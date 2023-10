Suosikkinäyttelijät muistavat Matthew Perryä koskettavilla julkaisuilla: ”Sinua rakastettiin – ja sinua tullaan kaipaamaan”

Useat suosikkinäyttelijät ovat muistelleet musertuneina lauantaina kuollutta näyttelijä Matthew Perryä viestipalvelu X:ssä ja Instagramissa.

Perryn Frendit-sarjassa näyttelemän roolihahmon Chandlerin äitiä sarjassa näytellyt Morgan Fairchild ilmaisi järkytyksensä suru-uutisesta viestipalvelu X:ssä.

”Olen murheen murtama ”poikani” Matthew Perryn ennenaikaisesta kuolemasta. Näin loistavan nuoren näyttelijän menetys on järkytys. Lähetän rakkautta ja surunvalittelut hänen ystävilleen ja perheelleen, erityisesti hänen isälleen, John Bennett Perrylle, jonka kanssa työskentelin Flamingo Roadin ja Falcon Crestin elokuvissa. #RIPMatthew.”

Frendit-sarjan näyttelijä Maggie Wheeler muisti Matthew Perryä koskettavalla päivityksellä Instagramissa. Wheeler näytteli sarjassa Chandlerin tyttöystävää Janicea.

”Mikä menetys. Maailma tulee kaipaamaan sinua Mathew Perry. Ilo, jota toit niin monille liian lyhyen elinaikasi aikana, elää edelleen. Tunnen itseni niin siunatuksi jokaisesta luovasta hetkestä, jonka jaoimme.”

Poikamiesboksi-sarjassa Perryn kanssa näytellyt Wendell Pierce julkaisi tunteikkaan päivityksen viestipalvelu X:ssä.

”Hitto. Kahden vuoden ajan Matthew Perry oli pomoni, kollegani ja antelias, ystävällinen ja hauska mies. Rukoilen ja toivon, että hän on rauhassa.”

Julmia aikeita -elokuvasta tunnetuksi tullut yhdysvaltalaisnäyttelijä Selma Blair muistelee ystäväänsä lämmöllä Instagramissa.

”Vanhin poikaystäväni. Me kaikki rakastimme Matthew Perryä, ja minä erityisesti. Joka päivä. Rakastin häntä ehdoitta. Ja hän minua. Olen murtunut ja sydämeni on särkynyt. Kauniita unia Matty. Kauniita unia.”

Perryn nuoruudesta asti tuntenut näyttelijä Meredith Salenger julkaisi useamman nuoruusvuosina otetun yhteiskuvan Perryn kanssa. Hän tutustui Perryyn ”Yö Jimmy Reardonin elämässä” -elokuvan kuvauksissa. Salenger muistelee lämmöllä yhteisiä vuosiaan Perryn kanssa Instagramissa.

”Voi ei, ei, ei, ei, ei, ei! Matty! Voi ei. Sydämeni särkyy. Matty... Matthew ja minä olemme tunteneet toisemme 16-vuotiaasta asti. Voi veljet. Ei sanoja. Lepää rauhassa.

Ihana Matthew. Lepää rauhassa rakas ystävä.”

Useiden Perryn näyttelijäkollegoiden lisäksi myös muun muassa Kanadan pääministeri Justin Trudeau on muistanut Perryä kirjoituksessaan viestipalvelu X:ään.

”Matthew Perryn poismeno on järkyttävää ja surullista. En koskaan unohda koulun pihaleikkejä, joita meillä oli tapana leikkiä, ja tiedän, että ihmiset ympäri maailmaa eivät koskaan unohda sitä iloa, jota hän toi heille. Kiitos kaikista nauruista, Matthew. Sinua rakastettiin - ja sinua tullaan kaipaamaan.”

Perry ja Trudeau tunsivat toisensa opiskeltuaan lapsena samassa peruskoulussa. Lisäksi Perryn äiti työskenteli Trudeaun isän lehdistösihteerinä.

Virallinen kuolinsyy on vielä hämärän peitossa

54-vuotiaana kuollut yhdysvaltalais-kanadalainen näyttelijä Matthew Perry ehti uransa aikana näytellä useissa suosituissa elokuvissa ja sarjoissa.

Suurelle yleisölle tunnetuimmaksi roolisuoritukseksi jäi Matthew Perryn Frendit-sarjassa näyttelemä hahmo Chandler Bing.

Perryn roolihahmo Chandler työskenteli monikansallisen yhtiön tilastotieteilijänä ja oli sarjassa tunnettu huono-onnisista seurustelusuhteistaan sekä sarkastisesta huumorista.

Lisäksi Matthew Perry näytteli muun muassa elokuvissa Suin päin suhteeseen (Fools Rush in) ja Koko potti (The Whole Nine Yards) sekä sarjassa Poikamiesboksi (The Odd Couple).

Näyttelijän edustaja ja lainvalvontaviranomaiset ovat kertoneet NBC Newsille Perryn kuolleen alustavien tietojen mukaan hukkumalla kotonaan Pacific Palisadesissa Los Angelesissa. Virallista kuolinsyytä ei ole vielä tiedossa.