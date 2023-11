Ok menetettiin ilmastonmuutokselle ensimmäisenä Islannin sadoista jäätiköistä, ja sitä on seurannut jo moni muu. Tutkijat laskevat, että suurimmistakin jäätiköistä on kahden vuosisadan päästä jäljellä vain rippeitä, ellei ilmastonmuutosta saada kuriin.