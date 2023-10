Lähi-idän tutkimuksen professori arvioi viime yön tapahtumia Gazassa: ”Nyt on selvästi lisätty panoksia”

Israelin armeija kertoo iskeneensä 150 maanalaiseen kohteeseen Gazan alueen pohjoisosassa viime yön aikana.

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola toteaa, että Israel on kiihdyttänyt iskujaan. Hänen mukaansa vielä ei kuitenkaan voi vetää johtopäätöksiä siitä, onko Israel aloittamassa laajamittaisen maaoperaation.

Hänen mielestään kyse voi olla joko siitä, tai sitten siitä, että ilmaiskuja täydennetään maahyökkäyksillä.

– Meillä ei ole varmuutta kokonaiskuvasta, mikä seuraava askel on. Ainoastaan varmaa on se, että nyt on selvästi lisätty panoksia, Juusola sanoo.

Juusolan mukaan Israel pyrkii siihen, että terroristijärjestö Hamasin puolustuskyky murenisi nimenomaan pohjoisessa Gazassa.

Hamasin kontrolloiman alueen väestönsuojeluviranomaiset kertovat, että satoja rakennuksia tuhoutui viime yön iskussa. Heidän mukaansa yhteensä tuhansia koteja on vahingoittunut Gazan pohjoisosassa. Riippumattomista lähteistä ei ole toistaiseksi saatu tarkkoja tietoja tuhoista, sillä viestiyhteydet alueelle ovat olleet pääosin poikki.

Professori: Täysimittainen maahyökkäys kasvattaisi uhrimääriä

Professori Hannu Juusola arvioi, että jos Israel ryhtyisi täysimittaiseen maahyökkäykseen, taistelut kovenisivat merkittävästi.

Hänen mukaansa kummallakin puolella tulisi paljon enemmän kaatuneita taistelijoita ja siviiliuhrien määrä kasvaisi selvästi.

– Lisäksi Israelin maahyökkäys lisäisi todennäköisyyttä siihen, että Hamasin liittolaiset alueella pyrkisivät tavalla tai toisella puuttumaan konfliktiin entistä enemmän.

Tämä voisi Juusolan mukaan pahimmassa tapauksessa tarkoittaa ikään kuin toisen rintaman aloittamista pohjoisesta käsin, jolloin terroristijärjestö Hizbollah ja sen tukijat aloittaisivat laajemmat iskut Libanonin puolelta tai Syyriasta.

Maahyökkäys myös kasvattaisi mahdollisuutta siihen, että Yhdysvaltojen kohteita vastaan isketään alueella enenevissä määrin, Juusola toteaa.

Yle seuraa tässä artikkelissa Gazan sodan tuoreimpia tapahtumia.