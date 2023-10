Karhunmetsästyksen loppuminen lisäisi petovahinkoja ja ehkä jopa salametsästystä – myös kannanseuranta vaikeutuisi, sanoo tunnettu petotutkija

Luonnonvarakeskuksen tunnettu petotutkija Ilpo Kojola pitää karhun nykyistä kannanhoidollista metsästystä toimivana. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kaatolupia on myönnetty lainvastaisesti.

Jos karhunmetsästys Suomessa loppuisi, kasvaisi karhukanta huomattavasti, arvioi Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola.

– Karhukannan koon rajoittamisessa metsästys on ollut tärkein tekijä, hän sanoo.

Korkeimman hallinto-oikeuden maanantaina tekemien päätösten mukaan Riistakeskus myönsi vuonna 2022 karhunkaatolupia ilman riittäviä perusteita. Ennakkopäätös voi arvioiden mukaan johtaa jopa nykyisen kaltaisen karhunmetsästyksen loppumiseen.

Kannan lopullista kokoa on Kojolan mukaan vaikea arvioida. Osviittaa voisi hakea Venäjän Karjalasta, jossa on noin 4 000 karhua puolen Suomen kokoisella alueella. Suomessa oli loppukesästä Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan 1 700–1 900 karhua.

Kojolan mukaan myös karhun aiheuttamien petovahinkojen määrä kasvaisi kannan kasvun myötä.

– Mitä suurempi kanta on, sitä enemmän siinä myös mahtuisi yksilöitä, jotka käyttäytyvät ihmisen kannalta hankalalla tavalla.

Avaa kuvien katselu Kaadettu emokarhu Lieksan Korisevassa elokuussa 2021. Kuva: Teuvo Kaukola

Salametsästys voisi lisääntyä

Ilpo Kojolan mielestä karhunmetsästys on Suomessa ollut tähän saakka sekä kannan kehityksen että tutkimuksen kannalta toimivaa. Karhukanta on kasvanut huomattavasti 1990-luvulta, vaikka sitä on jatkuvasti verotettu.

Suomessa on 2000-luvulla kaadettu vuosittain noin 100–350 karhua. Tänä vuonna lupia myönnettiin 106.

Karhu on arvostettu saalis, joten elinvoimaiset karhukannat ovat olleet myös metsästäjien etu. Metsästystä on Kojolan mukaan myös pystytty kohdistamaan ihmiselle haittoja aiheuttaviin yksilöihin.

– Meidän on kuitenkin tultava karhun kanssa juttuun, joten kyllä mielestäni karhukantaan ja sen kehitykseen on oltava mahdollisuus vaikuttaa, hän sanoo.

Jos karhun aiheuttamat vahingot lisääntyisivät eikä metsästystä sallittaisi, voisi se Kojolan mukaan johtaa salametsästyksen lisääntymiseen.

Myös Luonnonvarakeskuksen tekemä karhukannan seuranta voisi Kojolan mukaan vaikeutua, jos karhunmetsästys loppuisi. Suurpetojen kantojen seuranta perustuu pitkälti noin 2 400 vapaaehtoisten suurpetoyhdyshenkilön toimintaan. Valtaosa heistä on metsästäjiä.

– Motivaatio ilmoitusten tekemiseen voisi mahdollisesti sammua aika vähiin ja karhukannan seuranta käydä hankalaksi, jos karhuja ei voisi pyytää, Kojola pelkää.