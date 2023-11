Suomenkieliset haluavat käyttää ruotsia ja kehittää kielitaitoaan työelämässä, selviää Turun yliopiston tutkimuksesta

Kynnys puhua ruotsia ei ole niin korkealla kuin yleisesti kuvitellaan, kertoo Turun yliopiston tuore tutkimus.

Kaksikielisessä maassa tarvitaan ruotsia työelämässä, ja tutkimus osoittaa, että ruotsia myös halutaan puhua.

Yksi tutkimuksen tekijöistä on ruotsin kielen lehtori Anne-Maria Kuosa. Motivaatiota käyttää ruotsia löytyy Turun seudun työntekijöiltä.

Hieman yli viidennes tutkimukseen osallistuneista noin 350 työntekijästä käytti ruotsia päivittäin tai joka viikko, 40 prosenttia satunnaisesti.

– Suomenkieliset haluavat käyttää ruotsia ja he toivovat tilaisuuksia päästä kehittämään kielitaitoa työelämässä, kertoo Kuosa.

Työeläkeyhtiössä kaksikielisyys on arkipäivää

Veritas Eläkevakuutus oli yksi Turun yliopiston kyselyyn vastanneista yrityksistä. Ruotsi on toinen yrityksen työkielistä suomen kielen ohella.

Työkykyasiantuntija Katja Niemimäki ja palvelupäällikkö Mirka Salmi ovat suomenkielisiä, mutta käyttävät ruotsin kieltä päivittäin.

– Kun valmistuin, sanavarasto oli rajallinen. Kun ruotsia käyttää rohkeasti, kielitaito kehittyy, kertoo Niemimäki.

Salmi kertoo, että asiakaspuhelut ovat helppoja.

– Niissä käytettävä sanasto on tuttua, ja sen on oppinut vuosien varrella. Haasteita on kahvipöytäkeskusteluissa, joissa eteen voi tulla murteita tai sanojen piilomerkityksiä. Siitä oppiminen lähtee, kun ei aseta itselleen liian korkeaa rimaa, kertoo Salmi.

Mirka Salmi ja Katja Niemimäki kertaavat tilanteita, joissa ruotsin kielen käyttö on vaatinut joskus ponnisteluja.

Ruotsin kielestä hyötyä itselle ja yritykselle

Yksi tutkimuksen tekijöistä on ruotsin kielen yliopisto-opettaja Anne-Maj Åberg. Hän kertoo, että ruotsin kieli koettiin hyödylliseksi monella tavalla.

– Työntekijä pärjää työtehtävissä. Se lisää työhyvinvointia ja ehkä urakehitystä. Yritys hyötyy osaavista työntekijöistään ja menestyy. Ruotsin kielen avulla pystytään luomaan suhteita paremmin kuin esimerkiksi englanniksi, kertoo Åberg tutkimustuloksista.

Myös pohjoismainen yhteistyö muidenkin kuin ruotsalaisten kanssa saa uutta pontta, kun ruotsin kieli on hallussa.

– Monilla yrityksillä on pohjoismaisia kontakteja. Pienen harjoittelun jälkeen voi ymmärtää myös tanskaa ja norjaa. Islanti on vähän haastavampi kieli, mutta islantilaiset osaavat tanskaa, kannustaa Åberg.

Työntekijöitä kannattaa tukea

Ruotsin kielen käyttö voidaan kokea kuormittavaksi asiaksi työelämässä. Turun yliopistoon saapuneiden palautteiden joukossa on myös tapauksia, joissa motivaatio puhua ruotsia on joutunut koetukselle.

– Yksi työntekijä kertoo, että häntä oli pyydetty hakemaan paikalle joku, joka oikeasti osaa ruotsia. Vastaaja kertoi meille, että tämä vei häneltä innostuksen ja halun käyttää ruotsia pitkäksi aikaa, kertoo ruotsin kielen lehtori Anne-Maria Kuosa.

Yksi tutkijoista, ruotsin kielen yliopisto-opettaja Hanna Saloranta lisää, että työntekijöiden tukeminen ruotsin käyttämiseen työkielenä on tärkeää.

– Vastauksissa on esitetty toive, että puhumiseen ja ruotsin kielen käyttöön rohkaistaan. Kielitaidosta ei ole hirveästi hyötyä, jos sitä ei rohkene käyttää, pohtii Saloranta.

Tutkimuksen tekijät kertovat laajemmin, miten ruotsin kielen saa haltuun työelämässä.

Onko yliopiston ruotsin kielen opetus riittävää?

Yliopisto-opiskelijat käyvät läpi kieliopintoja, mutta niiden laajuus vaihtelee.

Yliopisto-opettaja Hanna Saloranta kertoo, että esimerkiksi humanisteille kursseja on viiden opintopisteen verran eli niiden aikana ei päästä kovin syvälle erikoisalojen sanastoon.

Toisaalta tulevat juristit käyvät läpi humanisteja laajemmat kieliopinnot.

– Kursseilla panostetaan positiiviseen kannustamiseen ja suullista kielitaitoa harjoitellaan enemmän kuin lukiossa, kertoo Saloranta.

Ruotsin kieltä työelämässä tarkasteleva tutkimus liittyy Turun yliopistossa käynnissä olevaan laajempaan hankkeeseen.

Sen avulla saadaan ajantasaista tietoa ruotsin kielen käytöstä työpaikoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tietoa käytetään myös yliopistojen tutkintoihin sisältyvien ruotsin kielen opintojen kehittämistyössä.

Pohjoismaiset kielet kiinnostavat omana oppiaineenaan.

Pohjoismaiset kielet pääsi ainoana ei-englanninkielisenä hakukohteena Top 10 kilpaillumman tutkinnon listalle syksyn yhteishaussa

Syksyn 2023 korkeakoulujen yhteishaun kymmenen kilpailluimman hakukohteen joukkoon mahtuu vain yksi yliopistotutkinto, Turun yliopiston pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma.