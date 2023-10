Lutikoita löytyy yhä useammin myös Lapista, jonne odotetaan ennätysmäärää talvituristeja

Kemijärveläisen tuholaistorjujan Seppo Parviaisen mukaan lutikkaongelma on hiljalleen kasvanut Lapissa.

Lapissa on alkamassa ennätyksellisen vilkkaaksi povattu matkailusesonki. Joulukuussa Lappiin matkaa varsinkin britti- ja ranskalaisturisteja. Samaan aikaan kansainvälinen media kertoo vaikeutuneesta lutikkaongelmasta esimerkiksi Pariisissa.

Lapissa lutikoiden torjuntaan kutsutaan usein kemijärveläinen yrittäjä Seppo Parviainen Napapiirin tuhohyönteistorjunnasta. Hänen kokemuksensa mukaan lutikkaongelma on hiljalleen kasvanut Lapissa.

– Vielä 15 vuotta sitten lutikkakeikat olivat hyvin harvinaisia Lapissa. Nyt niitä on vähintään kolme kuussa ympäri Lappia.

Parviaisen mieleen on jäänyt keikka Pohjois-Lapissa, jossa hotelli oli yrittänyt kuukausia itse selvitä lutikkaongelmasta. Kun Parviainen kutsuttiin paikalle, lutikat olivat levinneet jo kahdeksaan huoneeseen.

– Se oli yksi ”via dolorosa” minullekin, Parviainen kertoo.

Hyönteistieteilijän ja tuholaistorjuntayritys Anticimexin kehityspäällikön Petri Metsälän mukaan lutikoita löydetään Suomen hotelleissa satunnaisesti. Tuleva talven matkailusesonki on jälleen haasteellinen.

– Paljon ihmisiä ympäri maapallon tulee ja menee jatkuvasti. Mahdollinen lutikkaongelma pitäisi havaita nopeasti ja reagoida siihen välittömästi.

Koronan matkustustauko vähensi myös lutikoita

Petri Metsälän mukaan lutikoiden määrä on havaittavasti kasvanut viime aikoina Suomessa, tai paremminkin määrä palautunut takaisin koronaa edeltävälle tasolle. Koronan aikana matkustaminen väheni, ja moni oli etätöissä, eivätkä lutikatkaan päässeet leviämään.

Seppo Parviaisen mukaan aikoinaan epäiltiin, että nimenomaan venäläiset matkailijat toisivat luteita, mutta se ei pidä paikkaansa.

– Niitä tulee useista eri maista, esimerkiksi Britanniasta.

Myös Metsälä toteaa, ettei minkään tietyn maan matkailijoita voida pitää muita suurempana riskinä lutikoiden kannalta. Myös Suomessa on oma lutikkakanta, joka siirtyy ihmiseltä toiselle.

Metsälän mukaan yksi tekijä voi kuitenkin nostaa lutikkariskiä.

– Potentiaali on suurin siitä suunnasta, mihin ihmisiä matkustaa eniten.

Eli Pariisin tyyppisiä matkailumagneetteja voi pitää yhtenä lutikkahautomona.

Lapissa lutikkariski tiedostetaan, mutta terveysvalvonnanjohtajan Sini-Sisko Kilpeläisen mukaan lutikkatapausten määrä ei vaikuta kasvaneen Rovaniemeltä Kolariin ulottuvalla ympäristöterveydenhuoltoalueella. Suurin osa tapauksista ei tule valvonnan tietoon, sillä ongelmassa otetaan suoraan yhteys tuholaisfirmaan.

Kemijärveläinen tuholaistorjuja Seppo Parviainen on uransa aikana nähnyt kuinka kalliitakin vuoteita lähtee jätelavalle lutikkaogelman vuoksi.

Ranskassa luteet ovat kehittäneet vastustuskykyä myrkyille

Lapissa tuholaistorjuntaa tekevän Parviaisen mukaan hotelleissa tiedetään huoneita siivotessa tarkistaa, onko lakanoissa veritahroja.

– Silloin ”räjäytetään vuode” eli käännetään se kyljelleen ja tarkastetaan, näkyykö mustia pisteitä tai ihan elukoita.

Monesti Parviaisen asiakkaat, myös hotellit, päätyvät kaiken varalta hävittämään lutikkavuoteet.

Ranskassa luteita on tuhottu myrkyillä, joille tuhoeläimet vaikuttavat tulleen vastustuskykyisiksi. Tämän epäillään olevan osasyy Pariisin kasvaneeseen lutikkaongelmaan.

Parviaisen ja Metsälän yrityksissä ei käytetä perinteisiä torjunta-aineita lutikoita vastaan.

– Käytämme paljon lämpöä ja pulveria, missä ei ole varsinaista kemikaalia joukossa. Pulveri on niin hienojakoista, että kun lutikka kävelee sen läpi, niin se kuolee. Pulveriin ei siis voi muodostua resistenssiä, Metsälä selventää.

Lutikat voivat helposti piiloutua huonekaluihin, tai esimerkiksi tekstiilipintaisiin metropenkkeihin.

– Siellä on hyvin piilopaikkoja, joihin lutikka pääsee änkeämään. Kun se on tuollainen paperinohut veijari, niin sitä on vaikea löytää sieltä rakenteista, ellei lähde määrätietoisesti etsimään, Metsälä sanoo.

Todennäköisesti lutikka paljastuukin mustien ulostetahrojen kautta. Kun lutikat alkavat silmämääräisesti näkyä, ne ovat ehtineet jo lisääntyä ja levitä.

Häpeä edesauttaa ongelman laajenemista

Lutikkaongelma on ja pysyy, ja matkailu on yksi sitä ylläpitävä tekijä. Metsälän mukaan toinen tekijä on häpeä.

– Moni ajattelee, että lutikkalöytö leimaa asunnon epäsiistiksi. Mutta lutikalle kelpaavat elinympäristöksi ihan kliinisen puhtaat sairaalaolosuhteetkin, kunhan se saa ravinnoksi verta.

Lutikkaongelmaa pahentaa Metsälän mukaan myös kaupoista saatavien myrkkyjen käyttö.

– Se saa usein lutikan lähtemään karkuun, ja ongelma leviää naapuriin.

Kolmas lutikkaongelmaa lisäävä seikka on, ettei lutikoita tunnisteta. Metsälän mukaan lutikoissa positiivista on kuitenkin se, että niistä päästään aina eroon.

Metsälän mukaan Pariisin metroihinkin levinnyt lutikkaongelma johtuu yksinkertaisesti kaupungin suuresta ihmismäärästä, jonka vuoksi esimerkiksi kaikkia julkisia liikennevälineitä ei ehditä tarkastaa ja puhdistaa tuholaisista.

Lutikka eli seinälude Luteet-lahkoon kuuluva hyönteinen, joka käyttää ihmisen verta ravinnokseen ja lisääntymiseen. Puhekielessä lude ja lutikka -sanoja käytetään virheellisesti synonyymeinä. Erilaisia luteita on Suomessa yli 500. Niistä ainoastaan lutikka käyttää ihmisen verta. Lutikka ei pure ihmistä, vaan pistää ja imee verta imukärsällään. Aikuinen lutikka on ruskea, litteä ja noin puolisenttinen. Juuri syönyt lude on väriltään punertava. Lutikka kuolee yli 60 asteessa, esimerkiksi saunassa, ja parissakymmenessä pakkasasteessa.

