Kaavilla tutkitaan epäiltyä sarjatuliaseella ammuskelua

Pohjois-Savossa Kaavilla epäillään ammutun sarjatuliaseella, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos.

Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kello 12.12. äänistä, jotka vaikuttivat syntyneen sarjatuliaseella ampumalla.

Paikaksi osoittautui Juuantie 638:n kohdalta lähtevän metsäautotien kääntöpaikka, josta löytyi hylsyjä.

Läheisyydessä on ollut hirvenmetsästäjiä, joille on mahdollisesti aiheutunut vaaraa ampumisesta.

Paikan läheltä on havaittu valkoinen henkilöauto. Se on ollut malliltaan porrasperäinen tai farmarimallinen. Poliisin tiedotteen mukaan auton kyljessä on jotakin mustaa noin puoleenväliin sivuovia.

Samankaltainen äänihavainto on lisäksi viimeyöltä 00.02 aikaan Kaavilta Radantien ja Outokummuntien läheisyydestä.

Poliisi pyytää tietoja tapaukseen liittyen. Poliisi tutkii asiaa törkeänä ampuma-aserikoksena ja vaaran aiheuttamisena.

Tiedot voi toimittaa vihjepuhelimella 029 5415 232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.