Moni ajattelee lyövänsä rahoiksi sähkötupakkaa diilaamaalla, mutta voikin joutua itse rikoksen uhriksi – nuorimmat myyjät 8-vuotiaita

Nuorten laiton sähkötupakan käyttö työllistää poliisia yhä enemmän. Vapetuksen ympärillä on paljon piilorikollisuutta, josta poliisin tietoon tulee vain jäävuoren huippu.

Sisä-Suomen poliisin arvion mukaan nuorten keskuudessa haitalliseksi ilmiöksi noussut vapetus eli sähkötupakan poltto on kiihtynyt entisestään kesän ja syksyn aikana.

Rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisista pitää laajenevaa ilmiötä valitettavana.

– Tämän vuoden aikana Sisä-Suomen poliisin tietoon on tullut ilmoitusten kautta noin 50 tapausta, mutta virallinen luku on marginaalinen ilmiön laajuuteen verrattuna. Tupakkarikosten määrä on ollut viime aikoina kasvussa, Antila sanoo.

Sähkötupakan käyttöön ja myyntiin liittyvä rikollisuus on piilorikollisuutta, joka tulee poliisin tietoon viipeellä esimerkiksi kouluhenkilökunnan tekemien ilmoitusten kautta.

Vapettamisesta on tullut nuorten keskuudessa niin suosittua, että osa alaikäisistä näkee siinä ansaintamahdollisuuden. He ostavat vape-tuotteita kuten nikotiininesteitä netistä ja myyvät niitä edelleen muille alaikäisille moninkertaisella hinnalla.

– Nuorimmat myyjät ovat poliisin kokemuksen perusteella olleet 8-vuotiaita, Antila kertoo.

Sähkötupakan käytöllä lapset ja nuoret altistavat itsensä vakaville terveyshaitoille, mutta ilmiöön liittyy myös riski joutua itse rikoksen uhriksi.

Somessa tavatulla asiakkaalla voi olla pahat mielessä

Ylikonstaapeli Toni Reinikainen Itä-Suomen poliisista Mikkelistä vahvistaa havainnot nuorten vapetukseen liittyvistä riskeistä.

– Kaupan yhteydessä esiintyvät kiristämiset, ryöstöt ja uhkaukset ovat ikävimpiä lieveilmiöitä. Nuori saatetaan esimerkiksi uhata hakata, jos hän ei luovuta omaisuuttaan, Reinikainen kertoo.

Rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisista kertoo poliisin tietoon tulleen tapauksia, joissa vape-tuotteita laittomasti ostaneita tai myyneitä alaikäisiä on ryöstetty.

Alaikäiset sopivat kaupoista tavallisesti nimettömästi somealustoilla, mikä tekee tapausten ilmoittamisesta ja selvittämisestä hankalaa.

Nuoret tietävät myös itse rikkovansa lakia, minkä vuoksi esimerkiksi ryöstöistä ei olla aina halukkaita kertomaan poliisille.

Vape-tuotteita laittomasti hallussaan pitävät, ostavat tai edelleen myyvät alaikäiset myös syyllistyvät jo lähtökohtaisesti useisiin rikoksiin.

Tilanne voi ohjata nuoren edelleen myös muiden rikosten pariin.

– Havaintojemme mukaan tietyt henkilöt kokevat laittoman myyntitoiminnan kannattavaksi ja alkavat tehdä kauppaa esimerkiksi Kiinasta tilatuilla tuoteväärennöksillä, Antila kertoo.