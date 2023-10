Ikonisen folkmuusikon Buffy Sainte-Marien kuuluminen alkuperäiskansaan kyseenalaistettu

Kanadan yleisradioyhtiö CBC kyseenalaistaa tuoreessa dokumentissaan tunnetun folkmuusikon ja Kanadan alkuperäiskansaa edustavan Buffy Sainte-Marien syntyperän. CBC:n mukaan Sainte-Marie ei kuuluisikaan cree-kansaan, vaan olisi syntyjään amerikanitalialainen.

1960-luvulla muusikkona aloittanut Buffy Sainte-Marie on ollut arvostettu kansalaisaktivisti ja Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen puolesta puhuja koko uransa ajan.

CBC:n mukaan muusikko on kertonut vuosien varrella vaihtelevia tietoja alkuperästään.

Sainte-Marien on kertonut, että hänet on adoptoitu yhdysvaltalaisperheeseen cree-kansaan kuuluvan piapot-heimon reservaatista Kanadasta. Sainte-Marien ollessa 23-vuotias piapot-heimo adoptoi ja otti hänet osaksi yhteisöään cree-kansan perinteiden ja lakien mukaan.

CBC on kuitenkin löytänyt Sainte-Marien syntymätodistuksen, jonka mukaan muusikko on syntynyt Stonehamin kaupungissa Massachusettissa USA:ssa amerikkalaiseen perheeseen. Perheen isä on taustaltaan italialainen ja äidin suku taas on enimmäkseen Englannista.

Sainte-Marien serkku sanoo CBC:n dokumentissa, että alkuperäiskansaan kuuluminen on ollut muusikolle julkisuustemppu.

Sainte-Marie: ”Tiedän kuka olen”

Buffy Sainte-Marie on kokenut syytökset raskaina. Muusikko sanoo CBC:lle, että hänen elämässään on paljon asioita, joista hänellä ei ole tietoa ja että on ollut tästä aina hyvin avoin.

– En tiedä mistä olen kotoisin, ketä oikeat vanhempani ovat ja miten jouduin valkoiseen kristilliseen perheeseen. Ymmärsin jo varhain, etten tule koskaan saamaan vastauksia näihin kysymyksiin. Kasvattiäitini oli ylpeä omasta mi'kmaq-taustastaan. Hän kertoi, että olen adoptoitu ja että kuulun alkuperäiskansaan, sanoo Sainte-Marie.

Sainte-Marien mukaan hänellä on vahvat juuret Kanadan alkuperäisyhteisössä.

– Nämä kysymykset satuttavat minua ja myös muita ihmisiä. OIen joutunut taistelemaan koko ikäni näiden kysymysten kanssa. Tiedän kuka olen, keitä rakastan ja keihin kuulun, sanoo Buffy Sainte-Marie CBC:lle.

Piapot-päällikkö: ”Hän on osa yhteisöämme”

CBC:n dokumentin paljastukset on otettu vastaan alkuperäiskansojen parissa ristiriitaisin ja myös surullisin tuntein. Sainte-Marie on ollut monille ikoni ja esikuva. Musiikkinsa kautta hän on nostanut alkuperäiskansojen kipeitä asioita esille ja ihmisten tietoisuuteen.

Buffy Sainte-Marien piapot-heimon perhe on loukkaantunut CBC:n väitteistä. Perheen mielestä ne ovat kolonialistisia ja rasistisia.

– Buffy on osa perhettämme ja me valitsimme hänet. Hän kuuluu perheeseemme ja meidän kaikkien perheisiimme Piapot First Nation -alueella. Se tieto painaa enemmän kuin yksi paperinpalanen tai kolonialistinen rekisteri, sanovat Debra ja Ntawnis Piapot The Guardianille.

Piapot First Nation-yhteisön päällikkö Ira Lavallee sanoo CBC:lle, että tiedot Sainte-Marien taustasta ovat uusia ja tulevat shokkina. Yhteisö ei aio kuitenkaan kääntää selkäänsä muusikolle.

– Suurin osa yhteisöstämme, minun ikäpolveni, me olemme tunteneet Buffyn sellaisena kuin hän on. Hän on osa yhteisöämme ja hän on myös elänyt kanssamme, sanoo Lavallee.

Paljastus satuttaa alkuperäiskansayhteisöissä

Albertan yliopiston alkuperäiskansatutkimuksen professori Kim TallBear sanoo CBC:lle, että paljastukset Sainte-Marien syntyperästä koskettavat ja satuttavat monia alkuperäiskansayhteisöissä.

Asian myötä on myös virinnyt kova keskustelu siitä, miten valtaväestöön kuuluvat ihmiset haluavat tulla osaksi alkuperäiskansaa. TallBear on tutkinut jo pitkään niin sanottua ”pretendian” -ilmiötä ja hän toivoo, että asiaan tulisi muutos Sainte-Marie -jutun myötä.

– Pitäisi tehdä selväksi, että meillä on todellinen ongelma. Organisaatioiden, instituutioiden ja hallitusten on ryhdyttävä toimeen asian ratkaisemiseksi. Jos tämän tapauksen jälkeen ei tapahdu mitään, niin en tiedä mihin menemme, sanoo Kim TallBear CBC:lle.