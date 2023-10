Korkein hallinto-oikeus: viime vuoden karhunkaatoluvat olivat valtaosin lainvastaisia

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään maanantaina an­ta­nut pää­tök­sen­sä yh­teen­sä 17 va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­seen, jot­ka kos­ki­vat syk­syk­si 2022 myön­net­ty­jä poik­keus­lu­pia kar­hun­met­säs­tyk­seen. Oikeuden mukaan perusteet lupiin eivät täyttyneet.

Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen pää­tök­sil­lä oli sal­lit­tu yh­teen­sä 111 kar­hun tap­pa­mi­nen Kai­nuus­sa, Itä-Suo­mes­sa ja Poh­jois-Hä­mees­sä kan­nan­hoi­dol­li­sin pe­rus­tein. Yhteensä Suomen riistakeskus myönsi tuolloin karhun metsästykseen 197 poikkeuslupaa, ja 111 niistä oli lainvastaisia.

Valitusten takia karhunmetsästys jäi vuonna 2022 vähiin Itä-Suomessa, kun hallinto-oikeus alkoi käsitellä valituksia.

EU:n luontodirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on kiellettävä joidenkin lajien yksilöiden tahallinen pyydystäminen tai tappaminen luonnossa. Näihin lajeihin kuuluvat muun muassa karhu, susi poronhoitoalueen ulkopuolella ja ilves.

Kiellosta poikkeaminen vaatii kolmen edellytyksen täyttymistä. Ensinnäkin on oltava tietty, direktiivissä säädetty peruste poikkeuksen myöntämiseen. Toiseksi tuon perusteen täyttämiseksi ei saa olla muuta tyydyttävää ratkaisua ja kolmanneksi poikkeaminen ei saa vaarantaa lajin kannan suotuisan suojelutason saavuttamista. Jos perustetta ei ole olemassa, poikkeaminen ei voi perustua pelkästään siihen, että lajin kanta olisi elinvoimainen.

Oikeuden ennakkopäätösten mukaan pelkästään sillä seikalla, että kannanhoidollisella metsästyksellä ei tosiasiassa olisi haitallista vaikutusta lajin suojelun tasoon, ei ole merkitystä. Kaikkien poikkeusluvan edellytysten tulee täyttyä. Adaptiivinen karhukannan hallinta ja metsästyskulttuurin ylläpitäminen eivät sellaisenaan ole hyväksyttäviä perusteita suojelusta poikkeamiseen.

Nyt ratkaistuissa tapauksissa kaikki Riistakeskuksen myöntämät poikkeusluvat oli myönnetty niin sanotulla kannanhoidollisella perusteella. Asioissa ei KHO:n mukaan ollut kysymys luontodirektiivin mahdollistamasta tiukasti suojellun lajin yksilöiden tappamisesta muun muassa yleistä turvallisuutta koskevista syistä tai merkittävien omaisuusvahinkojen estämiseksi.

Jo aiemmin korkein hallinto-oikeus on vuonna 2020 EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun saatuaan ratkaissut suden kannanhoidollisesta metsästyksestä tehdyt valitukset sekä vuonna 2022 myös ilveksen kannanhoidollista metsästystä koskevan valituksen. Valitusten takia kyseisiä lupia ei voinut hyödyntää.

Lieksalaisen Matti Törrösen mukaan luonnonsuojelijoilla on oikeus valittaa kaatoluvista.

Poikkeusluvat vaativat tarkemmat perusteet

Liian tiheä karhukanta voi aiheuttaa ongelmia, joiden ratkaisu KHO:n mukaan voi käytännössä olla mahdollista vain tavoilla, jotka aiheuttavat haittaa karhukannalle. Ei siis ole poissuljettua, että tiheästä karhukannasta johtuvia sosiaalisia ongelmia ratkotaan karhukantaa vähentämällä. Tämä on KHO:n mukaan hyväksyttävä poikkeamisperuste, joka sallii metsästyksen.

Luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohtaan perustuvaa poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa vain tapauskohtaisesti ja vain, jos on olemassa erityinen, esimerkiksi karhukannan liiallisesta kasvusta aiheutuva alueellinen ongelma tai tilanne, johon on puututtava.

Avaa kuvien katselu Kaadettu karhu Lieksan Korisevassa elokuussa 2021. Kuva: Teuvo Kaukola

Korkein hallinto-oikeus totesi, että poikkeusluvan perusteena tulee olla riittävä selvitys mainituista vaikutuksista nimenomaan poikkeushakemusta koskevalla alueella.

Suomen riistakeskuksen päätöksissä kysymyksessä olevissa asioissa ei kuitenkaan käynyt selkeästi ja täsmällisesti ilmi, mihin luontodirektiivin mukaiseen hyväksyttävään päämäärään karhun kannanhoidollista metsästystä koskevalla poikkeuslupapäätöksellä oli kyseisellä hakemusalueella pyritty. Suomen riistakeskuksen päätökset poikkeusluvan myöntämisestä olivat siten lainvastaisia.

Korkein hallinto-oikeus ei siten ottanut kantaa siihen, täyttyivätkö poikkeusluvan edellytykset suotuisan suojelutason säilymisestä tai muun tyydyttävän ratkaisun puuttumisesta.

Metsästäjät arvelevat tulevien lupien kumoutuvan

Tänä syksynä karhunmetsästys sujui valituksitta, kun suojelujärjestöt odottivat KHO:n ratkaisua valituksiinsa. Pohjois-Karjalassa lieksalainen Matti Törrönen on karhukoordinaattori eli luvansaajien, riistahallinnon ja median välillä toimiva yhteyshenkilö.

Hänen mukaansa nyt tullut päätös arveluttaa metsästäjiä. Voi olla niin, että ensi syksynä kaikki poikkeuslupahakemukset hylätään, jos perusteita myöntämiselle ei ole.

– Vaikea lähteä sanomaan, kun ei ole kristallipalloa. Mutta kyllähän siinä varmasti nyt talvi menee niitä perusteluja käydä läpi. Karhukanta kestää kyllä metsästykseen, siitä se ei jää kiinni, mutta ne perustelut on oma juttunsa.

Avaa kuvien katselu Karhujahti saattaa jäädä väliin tulevina vuosina, epäilee Matti Törrönen. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Luvanhakijoiden on Törrösen mukaan entistä tarkemmin perehdyttävä luontodirektiivin ehtoihin, jos aikovat saada hakemuksensa läpi. Voi olla, että syksyllä 2024 karhunmetsästys ei toteudu valitusten takia.

– Kyllä se on täysin mahdollista. Kun on jo yhtenä vuonna jäänyt, niin ei yksi kahdetta eikä kaksi kolmatta. Kyllä tämä on niin laaja kysymys, että siinä vaan karhukanta voi tosi hyvin sillä aikaa. Katsotaan, miten sitten käy.

Kainuun riistapäällikkö Marko Paasimaa epäilee, että karhunmetsästys loppuu kokonaan Suomessa tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen myötä. Paasimaa toimii riistakeskuksessa lupahallintopäällikkönä ja käsittelee suurpetojen poikkeusluvat.

– Kun lukee edellytyksiä, milloin poikkeusluvan voisi myöntää, niin käytännössä ei sellaisia edellytyksiä pikkukunnassa tule. Ainakin tällainen nykyisen kaltainen karhunmetsästys taitaa loppua, sitä se tarkoittaa.

Paasimaan mukaan vahinkoperusteinen metsästys voi jatkua, mutta sen pitäisi kohdistua aina tiettyyn yksilöön, josta on haittaa. Sulan maan aikana tällaisen yksilön löytyminen ja jäljitys voi olla hankalaa.

– Kannanhoidollinen metsästys ei tule onnistumaan tällä tavalla.

Avaa kuvien katselu Kaadettua karhua viedään metsästä vuonna 2020. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Marko Paasimaa sanoo, ettei karhuilla ole mahdollisuutta levitä, kun on jo joka puolelle, jossa voi olla. Kanta vahvistuu niin isoksi kun luonnon kantokyky tulee vastaan.

Esimerkkinä suurpetojen metsästyskiellosta Marko Paasimaa ottaa esiin Romanian. Siellä karhunmetsästys lopetettiin käytännössä kokonaan.

– Karhujen hyökkäykset ihmisiä kohtaan kasvoivat radikaalisti. Useita ihmisiä kuolee vuodessa, kymmeniä loukkaantuu. Karhuja tapetaan salaa mitä erilaisimmilla keinoilla Romaniassa. Se, mitä Suomessa tapahtuu, sen aika näyttää.