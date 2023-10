Israel aloitti maahyökkäyksen Gazaan viikonloppuna – sotilasasiantuntija selittää, miksi hyökkäys alkoi vaivihkaa

Israelin asevoimat on julkaissut kuvaa maahyökkäyksestä. Uutistoimisto Reuters ei ole voinut varmistaa kuvauspaikkaa tai ajankohtaa.

Israel aloitti viikonloppuna maahyökkäyksensä Gazaan, arvioivat Ylelle everstiluutnantti Juha Mäkelä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta ja Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Juha Kukkola.

Israelin armeijan yksiköt tunkeutuivat Gazan kaistaleelle alueen pohjoisosasta alkaen. Selvä merkki maahyökkäyksen alkamisesta on se, että Israelin joukot eivät ole enää vetäytyneet Gazan alueelta ja pyrkivät laajentamaan hyökkäystään asteittain, Mäkelä kuvailee.

Israel ei aloittanut maahyökkäystä voimakkaalla ja laajalla ensi-iskulla vaan pikemminkin hivuttautumalla pikku hiljaa syvemmälle Gazaan.

Mäkelän mukaan tämä johtuu siitä, että Gaza on laaja asutuskeskus, eikä sinne voi hyökätä siten, että terroristijärjestö Hamasiin voitaisiin vaikuttaa pitkien ampumaetäisyyksien päästä.

Kukkolan mukaan todennäköisesti Israel pyrkii eristämään Hamasin taistelijat Gazan alueen pohjoisosassa, ja sen jälkeen menemään rakennetuille alueille, joita on jo isoilta osin pommitettu.

– Eteneminen tulee olemaan todella hidasta alueen luonteen takia. Jalkaväen pitää mennä ensin, mutta jalkaväki ei pärjää ilman tulitukea ja panssarivaunujen tukea.

Palestiinalaiset lähteet kertovat, että Israelin asevoimat on tehnyt maanantaiaamuna raskaita ilma- ja tykistöiskuja Gazan kaistan pohjoisosaan. Israel sanoo iskeneensä yli 600 kohteeseen vuorokauden sisällä.

Israelin asevoimat sanoi maanantaina, että sen joukot ovat tappaneet viime yön aikana kymmeniä palestiinalaisia asemiehiä Gazan taisteluissa. Myös palestiinalainen terroristijärjestö Hamas sanoi, että se on käynyt raskaita taisteluja Israelin joukkoja vastaan Gazan pohjoisosassa.

Silminnäkijöiden mukaan kymmeniä Israelin panssarivaunuja on vyörynyt Gazan kaupungin laitamille, kertoo uutistoimisto AFP.

Israelin asevoimien tiedottaja Daniel Hagari kehotti jälleen palestiinalaisia siviilejä siirtymään etelään ”turvallisemmalle alueelle”.

– Laajennamme vähitellen maatoimintaa ja joukkojemme laajuutta Gazan kaistalla, Hagari sanoi AFP:n mukaan.

Taisteluja taloissa ja tunneleissa

Edessä on kaupunkisota, jossa taistellaan kortteli ja talo kerrallaan. Se on aikaa vievää ja miesvoimaa kuluttavaa taistelua, Mäkelä sanoo.

– Jokainen vallattu talo ja kortteli pitää varmistaa. Se tarkoittaa sitä, että sinne pitää jättää sotilaita varmistamaan, että Hamas ei kykene valtaamaan niitä uudestaan.

Mäkelän mukaan Gazan alueella oleva tunneliverkosto on yksi lisäulottuvuus taistelukenttään.

Israel on kouluttanut ammattisotilaita käymään tunnelistaisteluja Hamasia vastaan.

Israelilaissotilaat tappoivat useita Hamasin asemiehiä, kun nämä olivat tulossa ulos maanalaisista tunneleista lähellä Erezin rajanylityspaikkaa, Israelin asevoimat kertoi sunnuntaina.

”Israel pyrkii viipalointitaktiikkaan”

Everstiluutnantti Mäkelä sanoo, että alkuvaiheen taisteluissa on ollut havaittavissa, että Israel pyrkii tuhoamaan Hamasin keskeisiä asejärjestelmiä kuten panssarintorjuntaohjuksia. Sen jälkeen se pystyy etenemään panssareilla syvemmälle Gazaan.

– Sitten vastassa on ainoastaan rynnäkkökivääritaistelijoita. Heidän kitkeminen pois tunneleista ja asuinrakennuksista on aikaa vievää, mutta Israelilla on teknologinen ylivoima tässä suhteessa.

Israel pyrkii hyödyntämään hyökkäyksessään viipalointitaktiikkaa, arvioi Juha Mäkelä.

Käytännössä viipalointi tarkoittaa sitä, että Israel pyrkii jakamaan Gazan sektoreihin ja ottamaan ne haltuunsa pala palalta. Silloin esimerkiksi Hamasin panssarintorjuntapartiot eivät kykene siirtymään Gazan sisällä tukemaan alueita, joissa taisteluja käydään.

Palestiinalaismedia: Iskuja sairaaloiden lähelle

Israelin viikonlopun ilmaiskut osuivat lähelle Gazan kaupungissa sijaitsevia Shifan ja al-Qudsin sairaaloita, kertoo palestiinalainen media. Uutistoimisto Reuters ei ole voinut itsenäisesti vahvistaa palestiinalaismedian kertomia tietoja.

Israelin viranomaiset käskivät sunnuntaina evakuoida välittömästi al-Qudsin sairaalan, jonne on hakeutunut suojaan noin 14 000 ihmistä.

Potilaita täynnä olevien sairaaloiden evakuoiminen on mahdotonta ilman, että potilaiden henki vaarantuisi, sanovat sekä avustusjärjestö Palestiinan punainen puolikuu ja Maailman terveysjärjestö WHO.

Israel syyttää Hamasia siitä, että terroristijärjestö on sijoittanut komentokeskuksiaan ja muuta sotilaallista infrastruktuuria Gazan sairaaloihin. Hamas on kiistänyt Israelin syytökset.

Palestiinalaiset viranomaiset sanovat, että noin 50 000 ihmistä olisi hakeutunut suojaan Shifan sairaalaan. Väitettä ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Maahyökkäyksen jalkoihin jäävät siviilit ovat MPKK:n Kukkolan mukaan suuri haaste Israelille.

– Ymmärtääkseni paine Israelia kohtaan on niin kova tällä hetkellä, että Israel ei tarkoituksellisesti pyri iskemään siviilikohteisiin tai kohteisiin joissa on paljon siviilejä.

Everstiluutnantti Juha Mäkelä toteaa, että sairaalat, moskeijat ja koulut ovat sodan oikeussäännöissä kiellettyjä kohteita iskuille. Hänen mukaansa tässä on kuitenkin syytä muistaa, että terroristijärjestö Hamas on aiemminkin hyödyntänyt niitä asevarastoina ja komentopaikkoina.

Mäkelän mukaan sodan oikeussäännöt ovat yksiselitteiset siinä mielessä, että jos vastapuoli väärinkäyttää näitä kohteita, niin niistä tulee laillisia maaleja.

– Hamasin taktiikka käyttää siviilejä ihmiskilpinä aiheuttaa sen tilanteen, että vääjäämättä näissä taisteluissa tulee myös viattomia sivullisia uhreja.

Hamasin kontrolloimat Gazan terveysviranomaiset sanoivat maanantaina, että 8 306 ihmistä on kuollut sodan aikana. Viranomaisten mukaan heistä 3 457 on alaikäisiä. Lukuja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Tämä tiedetään uhrilukujen laskemisesta Gazassa Gazan uhriluvut ilmoittaa Gazan terveysministeriö, joka työskentelee Hamasin hallinnon alaisuudessa. Koska Israel ei päästä Gazaan ulkomaisia toimittajia tai järjestöjen työntekijöitä, lukuja ei pystytä riippumattomasti vahvistamaan. Terveysministeriö eroaa Hamasin hallinnoimista poliittisista- ja puolustuselimistä. Ministeriössä on paljon Länsirantaa hallitsevan, maltillisemman Fatah-järjestön palkkaamia työntekijöitä. Gazan sairaalojen hallintohenkilökunnan mukaan jokainen sairaalaan saapunut, haavoittunut ja kuollut kirjataan sairaalan omaan tietokantaan, joka jaetaan terveysministeriölle. Uutistoimisto AP on nähnyt kuvakaappauksia näistä taulukoista. Terveysministeriö kerää tietoja haavoittuneista ja kuolleista myös muista lähteistä kuten hyväntekeväisyysjärjestö Punaiselta puolikuulta Gazan terveysministeriön luvut eivät sisällä tietoja siitä, missä uhri on kuollut tai haavoittunut. Ne eivät myöskään erittele taistelijoita ja siviilejä. Israel ei tunnusta palestiinalaishallinnon ilmoittamia uhrilukuja, mutta ei myöskään tarjoa omia arvioitaan Gazassa kuolleiden määrästä. Viime aikoina eniten epäilyksiä on herättänyt lokakuun puolivälissä tapahtuneen räjähädyksen uhrimäärä gazalaisessa al-Ahlin sairaalassa. Hamas on ilmioittanut sen uhrimääräksi 471. Yhdysvaltalaiset tiedustelulähteet arvioivat luvun paljon pienemmäksi. Aiemmissa Israelin ja Hamasin välisissä sodissa Gazan terveysministeriön ilmoittamat luvut ovat eronneet vain hieman YK:n jälkikäteen julkaisemien raporttien luvuista. Vuonna 2014 ministeriö raportoi, että kuolleita palestiinalaisia oli yhteensä 2 310. YK:n raportin mukan heitä oli 2251. Vuonna 2021 luvut olivat 260 ja 256. Lähde: AP Avaa

Viestintäyhteyksiä poikki

Israelin julistama ”sodan toinen vaihe” on edennyt pitkälti piilossa julkisuudelta. Israelin joukot ovat edenneet yön pimeydessä ja viestintäyhteydet Gazassa on katkaistu.

Viestintäyhteyksien katkeaminen on haitannut merkittävästi Israelin ilmaiskuissa haavoittuneiden palestiinalaisten pelastusoperaatioita.

Juha Mäkelä sanoo, että normaaliin sotilasoperaatioon kuuluu esimerkiksi puhelin- ja nettiyhteyksien lamauttamista.

– Ei haluta antaa Hamasin terroristeille mahdollisuutta liikennöidä mobiiliverkon välityksellä, ja yrittää siirtää omia vahvistuksia niille alueille, minne Israel on menossa.

Mäkelä arvioi, että Israel pyrkii toimimaan yöllä, koska sen sotilailla on käytössään pimeännäkölaitteet. Hamasin toimintakyky pimeällä on heikompi.

Israelin kyky sietää tappioita on avoin kysymys

Kaupunkisodassa Israelin asevoimat tulee kokemaan miehistötappioita. On kysymysmerkki, kuinka suuria tappioita Israel tulee sietämään.

Mäkelän mukaan Israel pyrkii hyökkäämään siten, että se minimoi kaikki mahdolliset riskit ja käyttää teknistä ja miesylivoimaa Hamasia vastaan.

Israelin sotilaallinen ja poliittinen johto on valmistellut yleistä mielipidettä siihen, että tappioita on luvassa, Mäkelä sanoo. Hänen mukaansa aika näyttää, nousevatko israelilaiset vastustamaan sotaa.

– Tällä hetkellä maaoperaatiolla on Israelin kansan tuki ja se nähdään oikeutettuna. Moni tukee sitä, että Hamasin sotilaallinen kyky pitää täydellisesti eliminoida.

Mäkelä ja Kukkola arvioivat, että Gazan kaupungin täydellinen valtaaminen ja Hamasin kitkeminen pois alueelta vie kuukausia. Pahimmassa tapauksessa taistelut voivat venyä hyvin pitkälle. Poliittinen ja diplomaattinen aikaikkuna ei välttämättä riitä Israelille, jos se etenee hitaasti, toteaa Kukkola.

– Paine voi kasvaa niin kovaksi, että vaihtoehdoiksi voi jäädä joko pysäyttää hyökkäys tai sitten tehdä se nopeasti voimalla loppuun. Ja silloin tulee tappioita ja siviiliuhreja.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä saada maanantaina tietoa Gazan humanitaarisesta tilanteesta. 15-jäseninen neuvosto on äänestänyt neljä kertaa kahden viime viikon aikana Gazan sotaan liittyvästä päätöslauselmaluonnoksesta. Yksikään äänestys ei ole mennyt läpi.

– Uskoisin, että Israel pyrkii ennen mahdollista tulitauon alkua etenemään niin pitkälle kuin se vain kykenee, Mäkelä sanoo.

