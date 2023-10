Isot huumekäräjät alkoivat Kouvolassa – mieskoplan uskotaan myyneen kymmeniä kiloja amfetamiinia ja tuhansia Subutex-tabletteja

Kahdeksaa miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Kuudelle vaaditaan ehdottomia vankeusrangaistuksia.

Kouvolassa on alkanut laaja oikeudenkäynti, jossa käsitellään lukuisia huumeisiin, aseisiin ja rahanpesuun liittyviä rikoksia. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet kesäkuun 2020 ja helmikuun 2022 välisenä aikana.

Syyttäjän mukaan miehet olivat pitäneet hallussaan ja myyneet kymmeniä kiloja amfetamiinia sekä tuhansia tabletteja Subutexia. Syytteiden mukaan miehet olivat myös kasvattaneet hamppua ja jalostaneet siitä marihuanaa myytäväksi.

Lisäksi yhdellä syytetyistä on syyttäjän mukaan ollut hallussaan kokaiinia. Syytettä kokaiinin kauppaamisesta ei ole nostettu.

Huumausaineisiin liittyvät rikokset ovat osittain törkeitä, sillä esimerkiksi amfetamiini on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Lisäksi huumausaineita on syyttäjän mukaan ollut määrällisesti niin paljon, että ne tekevät myös hallussapitorikoksista törkeitä.

Kaksi syytettyä keskiössä

Haastehakemuksen mukaan kaksi miehistä on syyllistynyt tai osallistunut suurimpaan osaan rikoksista. Nämä kaksi miestä ovat muun muassa välittäneet edelleen huumeita muille syytetyille myytäväksi.

Miehet ovat olleet aktiivisia myös huumeiden kauppaamisessa salaisten viestintäverkkojen avulla. Rikoksissa on syyttäjän mukaan käytetty useasti toisen miehen omistamaa pakettiautoa.

Pakettiautossa on haasteen mukaan säilytetty noin 10 000 euroa rahaa. Säilytyksen tarkoituksena on ollut taloudellisen hyödyn tavoittelu sekä rikosseuraamusten välttely. Säilytetty raha on syyttäjän mukaan hankittu huumekaupalla.

Syytteet myös törkeästä ampuma-aserikoksesta

Oikeusjuttuun liittyy lisäksi syytteet törkeästä ampuma-aserikoksesta ja rahanpesusta.

Yksi syytetyistä on syytteiden mukaan pitänyt laittomasti hallussaan kahta konepistoolia ja muita aseisiin liittyvää irtaimistoa. Konepistoolit luokitellaan sarjatuliominaisuutensa vuoksi ampuma-aselaissa erityisen vaarallisiksi ampuma-aseiksi, mikä tekee rikoksesta törkeän.

Syyttäjä vaatii kuudelle ehdotonta ja kahdelle ehdollista vankeutta. Syytetyiltä vaaditaan myös satojen tuhansien eurojen korvauksia valtiolle.

Kuusi syytetyistä on ollut vangittuna ennen oikeudenkäynnin alkamista. Käräjäoikeus käsittelee tapauksia seuraavan viiden päivän ajan.