Kalle Rovanperän isä kiitteli vahvaa sydäntään – äiti kertoo, mikä tekee tuplamestarista huikean kuskin: ”Jäätävän kovahermoinen”

Tuore rallin maailmanmestari Kalle Rovanperä pääsi heti Keski-Euroopan rallin päätöserikoiskokeen jälkeen vanhempiensa halaukseen.

Rovanperän äiti Tiina Rovanperä kertoi Yle Urheilulle, että ensimmäinen tunne pojan päästessä maaliin on aina huojennus siitä, että kaikki sujui hyvin.

– Toki olen lapsen puolesta äärettömän onnellinen, että mentiin päätyyn asti tämäkin vuosi ja hänen toivomallaan tavalla. Äitikin on onnellinen, mestarin äiti tunnelmoi.

Kun Rovanperä voitti viime vuonna ensimmäisen maailmanmestaruutensa, hänen äitinsä oli ratkaisevan kisan aikana kävelyllä pimeällä mökkitiellä, koska ei seuraa poikansa suorituksia suorana televisiosta tai tietokoneelta.

Nyt hän pääsi juhlimaan mestaruuden ratkeamista paikan päällä. Keski-Euroopan ralli oli vuorotteluvapaalla olevalle Tiina Rovanperälle kauden viides, jota hän oli seuraamassa paikan päällä.

– Pyrin kiertelemään näitä ralleja mahdollisuuksien mukaan. Nythän tämä meni ihan kivasti. Matka oli varattu jo aikapäiviä sitten, mutta että maailmanmestaruuskin ratkesi täällä. Päästään porukalla illalla syömään ja juhlistamaan vähän mestaruutta.

Rovanperät aikovatkin juhlia mestaruutta menemällä syömään perheen ja ystävien kesken.

– Ehkä otetaan parit skumpat siinä sitten juhlan kunniaksi.

Kalle Rovanperä on 23-vuotiaana jo kaksinkertainen rallin maailmanmestari. Ennen Rovanperää nuorimman mestarin titteliä piti Colin McRae, joka juhli 27-vuotiaana. Tiina Rovanperän mukaan Kallen menestyksen taustalla ovat kova työnteko ja määrätietoinen asenne.

– Kovan työnteon lisäksi hänen luonteensa on sellainen, hän ei hermoile eikä ota ylimääräisiä paineita. Jäätävän kovahermoinen on. Kai se on aika vahva etu tässä. Kun hermoilut jäävät pois, pystyy keskittymään suorittamiseen koko ajan täysillä.

Avaa kuvien katselu Näin Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen tuulettivat maalissa. Kuva: LEHTIKUVA / HANNU RAINAMO

Isä tunteikkaana

Rovanperän isä Harri Rovanperä oli todella tunteikkaana poikansa toisen maailmanmestaruuden varmistuttua. Hän haki sanojaan WRC:n kansainvälisessä haastattelussa.

Isä kehui poikaansa vuolaasti.

– Tämä oli uskomaton viikonloppu. Todella vaikea ralli, mutta Kalle teki loistavaa työtä perjantaina. Se oli maailmanmestarin työtä, Harri Rovanperä kehui tuoretta tuplamestaria.

Isä-Harrin jännitys näkyy usein kilpailujen aikana tv-kuvissa. Niin oli myös tänä viikonloppuna.

– Tiedän, että sydämeni voi hyvin, kun se ei tänä viikonloppuna pysähtynyt, hän nauratti haastattelussa.

Lopuksi hän kehui kuljettajakaksikkoa mestaruuden viimeistelystä jo nyt eikä vasta päätöskilpailussa Japanissa.