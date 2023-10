Yle Israelissa: Ihmiset tuntevat hallituksen hylänneen heidät – pian kansa hylkää hallituksen

Israelin sureva kansa on myös poliittisen murroksen edessä. Ylen Israelissa haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että kansa on kääntämässä pääministeri Benjamin Netanjahulle selkänsä.

Surun murtamat israelilaiset halailevat toisiaan Dizengoffin aukiolla Tel Avivissa.

Suihkulähteen viereen on tuotu isoja nallekarhuja. Kunkin karhun silmät on peitetty mustalla surunauhalla. Jokaiseen nalleen on kiinnitetty terroristijärjestö Hamasin sieppaaman lapsen tai nuoren kuva.

Niin lapset kuin aikuisetkin käyvät kuvaamassa ja silittelemässä nallekarhuja. Monen on vaikea pidätellä kyyneleitä.

Sureva kansa on isojen asioiden edessä. Politiikan ja yhteiskunnan analyytikot sanovat, että Israel on käännekohdassa.

Pikkupoika kiipesi reppuselkään Tel Avivissa.

Kolmen viikon takainen Hamasin tekemä verilöyly ja sieppaukset ovat nostaneet kansassa pintaan raivon, pelon, pettymyksen ja epäuskon tunteet. Tapettujen ja siepattujen omaiset penäävät hallitukselta selityksiä epäonnistumiseen.

Tal Karasso antaa armeijalle toistaiseksi synninpäästön, mutta ei hallitukselle.

– Valitettavasti hallitus epäonnistui suojelemaan siviilejä. Se ei ole salaisuus, vaan selvää kaikille, Tal Karasso arvioi.

Tel Avivissa tolppaan on kiinnitetty kahden kidnapatun henkilön kuvat.

Hylätty kansa

Hallituksen vastainen poliittinen liikehdintä on jatkunut viime talvesta saakka. Kansa on vastustanut kaduilla Benjamin Netanjahun hallituksen suunnitelmaa rajoittaa korkeimman oikeuden asemaa.

Jerusalemin heprealaisen yliopiston sosiologian professori Yael Berda näkee hallituksen aikeissa erittäin suuren vaaran.

– Netanjahu yrittää saada aikaan autoritaarisen vallankaappauksen. Jos hallitus siitä selviää, niin yhteiskunta ei selviä, Yael Berda sanoo.

Tel-avivissa asukkaat ovat kriittisinä hallitusta kohtaan.

Hän arvioi, että kansa tahtoo enenevässä määrin eroon Netanjahun hallituksesta. Hänen mukaansa kansa tuntee nyt, että se on hylätty ja jätetty yksin potemaan terrorin ja sieppausten aiheuttamaa kansallista traumaa.

Yael Berda arvioi, että tämä purkautuu pikku hiljaa hallituksen vastaisuutena.

Professori Yael Berda uskoo, että eri tavoin hallitukseen pettyneet ihmiset löytävät pian toisensa. Se on suuremman poliittisen muutoksen siemen.

– Ihmisten mielestä on sietämätöntä, että hallitus on hylännyt heidät ja samalla rikkonut valtion ja kansalaisen välisen sopimuksen.

Juutalaismies Tel Avivissa. Israelin lippu liehuu pään taustalla.

Lähteäkö vaiko jäädä?

Toistaiseksi ihmisten solidaarisuus toisiaan kohtaan on saanut heidät toimimaan yhdessä ja auttamaan hädässä olevia. Jos asiat eivät parane ja muutoin jakautunut yhteiskunta ei eheydy, niin Yael Berda näkee myös toisen tien.

– Kansan epäusko voi purkautua myös siten, että he kääntävät selkänsä Israelille. He ajattelevat, että miksi jään kasvattamaan lapsiani tänne, jossa meidät on hylätty.

Dizengoffin aukiolla istuskeleva opiskelija Ido Vaknin sanoo monen nuoren olevan nyt kahden vaiheilla. Jäädäkö vai ottaako helpompi vaihtoehto ja nousta koneeseen?

– Moni lähtee jo nyt työn perässä, mutta on heitäkin, jotka eivät halua enää asua täällä, Ido Vaknin sanoo.

Hän painottaa, että ”hallitusvallassa on vanha kaarti, joka ei tee asioiden paranemiseksi paljoakaan”. Siksi valtaan tarvitaan kunnon ihmisiä.

– Nuorten sukupolvien pitää nousta esiin sekä ottaa haltuunsa valtaa ja vaikutusvaltaa, Ido Vaknin sanoo.

Nainen katsoo suihkulähteellä kuolleen sotilaan muistokuvaa.

Yael Berdan mukaan viime viikkojen aiheuttama trauma voi toisaalta muuttua käyttövoimaksi Benjamin Netanjahulle.

– On suuri vaara, että hän trauman varjolla yrittää lähiaikoina viedä lakiuudistuksiaan läpi.

Yael Berdan mielestä se voisi lopulta johtaa siihen, että israelilaisten ei olisi mahdollista päästä eroon hallituksesta, vaikka he sitä tahtoisivatkin.

Naiset pitelevät julistetta, jossa vaaditaan Benjamin Netanjahun eroa.

”Netanjahu on irti todellisuudesta”

Jerusalemilainen politiikan kommentaattori Mitchell Barak ei usko, että Benjamin Netanjahu poistuu näyttämöltä helpolla, vaan yrittää jäädä asemaansa.

– Hän on täysin irti todellisuudesta. Hän näkee olevansa suurin johtaja Israelin 75-vuotisessa historiassa, Mitchell Barakin tyly arvio kuuluu.

Mitchell Barak sanoo, että pääministeri Netanjahu arveli vasta tällä viikolla ensimmäisen kerran julkisesti, että hänen tulee vastata kysymyksiin.

– Sitä hän ei sanonut, että hänellä olisi tapahtumista vastuu. Eikä hän tule sitä sanomaan.

Avaa kuvien katselu Netanjahu sotilaiden ympäröimänä. Kuva: EPA-EFE

Sen lisäksi, että Benjamin Netanjahu ei vastuustaan puhu, ei hän myöskään sitä kanna ihmisten edessä. Politiikan kommentaattori Barakin mukaan pääministeri ei nyt yksinkertaisesti uskalla tulla ihmisten luo.

– Hän tapaa vain sotilaita. Tavallisten ihmisten tykönä hän joutuisi raivon kohteeksi.

Kohti konsensusta

Mitchell Barak näkee, että Israelin poliittinen kenttä on muutoksessa.

– Moni poliitikko pannaan viralta ja moni poistuu muuten vain näyttämöltä.

Myös hän arvelee, että eri tahot ovat nyt löytämässä toisensa ja sitä kautta poliittinen muutos on mahdollinen. Ihmisiä yhdistää nyt vaatimus siitä, että poliitikot on myös saatava vastuuseen.

Poliittinen kommentaattori Mitchell Barak.

Mitchell Barakin mukaan nyt etsitään konsensusta. Nyt tajutaan se, että ellei ole konsensusta, niin Netanjahun kaltaiset henkilöt pystyvät jyräämään yli.

– Tämä on se oppi, jonka viime viikot ovat opettaneet.

Politiikan kommentaattori Mitchell Barak sanoo, että Israelin tuleva muutos on erittäin suuri. Siinä täytyy rakentaa valtio, sen armeija ja poliittinen järjestelmä uusiksi. Siihen muutosprosessiin hän toivoo uusia kasvoja vanhojen tilalle.

– Netanjahu valitsee epäpäteviä hallitukseensa, koska heistä ei ole poliittista uhkaa, siksi nykyhallinnon keskinkertaisuudet ja klovnit täytyy saada ulos, Barak sanoo.