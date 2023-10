”Uskon, että Alvar Aalto olisi todella otettu tästä” – ainutlaatuinen valo- ja videotaide herätti Aalto-keskuksen eloon Seinäjoella

Monitaidetapahtuma Aalto Aesthetics keräsi sankoin joukoin väkeä ihastelemaan valo- ja videotaidetta heijastettuna Alvar Aallon suunnittelemiin rakennuksiin Seinäjoen Aalto-keskuksessa lauantai-iltana.

Seitsemättä kertaa järjestetty tapahtuma kestää aina vain yhden illan kerrallaan.

Tuottaja Petteri Lehtola Seinäjoen Elävän musiikin yhdistyksestä on tapahtumaan heti sen alkumetreillä tyytyväinen. Tapahtumaa kehitetään vuosittain kokeilemalla eri taidemuotoja eri paikoissa.

Laajimmat ja näyttävimmät pinnat valo-, ääni- ja videotaiteelle luovat Apila-kirjaston sisäänkäynti sekä Lakeuden Ristin kirkko kellotornia unohtamatta.

Apila-kirjaston sisäänkäynnillä esitetystä Veden alku- teoksesta vastasi Janiv Oskár / ISLE Art Industries.

Suojeltuja rakennuksia käytetään tapahtumassa vain pintoina, joten erityisiä lupia ei tapahtuma Lehtolan mukaan vaadi.

Aalto-keskus on ainutlaatuinen rakennustaiteellinen kokonaisuus, jota kunnioittaen tapahtuma onkin suunniteltu.

Lakeuden Ristin kirkkosalissa esitetty teos oli Metsämaisemia ja sen oli tehnyt Joel Riskumäki / ISLE Art Industries. Metsä unen valossa -ääniteoksesta vastasi Joni Rantala.

Mitä Alvar Aalto olisi itse valo- ja videotaiteen yhdistämisestä suunnittelemiinsa rakennuksiin ajatellut?

– Luulen, että hän olisi tykännyt ja ehkä toivonutkin, ettei rakennuksia vain museoida, vaan että rohkeasti lähdetään kokeilemaan miten erilaiset rakennusten pinnat toimivat erilaisille taidemuodoille. Uskon, että hän olisi ollut innoissaan, Petteri Lehtola pohtii.

”Aallon töissä valo oli aina keskiössä”

Monitaidetapahtumassa on vuosittain käynyt arviolta kolmisen tuhatta kävijää – tarkkaa lukua on vaikea arvioida, koska alue on laaja ja kaikille avoin.

Seinäjokelainen Jasmin Wilén uskoo, että arkkitehti olisi myös itse arvostanut tapahtumaa.

– Uskon, että Alvar Aalto olisi todella otettu tästä. Alvar Aalto edustaa taidetta siinä missä näiden videoiden tekijät myös, näin ajattelisin, Wilén sanoo.

Jasmin Wilén lähti tapahtumaan perheensä kanssa.

Samaa mieltä on perheensä kanssa tapahtumaan tullut Timo Vaismaa Seinäjoelta.

– Aallon töissä valo oli aina keskiössä, niin hänkin olisi varmasti näistä tykännyt.

”Tapahtuma alkaa kiinnostaa laajemminkin”

Tuottaja Petteri Lehtola pitää valotaidetapahtumaa tärkeänä siksi, että kaupunkiin saadaan yleisöä vetävää toimintaa myös syyskaudella ennen talvea.

Aalto Aesthetics on kerännyt aikaisempina vuosina paikalle kolmisen tuhatta kävijää.

Teknisestä toteutuksesta Aalto aesthetics- tapahtumassa vastasi Luova Tehdas. Toimitusjohtaja Teemu Kivisalo uskoo, että budjetti on syy, miksi tapahtuma järjestetään vain yhtenä iltana eikä vaikkapa kuukautta putkeen.

– Laitekannan vuokrat ovat aika kalliita ja sääolosuhteet Suomessa haastavia, kun joudutaan varautumaan sateisiin ja pakkasiin, Kivisalo sanoo.

Kivisalo pitää Aalto-keskuksen rakennusten pintoja optimaalisina erilaisille valo- ja videotaidemuodoille.

– Luulen, että tämä tapahtuma on tullut jäädäkseen ja paljon on vielä vaaleita, mielenkiintoisia pintoja, joita on kokeilematta. Uskoisin, että tämä tapahtuma alkaa kiinnostaa laajemminkin, Kivisalo miettii.

