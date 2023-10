Nyt puhuu virkavelvollisuuden rikkomisesta HUS-yhtymässä epäilty kansanedustaja Aki Lindén: ”Olen pyrkinyt kaikin tavoin auttamaan poliisia”

Poliisi epäilee kolmen henkilön syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen HUS-yhtymän kilpailutusjutussa. Poliisin esitutkinta on valmistunut ja tapaus siirtyy syyteharkintaan.

Turkulaista kansanedustajaa ja aluevaltuuston puheenjohtajaa Aki Lindéniä (sd) epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Helsingin ja Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhtymän, entisen sairaanhoitopiirin liittyvässä kilpailutusjutussa.

Linden toimi kilpailutusten ajankohtana HUSin toimitusjohtajana ja myöntää, että hän on yksi kolmesta epäillystä. Asia siirtyy syyteharkintaan.

– Kyllä, tämä pitää paikkansa. Itse asia on ollut laajasti julkisuudessa viime vuosina. Nyt kyse on pitkään kestäneen poliisitutkinnan valmistumisesta, joka etenee syyteharkintaan. Syyttäjä pohtii, onko tutkinnan pohjalta nostaa syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta, Lindén sanoo Ylelle.

HUS-yhtymän epäillyt virkavelvollisuuden rikkomistapaukset siirtyvät syyteharkintaan, Helsingin poliisi tiedotti maanantaina.

Poliisin esitutkinnassa kuulusteltiin yli 20:tä eri asemassa olevaa henkilöä. Kolmen henkilön osalta esitutkinta siirtyy syyteharkintaan ja kyseisiä henkilöitä epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Lindén ei kerro kahden muun epäillyn henkilöllisyyttä.

– Poliisin esitutkinta on salassa pidettävää, kunnes syytteet joskus mahdollisesti luetaan käräjäoikeudessa. En voi ottaa kantaa muihin epäilyihin kuin itseäni koskeviin. Poliisi ei ole julkistanut tai antanut lupaa julkistaa muiden epäiltyjen nimiä, hän toteaa.

”En ole osallistunut tutkinnan alla oleviin hankintoihin”

Ex-toimitusjohtaja Lindén kiistää osallistuneensa nyt tutkinnan alla oleviin hankintoihin.

– En ole osallistunut tutkinnan alla oleviin hankintoihin millään tavalla. Kyse on sen asian selvittämisestä, mikä on HUSin ylimmän johtajan valvontavastuu tilanteessa, jossa hankintoja on tehty monta porrasta alempana suuressa organisaatiossa.

Lindénin mukaan tässä tapauksessa on kyse logistiikkayksikön päivittäistavarahankinnoista, joissa vastuuketjussa on viisi porrasta toimitusjohtajan ja kyseisen logistiikkayksikön välillä.

HUSin kaltaisessa organisaatiossa ylimmän johdon tehtävä on vastata siitä, että hankintojen osalta ohjeistus ja valvonta ovat kunnossa. HUS on laatinut hankintaohjeistuksen, jota koko organisaatiossa on tullut noudattaa, Lindén painottaa.

– Ohjeiden vastainen menettely ei tullut ilmi normaalista kattavasta valvonnasta huolimatta, vaan sisäisessä tarkastuksessa, jonka olen toimitusjohtajana laittanut liikkeelle, hän sanoo.

Syyteharkintaan johtaneet hankinnat ovat alkaneet ja jatkuneet jo vuodesta 1998.

– Itse toimin HUSin toimitusjohtajana vuosina 2010–2018, ja olen pyrkinyt kaikin tavoin auttamaan poliisia ja muita viranomaisia selvittämään tapahtumien kulkua. Nämä ovat ikäviä asioita, mutta ne on syytä selvittää tarkasti vuosienkin takaa ja pyrkiä korjaamaan virheelliset menettelyt, Lindén sanoo.