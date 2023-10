Hallinnollinen kummallisuus aiheutti pattitilanteen: pikkukaupunki haluaa naapurinsa maapalan itselleen

Pirkanmaalla kaksi pikkukaupunkia käy harvinaista kiistaa keskellä metsää sijaitsevasta asumattomasta alueesta.

Kiistelyn kohteena on noin 200 hehtaarin kokoinen Rukonevan alue. Se sijaitsee Parkanon alueella, mutta ei kuitenkaan kuulu sille, vaan Ikaalisille.

Nyt Parkano haluaisi alueen itselleen. Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari näkee, että ratkaisu olisi ennen kaikkea reilu.

Kyse on niin sanotusta Rukonevan enklaavista. Enklaavi tarkoittaa hallinnollista aluetta, joka on toisen hallinnollisen alueen ympäröimä. Niitä on jäljellä Suomessa enää muutamia, ja Rukoneva on yksi niistä.

Asutusta alueella ei ole, ja sen metsäalue kuuluu noin kymmenelle omistajalle.

Päätös tehdään ministeriössä

Syyskuussa Parkanon kaupunginhallitus pyysi päätöksessään lausuntoa enklaavin siirtämisestä Parkanolle. Ikaalisten kaupunginvaltuusto antoi lausuntonsa maanantaina.

Kaupunki ei ole alueesta luopumassa, mutta haluaisi ottaa Parkanon tiiviimmin mukaan sen kehittämiseen.

Lopullista päätöstä asiassa ei tee kumpikaan kunta. Päätöksenteko jää lausuntotasolle. Enklaavin kohtalon ratkaisee lopullisesti valtiovarainministeriö.

Parkanon kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren näkemys asiaan on selkeä. Hän haluaisi alueen ehdottomasti Parkanolle.

– Ei mene oikein, että me saamme haitat ja Ikaalinen kerää hyödyt ja tuotot, Viitasaari sanoo.

Mikä on enklaavi? Enklaavi tarkoittaa hallinnollista aluetta tai sen osaa, joka on kokonaan tai suurimmaksi osaksi toisen vastaavan hallinnollisen alueen ympäröimä. Enklaaveja voi olla niin valtioilla, kunnilla kuin kiinteistöilläkin. Enklaaveja pidetään yleisesti maanjakoon liittyvinä historiallisina muinaisjäänteinä. Pirkanmaan tapauksessa kyse on 200 hehtaarin suuruisesta maa-alasta, joka sijaitsee Parkanossa, mutta kuuluu Ikaalisille. Päätöksen maa-alan kohtalosta ratkaisee valtiovarainministeriö.

Asia on noussut nyt esille siksi, että alueelle on tulossa tuuli- ja aurinkovoimaa.

Tuulivoimaa on maa-alalle nousemassa muutaman myllyn verran. Asiaa on valmistelemassa osuuskunta Salpatuuli, joka ei ole kuitenkaan vielä varmuudella tehnyt päätöksiä tuuli- ja aurinkovoimapuistojen sijoittelusta.

Verotuotot kotiin

Ikaalisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Äijö (kesk.) sanoo, että kunta pitää alueesta kiinni verotuottojen takia.

– Palveluverkkoa on viime aikoina jouduttu karsimaan, joten kaikesta tulosta pidetään kiinni.

Aki Viitasaari ei näe verotuottoja samalla tavalla merkittävinä.

– Kyse olisi vain muutamasta kymmenestä tuhannesta eurosta, hän arvioi.

Parkanon San Marino

Viitasaaren mainitsemat haitat liittyvät alueelle suunniteltuun tuulivoimaan ja sen äänivaikutuksiin. Parkanon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Klaus Myllymäki (kesk.) jakaa huolen.

– Tämä on kuin San Marino Italian keskellä. On alue, joka on jäänne vanhasta historiasta. Nyt meille on tulossa siitä haitta ja Ikaalisille hyöty.

Ikaalisissa taas koetaan, että Parkanon päättäjät ovat käyneet keskustelua liiaksi tai jopa pelkästään julkisuuden kautta.

– Luemme tästä lehdistä ja päätöspöytäkirjoista. Olisin toivonut avointa keskustelua, väki yhteen ja saman pöydän ääreen, kritisoi Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen.

Myllymäki ymmärtää kritiikin.

– Olisimme voineet varmasti käydä keskustelua, mutta kaikki on käynyt viime aikoina hyvin nopeasti, hän sanoo.

Kunnanjohtaja ei niele kritiikkiä

Parkanon kaupunginjohtaja Aki Viitasaari ei kritiikkiä ymmärrä. Hänen mukaansa Parkanon tekemästä selvityspyynnöstä on tiedotettu Ikaalisten kaupunkia hyvissä ajoin.

Erimielisyyksistä huolimatta kuntapäättäjät korostavat sitä, että yhteistyötä Ikaalisten ja Parkanon välillä halutaan vaalia jatkossakin.

– Emme halua hiertää välejä kuntien välillä. Katsotaan, mitä valtiovalta päättää asiasta, sanoo Klaus Myllymäki.

Hän huomauttaa, että kaupungeilla on paljon yhteisiä elinvoimaan liittyviä tavoitteita.

– Mikään enklaavi ei tule siinä esteeksi, Myllymäki korostaa.