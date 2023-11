Gazan sota näkyy nyt järjestöissä: apua on tullut vähemmän kuin Ukrainaan mutta enemmän kuin muualle

Lähi-idässä jälleen kiihtyneet sotatoimet ovat saaneet suomalaisten auttamishalun heräämään. Lahjoituksia saavat järjestöt etsivät nyt parhaita tapoja auttaa Gazassa sodan jalkoihin jääneitä siviilejä.

Palestiinalainen terroristijärjestö Hamas hyökkäsi yllättäen Israeliin 7. lokakuuta. Israel vastasi hyökkäykseen heti voimakkaasti, ja tällä viikolla maan armeija aloitti maaoperaation pohjois-Gazassa.

Ennen hyökkäystä Israel kehotti siviilejä poistumaan Gaza Citystä. Toistaiseksi kansainväliset avustusjärjestöt ovat olleet sotilaallisten toimien vuoksi kyvyttömiä viemään apua Gazaan.

Voit lukea tuoreimmat tiedot tilanteesta Israelissa ja palestiinalaisalueilla tästä Ylen artikkelista.

Gazan sota on lisännyt selvästi Lääkärit ilman rajoja -järjestön saamia lahjoituksia, sanoo varainhankintapäällikkö Samuli Tarvainen.

– Meidän osalta se on näkynyt selvänä piikkinä viimeisten viikkojen aikana. Lahjoitusten turvin me olemme valmiita auttamaan, kun tilanne sallii sen, toteaa Tarvainen.

Avaa kuvien katselu Tanveer Choudhry kertoo, ettei halua katsoa uutisia Gazasta tilanteen ahdistavuuden vuoksi. Hän toivoo, että ihmiset voisivat elää rauhassa kaikkialla maailmassa. Kuva: Leena-Kaisa Laakso / Yle

Myös ihmisoikeusjärjestö Amnestyssa on havaittu ihmisten auttamishalun kasvu, kertoo varainhankintapäällikkö Jukka Myllyniemi.

– Avustuksia ei ole tullut aivan samaan tapaan kuin Ukrainalle, mutta kuitenkin enemmän kuin moniin muihin kansainvälisiin kriiseihin.

Myllyniemi muistuttaa, että eri järjestöillä on erilainen rooli kriiseissä. Humanitaarisen avun sijaan Amnesty tekee kriiseissä tutkimustyötä eli se kerää tietoa tapahtumista.

SPR:n Hämeen piirin toiminnanjohtaja Pentti Savolainen sanoo, että tällä hetkellä Suomen Punaisen Ristin näkökulmasta paras tapa osallistua auttamiseen on SPR:n katastrofirahaston kautta.

– Erilaisten kansainvälisten organisaatioiden kautta pystytään sitten se raha muuttamaan materiaaliseksi avuksi paikan päälle, Savolainen sanoo.

Suomen Punainen Risti johtaa yhdessä muiden maiden punaisten ristien kanssa Egyptiin lähetettyä katastrofivalmiusyksikköä. Yksikkö koordinoi materiaaliavun perillemenoa Gazaan.

Avun toimittamista selvitetään

Kirkon ulkomaanapu etsii parhaillaan parasta tapaa toimittaa apua Gazan kriisin uhreille. Kun se on selvinnyt, avustuskeräys voidaan käynnistää, sanoo toiminnanjohtaja Tomi Järvinen.

Kirkon ulkomaanavulla on palkattu henkilö parhaillaan Egyptissä kartoittamassa kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia avun toimittamiseen.

– Me olemme valmiudessa antamaan omasta rahastosta alkupanos. Yleensä avustushaluun vaikuttaa se, kuinka paljon kriisi näkyy mediassa. Myös se vaikuttaa, miten lähellä kriisi on. Gazan kriisi on sikäli poikkeuksellinen, että ilmassa on aika polarisoituneita mielipiteitä.

Avaa kuvien katselu Eila Kahia kokee, että Gazan sotaa on mahdoton ymmärtää. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Järvinen toteaa, että Gazassa puhutaan huomattavan suuresta määrästä ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa.

– He ovat siellä uhrin asemassa ja heitä meidän tulisi auttaa kaikin käytettävissä olevin keinoin. Toivottavasti humanitaarisen avun käytävät saadaan sinne pian auki.