Ripulilääkevarkaat iskivät – Apteekit joutuivat siirtämään tuotteet tiskin taakse

Apteekeista on varastettu viime aikoina suuria määriä ripulilääkkeitä Tampereella. Näin kerrotaan ainakin Tammerkosken apteekissa sekä Tampereen keskustassa sijaitsevassa Yliopiston apteekissa.

Loperamidia vaikuttavana aineena sisältävän ripulilääkkeen varkauksia on ollut Tammerkosken apteekissa niin paljon, että apteekki joutui siirtämään tuotteet lukkojen taakse. Tunnettu loperamidia sisältävä lääke on Imodium.

Lääkettä on varastettu Tammerkosken apteekin proviisorin Kaisa Hautalan mukaan aiemminkin, mutta viimeisten kuukausien aikana varkauksien määrä on kasvanut huomattavasti.

– Imodium on sellainen lääke, jolla on väärinkäyttöpotentiaalia. Meiltä on lähtenyt näitä kerralla jopa hyllyt tyhjäksi, näin voisi sanoa. Se on ollut iso taloudellinen tappio.

Myös Yliopiston Apteekki Tampereella joutui siirtämään ripulilääkkeitä pois hyllypaikoilta varkaiden ulottumattomiin.

Yliopiston Apteekin Tampereen toimipisteen asiakaspalvelupäällikkö Hanna Forsberg sanoo, että ilmiö havaittiin jo kesällä. Forsbergin mukaan varastaminen oli myös heillä runsasta.

Avaa kuvien katselu Myös keskustan Yliopiston apteekin hyllyiltä on siirretty ripulilääkkeet lukkojen taakse lisääntyneiden varastelujen takia. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Vaarallinen ilmiö

Ripulilääkkeissä arvellaan kiinnostavan sen väärinkäyttö päihtymistarkoituksessa. Lääkkeen suolentoimintaa hidastava aine on loperamidi, joka on opioidijohdos.

Loperamidi vaikuttaa keskushermostossa opioidireseptoreihin.

Suomen Apteekkariliiton viestintäfarmaseutti Taru Vanhala sanoo, että suurten määrien varastaminen viittaa tuotteiden väärinkäyttöön. Loperamidin väärinkäyttö suurissa määrissä voi olla vaarallista.

– Päihdyttävän vaikutuksen saamiseksi lääkettä täytyy käyttää todella suuria määriä, eikä vaikutus tule sittenkään kaikille. Sen sijaan seurauksena voi olla hyvin vaarallisia haittavaikutuksia.

Vanhalan mukaan loperamidi voi aiheuttaa vakavia sydänoireita, kuten kammioperäisiä rytmihäiriöitä ja jopa sydämen pysähdyksiä.

Ruotsissa raportoitiin useita kuolemantapauksia loperamidin väärinkäytöksiin liittyen vuonna 2016.

Suomen Apteekkariliiton tietojen mukaan ripulilääkevarkaudet eivät ole kasvaneet merkittävästi koko maassa.

