Krista Leinonen ja Carita Seppälä saivat alavalintaansa apua nivelvaiheen opolta: ”Ville sanoi, että pärjään missä vaan”

Krista Leinosella, 15, oli paljon poissaoloja ja vaikeuksia suorittaa yläaste. Carita Seppälä, 16, taas tarvitsi tukea oikean alan löytämiseen.

Nyt molemmat opiskelevat ensimmäistä vuotta turvallisuusalaa Kurikan Sedussa Etelä-Pohjanmaalla.

Peruskoulun yhdeksännellä luokalla Seinäjoella Leinonen ja Seppälä saivat apua nivelvaiheen opinto-ohjaaja Ville Könöseltä.

Nivelvaiheessa nuori siirtyy peruskoulusta toiselle asteelle.

– Ville oli tukena siinä, että jaksoin tulla kouluun, ja hän auttoi yhteishaun kanssa. Hän oli rinnalla, kun oli vaikeaa, Leinonen kertoo.

Carita Seppälä sai apua alan valitsemiseen sekä kannustusta opiskella kaksoistutkintona turvallisuusala ja lukio.

– Ville sanoi, että pärjään missä vaan, Seppälä kertoo.

Lopulta oma ala oli selkeä valinta.

– Mikään muu kuin turvallisuusala ei oikein kiinnostanut. Mulla on tulevaisuuden suunnitelmissa poliisiura ja armeija. Tämä on hyvä pohja, Seppälä sanoo.

Seinäjoella nivelvaiheen opoja on kaksi, ja kaupungissa tehtävää on kehitetty jo usean vuoden ajan.

Nivelvaiheen opojen määrä vaihtelee kunnittain, ja esimerkiksi Vaasaan ensimmäinen nivelopo saatiin tänä syksynä.

Sedun turvallisuusalan opiskelijat harjoittelevat alan töitä koulupäiviensä aikana. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Tuen tarve on kasvussa

Opot antavat yhä enemmän yksilöllistä tehostettua oppilaanohjausta, sillä lain mukaan oppilaalla on oikeus saada sitä perusopetuksen 8.- ja 9.-luokalla.

Tehostetun ohjauksen tarve kasvoi, kun oppivelvollisuus laajeni 18 vuoden ikään vuonna 2021.

Valtio rahoittaa opetuksen järjestämistä, esimerkiksi oppilaitosten käyttökustannuksia. Jotta kunnat pystyisivät vastaamaan kasvaneeseen oppilaanohjauksen tarpeeseen, valtio kasvatti omaa osuuttaan vuosittaisen rahoituksen määrästä lakimuutoksen myötä.

Kunnat päättävät kuitenkin itse, miten koulutuksen rahoitus käytetään. Vaikka valtionosuutta on lakimuutoksen myötä kasvatettu, sen kohdentamista ei valvota.

– Korotettu valtionosuuden määrä perustuu arvioon siitä, että joka kuudes oppilas tarvitsee tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta. Arviossa yhtä oppilasta kohden käytettäisiin keskimäärin 10 tuntia ohjausta. Käytännössä käytetty määrä vaihtelee oppilaan tarpeen mukaan, Opetushallituksen opetusneuvos Petri Niemi kertoo.

Korotettu valtionosuus ei aina riitä.

Esimerkiksi Vaasassa opojen määrä voitiin nostaa rahoituksella suositusten tasolle. Tehostetun ohjauksen tarve on kuitenkin niin suuri, että nivelvaiheeseen tarvittiin oma ohjaaja. Sen kaupunki järjesti sisäisen resursoinnin turvin.

Opetushallituksella ei ole tiedossa, miten moni kunta on toiminut samoin.

– Ongelmia on, jos kunta ei kohdenna perusopetuksen ja toisen asteen siirtymävaiheen ohjaukseen tarkoitettua määrärahaa oppilaanohjauksen tehostamiseen. Harkintavalta on kunnalla, joka toimii pääsääntöisesti perusopetuksen järjestäjänä, Niemi sanoo.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n mukaan moni kunta on hoitanut ohjauksen mallikkaasti. Osa opettajista ja opinto-ohjaajista kuitenkin kokee, ettei heidän kunnassaan opinto-ohjausta lisätty tarpeeksi. Tieto perustuu alkuvuonna 2022 tehtyyn selvitykseen.

Myös Suomen opinto-ohjaajat ry:n havaintojen mukaan opojen työtehtävät ovat lisääntyneet.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tekee arviointia ohjauksen toteutuksesta niin resurssien kuin ohjauksen onnistumisen näkökulmasta. Raportti julkaistaan vuonna 2024.

Sonja Kujanpää on Vaasan ensimmäinen nivelvaiheen opinto-ohjaaja. Kuva: Hannele Amonoo / Yle

Nivelopolla on aikaa kuunnella

Sonja Kujanpää työskentelee nivelvaiheen opona osa-aikaisesti, vaikka Vaasassa olisi tarve kokoaikaiselle nivelvaiheen opolle.

– Nivelopon olisi tarkoitus työskennellä nuorten kanssa jo kahdeksannelta luokalta asti, mutta nyt aikani riittää vain yhdeksäsluokkalaisten kanssa työskentelemiseen, Kujanpää sanoo.

Ville Könönen aloitti tänä syksynä toisen vuotensa Seinäjoen nivelopona. Könösen mukaan tehostettua tukea tarvitsevien nuorten määrä on kaupungissa kasvussa, mutta kaksi nivelopoa on juuri nyt riittävä määrä.

Könönen on havainnut, että tärkeä osa työtä on turvallisen suhteen luominen oppilaan kanssa. Joskus opo on ainut aikuinen, jolla on aikaa kuunnella nuorta.

– Osa nuorista kaipaa keskustelua, ja he ovat valmiita tekemään asioita itsensä hyväksi. Nivelvaiheen opolla ei ole yhtä paljon oppilaita kuin normaalilla opolla. Silloin meillä on enemmän aikaa oppilaalle.

Nivelopot auttavat nuoria tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteita. He saattavat käydä yhdessä tutustumassa erilaisiin opintolinjoihin ja työpaikkoihin.

Tarkoituksena on löytää kiinnostava tutkinto, jonka nuori haluaa käydä loppuun saakka.

– Koulutuksen pitää olla sellainen, että nuori myös pysyy siellä. Jos ala ei ole sellainen, minkä on itse valinnut, haluaako siinä koulussa olla? Sisäinen motivaatio kantaa pidemmälle kuin ulkoapäin tuleva motivaatio, Kujanpää sanoo.