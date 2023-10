Gazassa koettiin tuhoisimmat iskut kolmeen viikkoon

Israelin armeija kertoo iskeneensä 150 maanalaiseen kohteeseen Gazan alueen pohjoisosassa viime yön aikana.

Armeijan lausunnon mukaan iskut kohdistuivat ”terroristien tunneleihin, maanalaisiin taistelutiloihin ja muuhun maanalaiseen infrastruktuuriin. Tämän lisäksi useita Hamasin terroristeja tapettiin”.

Armeija kertoi jo aikaisemmin surmanneensa yhden äärijärjestö Hamasin komentajista, joka johti järjestön taistelijoiden ilma- ja lennokki-iskuja Israeliin.

– Yön aikana Israelin hävittäjät iskivät Asem Abu Rakabaan, Hamasin ilmaiskujen johtajaan. Abu Rakaba vastasi Hamasin lennokeista, riippuliitimistä, ilmatiedustelusta ja ilmapuolustuksesta. Hän otti osaa lokakuun 7. päivän joukkomurhan suunnitteluun ja komensi terroristeja, jotka soluttautuivat Israeliin riippuliitimillä. Hän oli myös vastuussa lennokkihyökkäyksistä Israelin armeijan valvontapisteisiin, Israelin asevoimat kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Israelin armeijan mukaan sen joukot ja panssarivaunut pysyvät toistaiseksi Pohjois-Gazassa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n silminnäkijän mukaan viime yön pommitus Gazassa oli mittakaavaltaan ennennäkemätön ja aiheutti asukkaissa kaaosta ja paniikkia.

Tietoliikenne katkaistu kokonaan

Gazan asukkaiden keskuudessa pommitus on johtanut kaaokseen, sillä puhelinlinjat ja internetyhteydet on katkaistu, ja siten yhteyttä läheisiin on ollut mahdoton saada.

Myös monet avustusjärjestöt, kuten Maailman terveysjärjestö WHO ja Lääkärit ilman rajoja -järjestö ovat kertoneet menettäneensä yhteyden Gazassa oleviin työntekijöihinsä. Lisäksi lukuisat mediat ovat kertoneet menettäneensä yhteyden Gazassa oleviin toimittajiin ja yhteyshenkilöihin.

Erdoğan: ”Lopettakaa hulluus”

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vaati lauantaina Israelia jälleen lopettamaan iskut Gazaan.

– Israelin pommitukset Gazassa kiihtyivät viime yönä. Jälleen kerran niiden kohteena olivat naiset, lapset ja viattomat siviilit ja ne pahensivat meneillään olevaa humanitaarista kriisiä. Israelin on välittömästi päätettävä tämä hulluus ja lopetettava hyökkäys, Erdoğan kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Myös Hamasin sieppaamien panttivankien omaiset vaativat armeijalta selitystä läheistensä kohtalosta. Hamasin hallussa on yli 220 panttivankia.

– Kukaan sotahallintoon kuuluva ei ole vaivautunut tapaamaan perheitä ja selittämään yhtään mitään, tai kertomaan vaarantaako maaoperaatio Gazassa pidettävien 229 panttivangin hengen, omaisia edustava ryhmä kirjoitti.