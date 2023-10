Oulun asuntomessukohteista osa uhkaa jäädä kesken, syynä rakennusalan kriisi ja aikainen talvi

Messualueen rakentaminen Oulujoen suistoon on edennyt aikataulua nopeammin. Uusi Siivenkantama-silta on rakenteilla ja kadut alkavat olla viimeistelyä vaille valmiina, mutta tonttien rakentamista joudutaan vielä odottamaan.

Oulun asuntomessujen projektipäällikkö Anu Montin sanoo suoraan, että hän ei usko, että ihan kaikki alueelle suunnitellut talot saadaan aikataulun mukaisesti valmiiksi vuoden 2025 asuntomessuille.

– Voi olla, että joku talo saadaan rakennettua esimerkiksi vesikattoon asti ja sitten niihin tehdään jokunen esittelyasunto.

Montinin mukaan tilanne olisi ollut toinen, jos tänä syksynä olisi jo päästy edes aloittamaan rakentamista, mutta talven tulo ennen rakentamisen aloittamista viivästyttää aikataulua.

Hänen mukaansa asuntomessuilla on nyt varauduttu siihen, että saadaan alueelle näyttelykohteita, vaikkeivat ne oliskaan kokonana valmiita. Alueella voisi olla osittain valmis näyttökohde, jossa olisi kuitenkin tutustuttavana malliasunto.

Hallituksen ARA-linjaukset yllättivät

Asuntomessualueelle on tulossa myös yhteisö- ja opiskelija-asuntoja. Niiden käynnistymisten piti alun perin olla varmimpia kohteita, mutta toisin on käynyt. Hallituksen uudet linjaukset kesällä jäädyttivät päätökset kohteiden ARA-tuesta ja niinpä nyt joudutaankin odottelemaan, myöntääkö valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tukea vai ei.

– Tässä on varsin hankalaa rakentamisen aikataulun kanssa. Meidän pitäisi saada päätökset nopeasti, jotta tämä lähtisi rullaamaan, Montin sanoo.

Pientalojen rakentaminen käynnistynee ensi keväänä ja kiivain rakennusaika ajoittuu näillä näkymin ensi kesään. Rakentamisen jälkeisten piha- ja ympäristötöiden valmistuminen seuraavan kesän asuntomessuja varten on sitten kiinni paitsi rakentajista myös säästä.

– Näillä leveyksillä kasvukausi ei ole ihan sitä mitä se on etelämpänä, joten sikäli istutustöiden kanssa voi tulla kiirettä, sanoo Anu Montin.

Oulun kaupunki ja Osuuskunta Asuntomessut neuvottelevat edelleen myös käytännön messujärjestelyistä ja mietinnässä on esimerkiksi se, mistä alueen läheltä löytyisi riittävä määrä pysäköintipaikkoja messujen ajaksi. Seitsemän hehtaarin löytäminen ihan läheltä messualuetta on vaikeaa, mutta Anu Montinin mukaan Oulun kaupunki on kuitenkin sitoutunut messuhankkeesen ja aikoo toteuttaa messut.

Hän sanoo, että Asuntomessut on yksi vaihe, mutta Oululle on kuitenkin tärkeintä, että Vaakunakylän ja Hartaanselän alue saadaan rakennettua.