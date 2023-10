Some on tuonut uusia kiusaamistapoja, ja shippaus on siitä hyvä esimerkki: ”Voi olla hyvin vahingollista”

Snapchat ja Tiktok ovat tehneet yleisemmäksi kiusaamisen, johon liittyy videoiden kuvaaminen ja jakaminen ilman lupaa. Nyt shippaus on pinnalla, mutta vastaavanlaisia ilmiöitä on ollut aiemminkin.

Sosiaalinen media tuottaa uudenlaisia kiusaamisen muotoja.

Nuorten suosimat sosiaalisen median kanavat Snapchat ja Tiktok ovat tehneet yleisemmäksi kiusaamisen muotoja, joihin liittyy videoiden kuvaaminen ja jakaminen ilman lupaa, kertoo Kaisa Rissanen Someturvasta.

– Nyt kun Tiktok on suosittu, shippaus on hyvä esimerkki siitä, millaisia muotoja kiusaaminen voi saada, Rissanen toteaa.

Shippaamistilit ovat tällä hetkellä suosittuja koulumaailmassa. Shippaamistileillä kahden henkilön kuvat yhdistetään pariksi, usein ilman lupaa. Yleensä kyse on romanttisten ihmissuhteiden spekuloimisesta.

Video kertoo tarkemmin, mistä shippausilmiössä on kyse:

Videot voivat saada ison yleisön, myös kommentointi saattaa karata käsistä

Osa aikuisista saattaa pitää tällä hetkellä trendaavaa shippausilmiötä harmittomana. He eivät kuitenkaan välttämättä ymmärrä, että somessa asiat voivat saada ison yleisön.

– Voi olla, että monet paikkakunnalta ovat nähneet tehdyn videon, jolloin se voi olla nuorelle hyvin kiusallista. Kun miettii nuoren kehittyvää mieltä ja itsetuntoa, tällainen somessa ison yleisön saava loukkaava video voi olla hyvin vahingollinen, toteaa Kaisa Rissanen Someturvasta.

Mikä Someturva? Someturva auttaa häirintä -ja kiusaamistilanteissa. Someturvalle tulee viikoittain kymmeniä yhteydenottoja somehäirintään ja kiusaamistilanteisiin liittyen. Someturvan palvelut ovat käytössä parinkymmenen kunnan kouluissa. Apua voivat pyytää oppilaat ja koulun henkilökunta. Apuna on eri alan asiantuntijoita: juristeja, sosiaalipsykologeja ja psykologeja. Lähde: Kaisa Rissanen, Someturvan ensiapuyksikön johtaja

Myös Pohjois-Pohjanmaalla Muhoksen yläkoulussa on törmätty shippaamistileihin. Muhoksen yläkoulun rehtori Juha Piirala sanoo, että vanhemmat ja nuoret eivät ole aina näissä asioissa samalla aaltopituudella ja siksi nuorten kannattaa kertoa aikuisille, mikäli on bongannut itsensä shippausvideolta.

Nuoret osaavat myös aikuisia paremmin tunnistaa videoilta mahdollisen kiusaamistarkoituksen.

– Minunkin kuva oli siellä ja katsoin, että mikäs tämä on. Itse en loukkaantunut, mutta nuoret ovat herkässä iässä ja seurusteluasiat ovat tärkeitä, Piirala kertoo.

Piirala myös lisää, että shippaamisilmiöön liittyy usein olennaisesti myös kuvien ja videoiden kommentointi, joka saattaa karata käsistä.

Videon teko saattaa rikkoa jopa lakia

Someturvan Kaisa Rissasen mukaan shippaamisvideoiden julkaisemisessa ei välttämättä ymmärretä asian vahingollisuutta. Siksi asiasta on tärkeä käydä keskusteluja nuorten kanssa.

– Oppilaille tulee usein uutena tietona se, ettei ole ok jakaa kuvia luvatta. Joissain tapauksissa kyseessä voi olla myös kunnianloukkaus, joten poliisille ilmoittamista voi myös harkita. Myös somealustalla tili tai video kannattaa ilmiantaa.

Oulun poliisilaitoksen vanhempi rikoskontaapeli ja nettipoliisi Lauri Nikula kertoo, että shippaustilit ja shippaaminen ovat nousseet viime aikoina useasti esille yhteydenotoissa poliisiin.

Nikula muistuttaa, että shippausvideon teossa on tärkeää havahtua siihen, että siinä saattaa rikkoa lakia. Toisten kuvien nappaaminen somesta rikkoo tekijäoikeuksia. Myös kunnianloukkaus voi olla kyseessä esimerkiksi valheellisia väitteitä levittäessä. Myös yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa väite on totta, mutta loukkaa julki kerrottuna toisen yksityiselämää.

Nikulan mukaan koko maassa shippaamisen vuoksi on kirjattu muutamia rikosilmoituksia. Oulun poliisilaitokselle näitä ei kuitenkaan ole kirjattu.

Erilaisia sometrendejä on viety aiemminkin koulukontekstiin

Vaikka shippaaminen on tällä hetkellä pinnalla, vastaavanlaisia kiusaamisen puolelle meneviä ilmiöitä on ollut aiemminkin.

Esimerkiksi juorukanavat ovat olleet Jodelissa ongelma jo pidempään. Myös Tiktokiin on tehty koulujen juorutilejä, joissa jaetaan koululaisista juoruja, jotka saattavat olla loukkaavia valheita, Rissanen kertoo.

Näiden lisäksi Tiktokissa on ollut smash or pass -trendi: käytännössä trendissä valitaan, haluaisiko harrastaa seksiä kuvassa tai videossa näkyvän kanssa. Tiktokissa trendiä on tehty paljon esimerkiksi tv-sarjojen tai elokuvien näyttelijöistä, mutta trendi on viety myös koulukontekstiin.

– Tästäkin voi ensin ajatella, että onpa hauskaa, mutta se voi olla hyvin loukkaavaa.

Tiktokissa on trendannut myös “koulun kuumin” -videot. Niissä koululaiset saavat sanoa mielipiteensä koulun kuumimmasta tyypistä. Myös näissä saattaa piillä kiusaamistarkoitus.

– Jos jotain kiusataan koulussa, niin saatetaan pilkalla sanoa videossa, että hän on koulun kuumin ja sitten sille naureskella, kertoo Kaisa Rissanen Someturvasta.

Muhoksen yläkoulun rehtori Juha Piirala muistuttaa, että tällaiset ilmiöt saattavat lähteä liikkelle hyvästä ajatuksesta, mutta laajetessaan eivät välttämättä enää olekaan hyvää huumoria.

– Oppilaille olenkin sanonut, että kun heitetään läppää, niin se on läppää ja huumoria silloin, kun molemmat osapuolet pitävät sitä hauskana.

Alla olevasta videosta voit katsoa, mitä shippaamistileista ajattelevat Hämeenlinnan Kaurialan koulun ja Riihimäen Pohjolanrinteen koulun oppilaat. Video on julkaistu 18.10.2023 shippaamisesta kertovan verkkojutun yhteydessä:

Kuvaus ja editointi: Ville Välimäki.

