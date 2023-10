Kuopion viulukilpailun tulevaisuus on uhattuna ja yhdistyksen kassa tyhjä – kisa on kirittänyt nuoria huipulle yli viisikymmentä vuotta

Moni suomalainen huippuviulisti on saanut nuorena arvokasta esiintymiskokemusta ja harjoitteluintoa Kuopion viulukilpailusta.

Viiden vuoden välein pidettävän Kuopion viulukilpailun tulevaisuus on vaakalaudalla. Seuraava kilpailu olisi vuorossa vuonna 2025, mutta sen järjestäminen on osoittautumassa mahdottomaksi.

– Lähdimme vielä yrittämään, mutta viime aikoina realiteetit ovat tulleet vastaan, sanoo kilpailua järjestävän Kuopion Musiikinystäväin Yhdistyksen ja viulukilpailun toimikunnan puheenjohtaja Jaakko Kosunen.

Yhdistys on taloudellisessa umpikujassa, sillä sen oma kassa tyhjeni viime kilpailun aikana.

Apurahoja myönnettiin tuolloin odotettua vähemmän ja tilavuokristakin syntyi yllättäviä kuluja. Yhdistys käytti viimeiset rahansa ja loput kuittasi kilpailua osaltaan rahoittava Kuopion kaupunki – pitkin hampain.

Jaakko Kosunen (sd.) on Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen.

Sponsoreiden löytyminen on lähes toivotonta

Jos seuraava kilpailu ylipäänsä järjestetään, sen budjetti olisi hieman yli 200 000 euroa.

Kosusen mukaan kaupunki rahoittaisi siitä noin kolmasosan edellyttäen, että toinen kolmannes saataisiin kasaan apurahoilla ja viimeinen samanmoinen sponsoreiden tuella.

Juuri sponsorien löytäminen on Kosusen mukaan tulevalle kilpailulle se viimeinen kompastuskivi. Soittokilpailuissa sponsorointi liittyy useimmiten kilpailijoiden palkitsemiseen tai vaikkapa mainosten vaihtoon, ei niinkään järjestelyiden suoraan rahoittamiseen.

Avaa kuvien katselu Pekka Kuusisto nousi maailmantähdeksi voittamalla sekä Kuopion viulukilpailun että Sibelius-viulukilpailun vuonna 1995. Kuva: Nella Nuora / Yle

Tilanne vaikuttaa lähes toivottomalta. Viime kerralla Kuopion viulukilpailulla ei ollut yhtäkään sponsoria.

– Meillä tuskin on sellaisia yrityksiä, jotka voisivat tällaiseen sitoutua, Kosunen myöntää.

Kosunen nosti kissan pöydälle yhdistyksen kokouksessa viime viikolla. Hallitus tunnusti vaikeudet ja päätti, että mahdollisuuksien kartoittamiseksi otetaan kahden viikon lisäaika. Nyt tuosta ajasta on reilu viikko jäljellä.

– Aion vielä keskustella kaupunginjohtajan kanssa, onko nyt sovitut ehdot ja summat kiveen hakattuja.

Budjetti kasvaa rahoitusongelmista huolimatta

Tilannetta ei helpota, että Kuopion viulukilpailun budjetti on vaikeuksista huolimatta kasvamassa huomattavasti viime kerrasta. Rahaa tarvitaan nyt hieman yli 200 000 euroa, kun vuoden 2020 kilpailun budjetti oli 160 000 euroa.

Syitä budjetin kasvulle ovat Kosusen mukaan hintojen nousu sekä pakottava tarve palkata työntekijä, kilpailun järjestelyistä vastaava tuottaja. Tälläkin kertaa moni tekee tapahtuman eteen talkootyötä, mutta viime kilpailu osoitti, että rajansa kaikella.

– Yksi hallituksen jäsenistä teki kilpailun tuottajan hommia omien töidensä ohella. Suoraan sanoen sellaista taakkaa ei soisi kenenkään kannettavaksi. Tällaisen takia ei kenenkään kuulu väsyä, Kosunen toteaa.

Avaa kuvien katselu Jaakko Kosunen kuvattiin Kuopion torilla huhtikuussa 2021. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Rahaa vastaan kilpailussa työskenteleviä ovat tuottajan lisäksi muun muassa tuomaristo, sihteeri ja pianistit. Henkilöstökuluihin työnantajamaksuineen kuluu budjetista noin puolet eli tavanomainen määrä korkeatasoiselle kilpailutapahtumalle.

Palkintoihin oli budjetoitu viimeksi yhteensä 21 000 euroa. Kilpailun voittaja Adrian Ibanez-Resjan kuittasi suorituksellaan 8 000 euroa. Toinen palkinto oli 6 000 euroa, kolmas 4 000 euroa. Sijoille 4–6 yltäneet saivat tuhat euroa kukin.

Kuopiolaisesta soitinkaupasta myytiin pikkuviulut loppuun

Kuopion viulukilpailu on kirittänyt suomalaisia viulisteja huipulle vuodesta 1967. Sillä on ollut suuri vaikutus suomalaiseen viulunsoiton kehitykseen, toteaa legendaarinen viulupedagogi ja professori emeritus, 98-vuotias Tuomas Haapanen. Hän on seurannut kilpailua hyvin läheltä alusta saakka.

– Se on nuorille soittajille ponnahduslauta ja hyvä kokemus ennen kansainvälisiin kilpailuihin osallistumista, Haapanen toteaa.

Kuopion viulukilpailu tuo lahjakkaille nuorille tavoitteellisuutta opiskeluun, ja lisäksi se nostaa harrastusintoa.

– Kun ensimmäinen kilpailu aikoinaan järjestettiin, kuopiolaisesta soitinkaupasta myytiin pikkuviulut loppuun, Haapanen muistelee.

Haapasen mielestä Kuopion viulukilpailu jäänyt sittemmin liian vähälle huomiolle. Kysymys on kuitenkin merkittävimmästä kansallisesta viulukilpailusta, joka vertautuu esimerkiksi Turun sellokilpailuun.

– Sanoisin, ettei kilpailulle anneta sitä arvoa, mikä sille kuuluisi. Olen ollut aika monissa kansainvälisissä kilpailuissa tuomariston jäsenenä, ja on monia, jotka eivät pärjäisi vertailussa Kuopion kilpailulle.

Avaa kuvien katselu Tuomas Haapanen huomauttaa, että ohjelmistovaatimukset ovat samat kansallisessa Kuopion viulukilpailussa ja kansainvälisessä Sibelius-viulukilpailussa. Kuva on vuodelta 2015. Kuva: YLE/Anu Jaantila

Yhdistys yrittää järjestää kilpailun, koska muita halukkaita ei löytynyt

Kuopion viulukilpailun vaikea tilanne ei tullut tapahtuman järjestäjille tai kaupungille yllätyksenä.

Viime keväänä Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys etsi yhteistyössä kaupungin kanssa viulukilpailulle uutta järjestäjää, koska merkittävän musiikkitapahtuman tulevaisuus on uhattuna.

Halukkaita ei löytynyt.