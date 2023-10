Näyttelijä Matthew Perry on kuollut

Yhdysvaltalais-kanadalainen näyttelijä Matthew Perry, 54, on kuollut. Perry löydettiin lauantaina kuolleena kotoaan Los Angelesista, kertovat yhdysvaltalaiset medialähteet.

Viranomaislähteiden mukaan kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta. Kuolinsyyksi epäillään hukkumista.

Perry tuli tunnetuksi Frendit-sarjasta, jossa hän näytteli Chandler Bingin roolihahmoa vuosina 1994–2004, mikä toi hänelle yhden Emmy-ehdokkuuden. Lisäksi Perry näytteli elokuvissa Suin päin suhteeseen (Fools Rush In) ja Koko potti (The Whole Nine Yards).

Perry kärsi vuosien ajan alkoholi- ja kipulääkeriippuvuuksista, joista hän kertoi viime vuonna julkaisemassa omaelämäkerrassaan. Medialähteiden mukaan kuolinpaikasta ei kuitenkaan löydetty päihteitä.

