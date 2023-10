Yli miljoona kirjaa Suomessa myyneen Lucinda Rileyn poika saattoi suositun sarjan päätökseen: ”Pelkäsin tuhoavani äitini elämäntyön”

Harry Whittaker kirjoitti valtavien paineiden alla viimeisen osan Seitsemän sisarta -sarjaan. Kaksi vuotta sitten syöpään menehtynyt Lucinda Riley on tällä hetkellä Suomen myydyimpiä kirjailijoita.

Kaksi vuotta sitten Harry Whittaker, 30, oli lähes mahdottoman tehtävän edessä. Hänen oli kirjoitettava viimeinen osa äitinsä Lucinda Rileyn (1965 – 2021) huippusuosittuun Seitsemän sisarta -romaanisarjaan.

Irlantilaissyntyinen Lucinda Riley ehti kirjoittaa kaikista seitsemästä sisaresta kertovat romaanit. Sarjan jokaisessa kirjassa seurataan yhden sisaren tarinaa. Viimeisin osa Kadonnut sisar (suom. Hilkka Pekkanen ja Tuukka Pekkanen) ilmestyi juuri ennen Rileyn kuolemaa toukokuussa 2021.

Kahdeksannen osan oli määrä kertoa sisarusten salaperäisen adoptioisän Papa Saltin tarinan ja punoa yhteen koko sarjan juoni.

Seitsemän sisarta -sarja on ollut maailmanlaajuinen menestys. Siitä aiotaan tehdä myös tv-sarja.

Seitsemän sisarta -sarja on ollut suunnaton menestys. Suomessa Lucinda Rileyn kirjoja on kaiken kaikkiaan myyty 1,2 miljoonaa kappaletta. Maailmanlaajuinen myynti on yli 30 miljoonaa kappaletta.

Seitsemän sisarta -sarjan lukijat kautta maailman janosivat viimeistä osaa, joka paljastaisi kaiken.

Ei siis ihme, että Harry Whittakerin kädet hikosivat hänen aloittaessaan kirjoittamisurakkaa. Paineet olivat niin kovat, ettei niitä voinut edes ajatella.

– Jos olisin pysähtynyt kauhistelemaan tilannetta, olisin vain luhistunut itkemään. Niinpä päätin kirjoittaa romaanin vain yhdelle ihmiselle, äidilleni.

Aikataulu oli hurja. Harry Whittaker aloitti kirjoittamisen lokakuussa vuonna 2021, muutama kuukausi äitinsä kuoleman jälkeen. Hänellä annettiin vuosi aikaa kirjoittaa romaani valmiiksi.

Avaa kuvien katselu Harry Whittaker on eloisa puhuja, joka osaa ottaa yleisönsä. Hän esiintyi Helsingin kirjamessuilla. Kuva on otettu kustantamon tiloissa. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Voisi kuvitella, että surun keskellä kirjoittaminen olisi raskasta, ellei peräti mahdotonta. Whittakeria kirjoittaminen kuitenkin auttoi.

– Kirjoittaminen oli siunaus. Sain pitää äidin lähelläni, sillä kävin jatkuvasti päänsisäisiä keskusteluja hänen kanssaan. Pystyin pitämään hänet elävänä mielessäni.

Vasta kirjoittamisurakan jälkeen iski suru.

– Se oli synkkää aikaa. Minulla ei ollut enää yhteyttä häneen, muistelee Whittaker vieraillessaan Helsingissä kirjamessuilla.

Muistiinpanoja ei ollut

Harry Whittaker onnistui siinä, mitä hänen äitinsä oli pyytänyt. Hän kirjoitti yli 800-sivuisen romaanin Atlas, Papa Saltin tarina (suom. Hilkka ja Tuukka Pekkanen).

Helppoa se ei kuitenkaan ollut.

Ensinnäkin Harry Whittaker ei ollut koskaan aiemmin kirjoittanut romaania. Hän oli kirjoittanut vain lastenkirjoja yhdessä äitinsä kanssa. Toiseksi Atlaksesta ei ollut olemassa minkäänlaista luonnoskäsikirjoitusta tai ylipäätään muistiinpanoja.

Ainoat suuntaviivat olivat Lucinda Rileyn kirjoittamat 30 liuskaa, jotka hän oli kirjoittanut vuosia sitten Hollywoodin tuotantoyhtiölle sisaruksista kertovaa tv-sarjaa varten.

Avaa kuvien katselu Ensimmäinen osa menestyksekkäästä Seitsemästä sisaresta julkaistiin suomeksi vuonna 2017. Lucinda Riley vieraili Suomessa vuonna 2019. Kuva: Bazar, Roni Rekomaa

Lucinda Riley kärsi nivelkivuista, joka teki kirjoittamisesta hankalaa. Siksi hänellä oli tapana sanella romaaninsa nauhuriin.

Hän käveli pitkin Irlannin nummia (irlantilaissyntyisellä Rileylla oli talo Englannin lisäksi myös Irlannissa) ja puhui kokonaisia tarinoita nauhuriin, jotka avustaja kirjoitti puhtaaksi. Vasta sitten alkoi tekstin työstäminen.

– Hän ei tehnyt koskaan mitään muistiinpanoja. Koko universumi oli hänen päässään. Olisin halunnut elää hänen mielikuvituksessaan, miten ihana paikka se olisikaan ollut, Harry Whittaker sanoo.

Äidin jäljittelemisestä ei tullut mitään

Äiti ja poika olivat läheisiä, joten Whittaker luki aina Seitsemän sisaren käsikirjoitukset ja he keskustelivat niistä. Sarjan aiempien osien perinpohjainen tuntemus auttoi viimeisen osan kirjoittamisessa.

Siitä huolimatta 800 sivun kirjoittaminen oli kova työ.

Etenkin ensimmäiset sata sivua syntyivät tahmeasti. Whittaker yritti jäljitellä äitinsä kirjoitustyyliä, mutta siitä ei tullut mitään.

– Kyseenalaistin jokaisen sanan ja pilkun, joten kirjoittaminen ei edennyt. Sivulta 101 lähtien en yrittänyt enää, ja siitä tarina alkoi viedä.

Atlas paljastaa sisarusten salaperäisen adoptioisän koko tarinan, joka alkaa 1920-luvulta Ranskasta. Kirja kertoo, miksi Papa Saltin oli oltava koko elämänsä ajan niin salaperäinen, ja mistä miljoonaomaisuus oli peräisin. Atlaksen ihmeelliset käänteet ja sattumukset punovat yhteen sisarusten satumaiset elämät.

Koska romaanissa viitataan jatkuvasti menneisiin tapahtumiin ja henkilöihin, juonen seuraamista helpotta aiempien kirjojen lukeminen.

Jopa Harry Whittakerilla oli vaikeuksia suuren henkilögallerian tuntemisessa. Atlaksen kääntäjiltä ympäri maailmaa alkoi tipahdella viestejä ja kysymyksiä.

Joku huomasi, että erään sisaruksen silmienväri oli vaihtunut kesken tarinan. Toinen kiinnitti huomiota siihen, että Kuun sisar Tiggy ei voinut juoda teetä maidolla, koska oli vegaani. Whittaker joutui käymään kaikki kirjan kohdat läpi, joissa sisaret söivät tai joivat, ja keksittävä Tiggylle vegaanivaihtoehto.

Avaa kuvien katselu Atlas ilmestyi toukokuussa, ja se kipusi heti luetuimpien ja kuunnelluimpien kirjojen joukkoon. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Kun Atlas sitten julkaistiin maailmanlaajuisesti samana toukokuun päivänä, Harry Whittaker oli kauhuissaan. Mitä jos hän on tuhonnut äitinsä elämäntyön?

Vastaanotto oli kuitenkin enimmäkseen myönteistä. Miljoonat lukijat saivat vastaukset sarjan herättämiin kysymyksiin. Lisäksi tarina on taattua aikuisten satua alusta loppuun.

Tulevaisuudessa siintää oma romaani

Saatuaan urakan kunnialla maaliin Whittaker aikoo jatkaa äitinsä kirjojen parissa. Lucinda Riley aloitti jo itse vanhan tuotantonsa uudelleenkirjoittamisen.

Hän julkaisi 1990-luvulla nimellä Lucinda Edmonds muutamia romaaneja, jotka eivät saavuttaneet mainittavaa menestystä. Löydettyään uuden tyylin kirjoittaa hän päätti päivittää myös vanhat romaaninsa. Työ jäi kesken, joten Whittaker hoitaa senkin loppuun.

Radiojuontajana ja näyttelijänä työskentelevä Whittaker kirjoittaa myös omaa romaania. Se on vielä kesken, mutta tyylilajiltaan se on kaukana romanttisesta viihteestä.

Whittaker mainitsee esikuvikseen Nick Hornbyn ja David Nichollsin. Tiedossa on siis nykyaikaan sijoittuvaa, humoristista ihmissuhdepohdintaa.

– Luulen, että saan jatkossa aikani kulumaan hyvin näiden kahden hyvin erilaisen kirjaprojektin kanssa.

