Lue tästä, missä sataa lunta, missä paukkuu pakkanen ja missä ajokeli muuttuu erittäin huonoksi

Viikko on alkanut monin paikoin varsin lumisena. Muun muassa Etelä-Pohjanmaalla lunta on vuorokauden aikana tullut jopa 10–20 senttiä. Esimerkiksi Teuvalla lunta on vuorokauden aikana satanut jopa 19 senttiä ja Kurikassa 14 senttiä.

Vielä huomenna tiistainakin lunta on luvassa esimerkiksi Pirkanmaalla ja Satakunnassa, ennustaa Ylen meteorologi Anne Borgström.

– Varsinkin Pirkanmaalla ja Satakunnassa voi huomisen aikana tulla yli kymmenen senttiä, jossain parikymmentäkin senttiä lunta, Borgström kertoo.

Myös edellä mainittu Etelä-Pohjanmaa saanee lisää lunta. Lisäksi sitä on odotettavissa ainakin Pohjanmaan rannikolle, Päijät-Hämeeseen ja Pohjois-Savoon.

– Paikalliset erot ovat todella suuria, hän sanoo.

Esimerkiksi Pirkanmaalla lumi voi muuttua vetiseksi, sohjoiseksikin.

Etelä-Suomessa, kuten Uudellamaalla, maa oli maanantaiaamuna valkoinen. Monin paikoin lumi on voinut kuitenkin jo sulaa, kun mittari on plussan puolella.

Sää on osassa maata varsin talvinen

Borgström kuvailee tulevien parin päivän säätä varsin talviseksi, mutta sellaista se ei kuitenkaan ole aivan kaikkialla.

– Osassa maata sää on talvinen. Varsinkin Pohjois-Suomessa on noin yleisesti talvisäätä, kun on laajalti lunta maassa, toteaa Borgström.

Avaa kuvien katselu Ajokeli voi käydä paikoin todella kehnoksi. Kuva: Carmela Walder / Yle

Yöpakkaset voivat Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa olla jo jopa parikymmentä astetta.

– Kyllähän se talviselta tuntuu, Borgström sanoo.

Toisaalta taas osassa maata sade voi tulla parinakin päivänä vetenä, mikä ei taas tunnu lainkaan talviselta.

Ajokeli paikoin todella huono

Ajokeli voi olla todella huono, kertoo Borgström. Ilmatieteen laitos onkin antanut kelivaroituksen ensi yöstä alkaen.

Ajokeli on erittäin huono runsaan lumisateen ja jäätävän sateen vuoksi Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Suomessa,

Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä.

Myös runsasta tykkylunta voi kertyä tielle.