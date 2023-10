Sote-uudistus koitui ulkoistussopimuksen kohtaloksi Etelä-Pohjanmaalla – lakia tulkitaan eri tavoin hyvinvointialueilla

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto teki maanantaina lopullisen päätöksen Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelusopimuksesta. Sopimus päättyy kahden vuoden kuluttua eli vuoden 2025 lopussa.

Sen jälkeen hyvinvointialue ottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Kuusiokuntien eli Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueella omaksi toiminnakseen.

– Kyllä tämä äärettömän suuri pettymys on. Aluevaltuustosta kun on tullut pelkkiä kehuja, että on hyvin onnistuttu palvelut tuottamaan ja turvaamaan sote-ammattilaisten saatavuus alueella. Silti he päätyivät irtisanomaan, harmittelee Kuusiolinna Terveys Oy:n toimitusjohtaja Juha Viitasaari.

Myös Kuusiolinnan omistajayhtiön Pihlajalinnan virallinen pörssitiedote ilmaisee pettymyksensä. Sopimuksen piti olla voimassa vuoteen 2030 saakka, mutta nyt se päättyy viisi vuotta etuajassa.

Pihlajalinna katsoo, että asia vaatii kokonaisuudessaan vielä juridista arviointia.

Lue myös: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue sanoi hyvästit Kuusiolinnalle, mutta valtuutettujen rivit repeilivät – kokoomus esitti lisäaikaa

Eri näkemys laillisuudesta

Sote-palvelujen ulkoistukset eivät ole nykylainsäädännön mukaisia, mutta monella alueella on päädytty sopimuksia muokkaamalla tyydyttävään lopputulokseen.

Pihlajalinnalla on vastaavia kokonaisulkoistussopimuksia Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Näissä hyvinvointialueet ovat päätyneet jatkamaan sopimuksia tietyin muutoksin. Myös Meri-Lapissa päätettiin jatkaa Mehiläisen ja hyvinvointialueen välistä muutettua sopimusta.

Pihlajalinnan näkemys on, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tulkitsee sote-lainsäädäntöä toisin kuin muut hyvinvointialueet.

– Lainsäädäntö on aika mielenkiintoinen sekä palveluntuottajien että hyvinvointialueiden kannalta. Tulkintoja on yhtä monta kuin on hyvinvointialueita, toteaa Pihlajalinnan viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuula Lehto.

Edellinen hallitus toteutti sote-uudistuksen ja siihen liittyvän lainsäädännön. Hallitus on tänä vuonna vaihtunut ja nyt myös sote-lainsäädäntöä ollaan kehittämässä.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on sanonut, että nykyinen hallitus aikoo muuttaa sote-järjestämislakia niin, että ulkoistukset olisivat mahdollisia.

Asiantuntijalausunnot tukivat päätöstä

Etelä-Pohjanmaallakin neuvoteltiin peräti kahdeksasta eri sopimusvaihtoehdosta, mutta laillista versiota ei hyvinvointialueen näkemyksen mukaan löydetty. Vain irtisanominen todettiin lailliseksi.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallinto- ja strategiapalvelujen toimialuejohtaja Tommi Niemi muistuttaa, että Kuusiokuntien sote-ulkoistus on isompi kokonaisuus kuin esimerkiksi Pirkanmaan, mikä vaikuttaa juridiseen arvioon.

Niemen mukaan hyvinvointialue myös pyysi asiaan useita asiantuntijalausuntoja, jotka totesivat saman.

– Lähtötilanne oli se, että palvelusopimus oli nykyisen sote-lainsäädännön vastainen. Iso sopimusmuutos puolestaan olisi rikkonut hankintalakia, toteaa Niemi.

Näin todettiin myös monessa hankintalakia koskevassa asiantuntijalausunnossa.

Avaa kuvien katselu Kuusiolinnan palvelusopimus päättyy vuoden 2025 lopussa. Sen jälkeen asukkaat saavat palvelunsa suoraan hyvinvointialueelta. Kuva: Hanne Leiwo / Yle

Kuopataanko Kuusiolinna?

Kuusiolinna Terveys Oy aloitti toimintansa vuonna 2016. Alueen kunnat ja Pihlajalinna perustivat silloin yhteisyrityksen tuottamaan sote-palvelut alueella.

Aluksi kuntien omistusosuus oli liki puolet Kuusiolinnasta, mutta kunnat myivät osakkeistaan ison osan muutama vuosi sitten.

Tällä hetkellä Pihlajalinna omistaa Kuusiolinnasta 97 prosenttia ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 3 prosenttia. Yrityksen liikevaihto on kahden viime vuoden aikana ollut noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Koska Kuusiolinna Terveys Oy perustettiin tuottamaan kuusiokuntalaisten palvelut, sen tulevaisuus on nyt täysin auki.

Hyvinvointialue on kuitenkin painottanut, että jatkossakin alueella toimii vahvasti monituottajamalli. Se tarkoittaa, että yksityisiä yrityksiä tarvitaan.

Viitasaari pitää mahdollisena, että alueella voi tulla eteen kilpailutuksia, joihin Kuusiolinna voi osallistua.

– Jonkinlaisia lupauksia ja viitteitä on annettu puheissa. Niihin ei vielä pysty tulevaisutta rakentamaan, mutta jos puheiden mukaan eletään, niin se on mahdollista, että tulee kilpailutuksia. Toivotaan, että siihen tulee selvyyttä, pohtii Viitasaari.

Epävarmuus voi vaikuttaa moneen

Kuusiokuntien asukkaat saavat palvelunsa tutulta Kuusiolinnalta siis vielä kahden vuoden ajan. Sen jälkeen hyvinvointialue ottaa palvelut omaksi toiminnakseen.

Seitsemän vuotta sitten kuntien sote-henkilöstö siirtyi yksityisen palvelukseen. Parin vuoden kuluttua liike tapahtuu toiseen suuntaan eli 1200:n henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen.

Valmistautuminen pitää aloittaa hyvissä ajoin.

– Lähtökohta on se, että meillä on sopimus 2025 loppuun ja siihen asti pyritään turvaamaan kuntalaisille hyvät palvelut. Mutta kyllä tämä jättää silti paljon kysymyksiä auki, kun kyseessä on yksipuolinen päätös. Monista asioista pitää vielä sopia, toteaa Viitasaari.

Henkilöstön löytämisessä ja pitämisessä on vaikeuksia koko maassa, joten epävarmuus voi pahimmillaan vaikuttaa myös nykyisiin toimintoihin.

– Pahimmillaan voi olla haastetta, että henkilöstöä lähtee pois. On meidän tehtävä huolehtia, että henkilöstö pysyy, miettii Viitasaari.