä oli puhe?”

Korhosen mukaan kukaan Otavamedian myyjistä ei ole tällaista luvannut, mutta ilmoittaja on voinut niin uskoa.

– Jos esimerkiksi myyjä sanoo, että tämä on tosi hyvä vinkki, käyn heittämässä tämän toimitukseen, niin kuvitteleeko valmistaja tai maahantuoja, että siitä ruvetaan heti tekemään juttua, Korhonen pohtii.

Aaltola viittasi Aurinkorannikon paikallislehteen

Suurin osa suomalaisista medioista on sitoutunut Julkisen sana neuvoston (JSN) laatimiin journalistin ohjeisiin. Ohjeisiin kuuluu, että journalistista päätöksentekoa ei saa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle ja journalistisen sisällön ja mainosten raja on pidettävä selvänä.

Demokraatin selvityksen mukaan Espanjan Aurinkorannikolla ilmestyvä Fuengirola.fi-lehti on yksi julkaisuista, joihin Mika Aaltola viittasi epäillessään median antavan journalistista näkyvyyttä mainostajille.

Lehden päätoimittaja myönsi vastanneensa ”ehkä vähän huonoilla sanankäänteillä” Aaltolan kampanjan sähköpostiin, jossa tiedusteltiin jutunteko-mahdollisuutta.

Fuengirola.fi-lehti ei ole Julkisen sanan neuvoston (JSN) jäsen eikä myöskään Espanjan vastaavan itsesääntelyelimen jäsen.

Korhonen uskoo, että JSN:n jäsenmedioissa mainosten ja journalistisen sisällön välistä ”koplausta” ei tapahdu. Korhonen arvelee tilanteen voivan kuitenkin olla toinen pienten paikallislehtien muutaman hengen toimituksissa, jotka eivät kuulu alan sääntelyn piiriin tai etujärjestöihin.

– Näillä on kova taipumus taittaa se vaalimainos ehdokkaasta kertovan jutun viereen. Tehdä tällaista, en sano sitä koplaukseksi, mutta rajat hämärtävää, kehuvaa sisältöä.

Median ja mainonnan suhteesta keskusteltiin Viimeinen sana -ohjelmassa. Katso koko lähetys Yle Areenasta.