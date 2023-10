Taiteiden yö on kukkuroillaan paikallista kulttuuria – Kemissä tapahtuma on ajoitettu lokakuun loppuun katkaisemaan syysharmauden

Taiteiden yö pitää pintansa kuntien vuotuisena tapahtumana. Monin paikoin tapahtuma on järjestetty jo yli 30 vuonna. Suurin osa taiteiden öistä vietetään kesän päättäjäisiksi elokuussa, mutta Kemissä kulttuurintäyteinen päivä koetaan vasta nyt, talven kynnyksellä.

Lokakuun viimeistä viikonloppua pidetään Kemissä monestakin syystä sopivana ajankohtana paikallista kulttuuria esittelevälle päivälle.

– Kesä on todella täynnä tapahtumia, elokuussakin meillä on esimerkiksi iso musiikkifestivaali ja Venetsialaiset. Nyt ennen joulusäpinöitä on hyvä hetki katkaista syksyä, ja esimerkiksi monet opistoryhmät, jotka tulevat esiintymään, ovat ehtineet harjoitella ensimmäiset ohjelmansa tähän mennessä, summaa yksi Kemin Taiteiden yön järjestäjistä, Kemin taidemuseon intendentti Venla Kakko.

Kemin kaupungin tapahtumakoordinaattori Aurora Loukusa on samalla linjalla:

– Kulttuuri tuo eloa, iloa ja hyvinvointia ihmisille.

Myös lauantain pikagallup Kemin kulttuurikeskuksessa osoitti, että ajankohta miellyttää tapahtumassa vierailevia, sillä se tuo piristystä syksyn harmauteen.

Avaa kuvien katselu Samba Carisma -ryhmä toi sambaesityksellään tuulahduksen karnevaalitunnelmaa Kemin lauantaihin. Kuva: Pirkko Kukko-Liedes / Yle

Kesällä ohjelmaa voi tietysti järjestää ulkona, ja monessa paikassa ajankohta on kytketty koulujen alkamiseen ja kesäkauden päättymiseen. Esimerkiksi Turun Taiteiden yön organisaattorin Kuninkaantien muusikoiden intendentti Sami Palsio pitää tätä tärkeänä asiana, ja tapahtumien levittäytymisestä eri puolille kaupungille on tullut yleisöltä kiittävää palautetta.

Myös Kouvolassa Taiteiden yötä vietetään elokuussa ja eri puolilla kaupunkia, sekä sisällä että ulkona.

– Ajatuksena on, että yleisö voi kiertää paikasta ja teemasta toiseen. Ohjelma painottuu musiikkiin, mutta runsaasti on muutakin. Esimerkiksi viimeksi meillä oli kymmenkunta urheiluseuraa ja harrastusporukkaa esittelemässä eri lajeja, kertoo Kouvolan Ydinkeskusta ry:n toiminnanjohtaja Kati Klaavuniemi.

Avaa kuvien katselu Lauluyhtye Sudarushka oli yksi lukuisista Kemin Taiteiden yössä esiintyneistä musiikkiryhmistä. Kuva: Pirkko Kukko-Liedes / Yle

Kemissä ulkotapahtumia on ymmärrettävästi niukalti – yksi harvoista on kummituskävely hämärtyvässä illassa. Tapahtumat keskittyvät kulttuurikeskukseen, mutta esimerkiksi musiikkiesityksiä on ollut myös kahvilassa ja paikallisessa Prismassa. Teatteri ja elokuvateatteri tarjoavat oman osuutensa päivän antiin, ja illan ja yön ohjelma leviää kahdeksaan ravintolaan.

Yleisö haluaa mukaan tekemiseen

Niin Turussa ja Kouvolassa kuin Kemissäkin on huomattu, että yleisö haluaa myös itse osallistua ja tehdä. Osallistavaan suuntaan Taiteiden yön ohjelmia ollaankin viemässä.

Kemissä esimerkiksi lapsille järjestetyt toimintahetket ovat todella suosittuja; viime vuonna nuoria taiteilijoita kävi Taiteiden yön askartelupisteessä puolentuhatta. Osallistumisinto on pantu merkille myös Kouvolassa.

– Senioreille järjestetyn askartelutuokion suosio pääsi yllättämään. 300 kävijään oli varauduttu, mutta tarvikkeita jouduttiin hakemaan lisää kolme kertaa, Kati Klaavuniemi kertoo.

Arvokas esiintymistilaisuus uusille yhtyeille

Taiteiden yö on kaikkialla vahvasti paikallinen tapahtuma. Myös lasten ja nuorten osuus halutaan pitää korkeana, ja heille halutaan tarjota tilaisuuksia esiintyä isollekin yleisölle. Esimerkiksi Kemin Taiteiden yössä lavalle pääsee hyvin tuoreita kokoonpanoja, jotka ensimmäisiä kertoja saavat arvokasta esiintymiskokemusta.

– Viime kesän bändileirillä syntyneet bändit ovat jatkaneet musiikkiharrastusta nuorisotoimen Kemi Factorin suojissa ja ohjauksessa, ja nyt yhtyeet pääsevät täällä esiintymään, kertoo tapahtumatuottaja, nuoriso-ohjaaja Tuomas Laajoki.