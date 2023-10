Bruce Springsteen esiintyy Olympiastadionilla heinäkuussa 2024

Kuva: Wirestock, Inc. / Alamy/All Over Press

Yhdysvaltalainen rock-legenda Bruce Springsteen saapuu esiintymään Suomeen taustayhtyeensä E Street Bandin kanssa Helsingin Olympiastadionille 12. heinäkuuta 2024.

Konsertin liput tulevat myyntiin maanantaina 6. marraskuuta kello 11.

Walesista 5. toukokuuta käynnistyvä kiertue vierailee myös Pohjois-Irlannissa, Irlannissa, Englannissa, Ranskassa, Tšekissä, Italiassa, Espanjassa, Hollannissa, Belgiassa, Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa.

Springsteen on aiemmin esiintynyt Olympiastadionilla vuosina 2003, 2008 ja 2012. Lisäksi hän on esiintynyt Tampereella 2009 ja Turussa 2013.

Springsteen on ollut kesällä Euroopan-kiertueella, joka on yhtyeen ensimmäinen kuuteen vuoteen. Lippuja myytiin yli 1,6 miljoonaa.

Ensi vuonna kiertue saa jatkoa 22 stadionkeikan verran.

Springsteenin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Born in the U.S.A., Dancing in the Dark ja Born to Run. Hänen albumejaan on myyty maailmanlaajuisesti 120 miljoonaa kappaletta.

Lue lisää:

Bruce Springsteen esiintyi Italian tulva-alueella kritiikistä huolimatta – tulvien uhriluku nousi jo neljääntoista

Bruce Springsteen kertoo, miksi hän on Pomo