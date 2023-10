Koronavirusta liikkeellä yhä enemmän – rokotteen syystalven tehosteannoksia päästäneen antamaan lähipäivinä tai ensi viikolla

Ylen hyvinvointialueille lähettämän kyselyn mukaan koronan vuoksi tehohoidossa on kymmenkunta potilasta. Koronan oirekuva on viime vuosia lievempi, mutta se on edelleen riskiryhmille vaarallinen.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuneiden määrä on selvästi lisääntynyt viime päivien ja viikkojen aikana.

Ylen kaikille hyvinvointilalueille tekemän kyselyn mukaan taudin oirekuva on toistaiseksi viime vuosien epidemian aikaista lievempi. Tehohoidossa on koko maassa noin kymmenen potilasta. Osastohoidossa on noin 450 potilasta, joista kolmanneksella sairaalaan joutumisen varsinainen syy on korona. Loput ovat saaneet koronan, mutta sairaalaan joutumisen syy on jokin muu sairaus.

Koronaviruksen lisääntyminen näkyy selvänä nousuna myös yhdeksällä paikkakunnalla tehtävissä jätevesitutkimuksissa. Koronasta on tullut arkea.

– Korona on virus muiden joukossa. Se toki on vanhuksille ja perussairaille hyvin haastava virus, mutta se on tullut jäädäkseen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek sanoi Radio Suomen Päivän haastattelussa.

THL:n mukaan diagnosoituja koronavirustartuntoja oli Suomessa runsaat 1 400 edellisellä tarkastelujaksolla eli 19.–25. lokakuuta.

Terveysviranomaiset odottavat, että loppusyksystä saattaa alkaa triplaepidemia, joka tarkoittaa koronan rinnalla influenssaa ja RS-virusepidemiaa.

Korona on edelleen vaarallisin iäkkäille ja riskiryhmäläisille. Nohynekin mukaan perusterveellä, täyden rokotussarjan saaneella on yhä vahva suoja koronan vakavinta muotoa vastaan.

Länsi-Pohjan alueella paljon tartuntoja

Koronavirus tuntuu levinneen epätasaisesti eri puolilla maata.

Länsi-Pohjan keskussairaalassa on koronan vuoksi hoidossa 11 potilasta. Alueen viiden kunnan terveyskeskusten vuodeosastoilla on lisäksi 32 potilasta. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoo, että Länsi-Pohjan alueella myös hoitohenkilöstöä on sairaana ja se aiheuttaa jonkin verran pulmia.

Pääkaupunkiseudulla HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa koronatartunnan saaneiden on nelinkertaistunut lokakuussa. Kuun alussa korona todettiin noin 25 potilaalla, nyt jo noin 80:llä

Kanta-Hämeessä ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ollut pieniä tautirypäitä pitkin syksyä.

Myös Etelä-Savossa korona tuntuu jo vahvasti.

– Viime viikonloppuna ja alkuviikosta paikkatilanne on ollut erittäin tiukka ja haastava osastoilla koronapotilaiden runsaan määrän johdosta, ylilääkäri Hans Gärdström sanoo.

Pirkanmaalla sen sijaan koronatilanne on kehittynyt hyvin maltillisesti. Koko menneenä kesänä koronapotilaita oli vuodeosastohoidossa vain joitakin yksittäisiä. Tällä hetkellä hoidossa on muutama iäkäs ja perusssairas, ja heilläkin koronan oireet ovat lievät.

Korona- ja influenssarokotteet samalla kertaa

Alkavan talven pelkona on koronaepidemian voimakas paluu. Euroopan tartuntatautiviraston laatiman mallinnoksen talven koronakuolleisuus on enimmillään 40 prosenttia edellisen vuoden tilanteesta. Esimerkiksi Kainuussa ja Kymenlaaksossa osaavan henkilöstön määrä huolettaa, jos hoidon tarve kasvaa merkittävästi.

– Ikääntyneiden rokottaminen, jos se on kattavaa, estänee noin 8–20 prosenttia koronakuolleisuudesta ja sairaalaan joutumisista, sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön ylilääkäri Mari Kanerva Turun yliopistollisesta keskussairaalasta sanoo.

Yli 65-vuotiaiden ja riskiryhmien koronarokotteiden tehosteannoksia päästäneen antamaan pian. THL suosittelee, että korona- ja influenssarokotteet annetaan samalla kertaa, jolloin työvoimaa säästyy.

– Rokotteita on tullut tarpeeksi eli valtaosa influenssarokotteista ja koronarokotteet – se ei ole pullonkaula. Enemmänkin ongelma voi olla se, että pystyvätkö alueet järjestämään rokotustilaisuuksia sillä tavalla, että kaikki halukkaat saavat sen. Alueilta on kuultu, että tällä viikolla tai viimeistään ensi viikolla aloitetaan, ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo.